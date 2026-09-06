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Luis Suárez marcó gol, dio asistencia y fue elogiado por su entrenador: “Es de los mejores de la Liga, si no el mejor”

El delantero aseguró que su cabeza está centrada en el Sporting CP a pesar de los “inventos” de la prensa portuguesa durante el reciente periodo de fichajes

El delantero de la selección Colombia amplió su racha goleadora y fue clave en la victoria ante Nacional Madeira en la Primeira Liga - crédito Sporting CP

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Luis Javier Suárez volvió a ser importante con Sporting CP de Portugal al marcar un gol y dar una asistencia en el triunfo 2-0 sobre Nacional de Madeira, un partido que reabrió y a la vez desactivó las versiones sobre su supuesta incomodidad en el club, porque el delantero colombiano ratificó que sigue comprometido con el equipo y su entrenador Rui Borges lo definió como uno de los mejores futbolistas de la liga portuguesa.

Suárez abrió el marcador a los 32 minutos con un penal que había provocado Maxi Araújo. El segundo tanto llegó a los 49, cuando el colombiano recibió un balón largo, entró al área y dejó la pelota para que Flávio Gonçalves definiera el 2-0.

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Ante Nacional remató dos veces al arco, completó dos de tres regates, dio un pase clave y ganó tres de siete duelos, según los datos de SofaScore que le otorgó una calificación de 7.5 tras disputar 65 minutos de juego.

Luis Suárez pidió cerrar el tema de su traspaso y aseguró que continuará en el equipo portugués - crédito Sporting CP
Luis Suárez pidió cerrar el tema de su traspaso y aseguró que continuará en el equipo portugués - crédito Sporting CP

El rendimiento del atacante también se sostiene en los números: suma cuatro goles en cinco partidos de la liga de Portugal, registró su primera asistencia del torneo y fue elegido como el mejor jugador del encuentro.

El entrenador Rui Borges respaldó públicamente a Suárez después de las críticas que había recibido en el arranque de la temporada: Llevo mucho tiempo viendo a Luis sonreír. Son ustedes los que crean estas... estas telenovelas que a veces inventan. Siempre está sonriendo, trabaja muy duro y lo demuestra en el campo. Es el mismo Luis de siempre: un gran jugador, uno de los mejores de nuestra liga, si no el mejor, y está totalmente centrado en ayudar al equipo y hacer que el Sporting sea más fuerte”.

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Borges también habló sobre cómo procesa un entrenador ese tipo de movimientos. Explicó que el mercado es una consecuencia natural cuando se trata de un jugador que viene de una gran temporada y muchos goles, y que esas situaciones pueden influir en lo psicológico, aunque aseguró que siempre vio al colombiano enfocado.

Luis Suárez fue elegido el mejor jugador del partido entre Sporting CP vs. Nacional en la Primeira Liga - crédito Sporting CP
Luis Suárez fue elegido el mejor jugador del partido entre Sporting CP vs. Nacional en la Primeira Liga - crédito Sporting CP

Tras el partido, el delantero respondió a las preguntas sobre su estado de ánimo y el ruido que rodeó su continuidad. “Siempre sonrío. Es lo que dijo el entrenador en la rueda de prensa. Sonrío cuando tengo que sonreír; cuando estoy en el trabajo, voy siempre a trabajar, como todo el mundo. En tu día a día, en tu trabajo, no siempre estás sonriendo porque puede que tengas un mal día”, dijo al medio.

El propio delantero admitió que hubo contactos durante el mercado y mencionó de forma expresa el interés de Fenerbahçe. “Si hay algo que me caracteriza, es que no miento. Mi presidente fue muy claro al respecto hace una semana; obviamente, pueden pasar cosas en el mercado, y en ningún momento diré que no pasó, porque pasó. Soy un hombre, miro a la cámara, a todos los aficionados, y ocurrió, pero creo que ya es agua pasada porque no me fui a ningún sitio. Mi cabeza está en el Sporting y ya lo he dicho antes: dentro del campo sigo demostrando que estoy totalmente comprometido con el Sporting”.

En el mercado de fichajes de verano también hubo interés de Barcelona, aunque el club consideró alta la cláusula de rescisión de 80 millones de euros; en el caso de Fenerbahçe, la posibilidad dependía de la elección de un candidato a la presidencia que finalmente no ganó.

Luis Suárez suma cuatro goles en cinco partidos de la temporada 2026-2027 del fútbol de Portugal - crédito Sporting CP
Luis Suárez suma cuatro goles en cinco partidos de la temporada 2026-2027 del fútbol de Portugal - crédito Sporting CP

Suárez dejó además un mensaje directo sobre el desgaste que le causaron las versiones alrededor de su futuro: “Mi presidente y mi entrenador han hablado mucho de este tema; tanto ellos como yo ya estamos hartos de ver todo lo que se dice sobre mí. La verdad es lo que ha pasado aquí, dentro del campo. Yo hago las cosas dentro del campo. Fuera de él, que digan lo que quieran”.

Suárez atraviesa su segunda temporada en el conjunto portugués. Desde su llegada ya acumula 58 partidos, 42 goles y nueve asistencias, para una participación directa en 51 anotaciones. El próximo compromiso de Sporting CP será ante Galatasaray en el inicio de la Champions League, en un partido programado para el miércoles 9 de septiembre a las 2:00 p. m.

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