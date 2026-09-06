Colombia

“¡Están advertidos, miserables!”: Abelardo de la Espriella ordena ir por los hombres armados que escoltaron el funeral de Bendito Menor en La Guajira

La muerte de alias Bendito Menor no puso fin a las demostraciones de fuerza de la estructura criminal a la que pertenecía. Videos de su funeral dejaron en evidencia una multitudinaria caravana por Riohacha, con hombres armados, disparos al aire y mensajes de respaldo al fallecido

De acuerdo con videos en redes sociales, también fue recibido con el corrido que compusieron a su nombre - crédito @JACOBOSOLANOC/X

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El presidente Abelardo de la Espriella lanzó una dura advertencia contra las estructuras criminales que operan en La Guajira luego de que se conocieran imágenes de la despedida de Naín Andrés Pérez Toncel, alias Bendito Menor, abatido el 4 de septiembre en Riohacha. El mandatario aseguró que los responsables de mantener el control ilegal de territorios ya fueron identificados y ordenó a la Fuerza Pública actuar contra ellos.

“Aquí aparecen los bandidos que pretenden seguir controlando territorios y amedrentando al pueblo guajiro: los tenemos identificados para sacarlos del mercado delictivo. El que pretenda seguir el ejemplo del criminal dado de baja terminará como él: no voy a tolerar que la cultura de la ilegalidad sea la “normalidad”. Esta es la orden a toda la Fuerza Pública: vamos por estos terroristas y démosles su merecido. ¡Están advertidos, miserables!

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Se acabaron las épocas en las que lo malo se vendía como bueno; se acabaron las épocas en las que la escoria de la sociedad era considerada heroica: conmigo, los bandidos no van a tener ni un minuto de tranquilidad.¡Firme por la Patria! ¡Que viva Cristo Rey!(A.D.L.E)“.

La caravana fúnebre de alias Bendito Menor recorrió diferentes calles de Riohacha bajo una fuerte presencia de motociclistas -crédito @ABDELAESPRIELLA/X
La caravana fúnebre de alias Bendito Menor recorrió diferentes calles de Riohacha bajo una fuerte presencia de motociclistas -crédito @ABDELAESPRIELLA/X

El pronunciamiento del jefe de Estado se produjo después de que circularan en redes sociales varios videos del funeral de Bendito Menor. En las grabaciones se observa una multitudinaria caravana de motocicletas que acompañó el féretro por las calles de Riohacha, mientras varios hombres armados disparaban al aire.

Las imágenes también muestran a personas portando pancartas relacionadas con el grupo criminal y con el rostro de Pérez Toncel. En otro de los registros, cientos de motociclistas avanzan por las vías del municipio mientras se escuchan detonaciones de armas de fuego. Durante el recorrido prácticamente no aparecen transeúntes en las calles.

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En redes sociales quedaron registrados los momentos de tensión en la vía de La Guajira - crédito @JACOBOSOLANOC/X

La despedida estuvo acompañada por expresiones de respaldo al fallecido. Algunos asistentes gritaron “¡Por Naín!”, mientras se escuchaban sollozos y amenazas de personas que portaban armas. La escena quedó registrada en diferentes videos publicados por habitantes de la región.

Uno de los elementos que más llamó la atención fue el corrido dedicado a Bendito Menor, una canción que hace referencias a las acciones de la organización criminal en La Guajira y contiene mensajes intimidatorios contra quienes intenten afectar a sus principales integrantes. “El Menor responde con plomo y rigor / En La Guajira su voz es la que impone el terror”, dice una de las estrofas de la canción. La letra incluye además amenazas contra quienes intenten capturar o neutralizar a los jefes de la estructura delictiva.

Pérez Toncel murió durante un operativo adelantado por las autoridades en la madrugada del 4 de septiembre en Riohacha. El hombre tenía cinco órdenes de captura vigentes por homicidio agravado, secuestro, extorsión y concierto para delinquir agravado. Además, contaba con una notificación roja de Interpol.

Alias Coty buscaba expandir las redes ilegales de narcotráfico y en Colombia uno de sus objetivos era establecer una alianza con las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (Acsn), que lideraba el hoy abatido Naín Pérez Toncel, más conocido como alias Bendito Menor - crédito red social Facebook
Imágenes difundidas en redes sociales registraron disparos al aire durante el recorrido del funeral por vías de Riohacha - crédito red social Facebook

En el mismo procedimiento fue abatida Rosa Angélica Tarazona, alias Bebecita, compañera sentimental de Bendito Menor y señalada de manejar las finanzas de la organización criminal. Tarazona fue capturada en septiembre de 2025 en Guachaca, Magdalena. A pesar de los señalamientos por delitos graves, un juez le concedió casa por cárcel.

El Bendito Menor ingresó a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (Acsn) en 2019, cuando comenzó a desempeñarse como sicario de alias Pinocho. Su ascenso dentro de la estructura criminal fue rápido y, en pocos años, pasó de cumplir funciones como integrante armado a asumir el liderazgo del frente Javier Cáceres, una posición desde la que ejercía control territorial en sectores de La Guajira, Magdalena y Cesar.

La organización, heredera de estructuras paramilitares y conocida anteriormente como Los Pachenca, mantenía presencia tanto en zonas urbanas como rurales de estos departamentos. Entre los territorios bajo su influencia se encontraba Maicao, uno de los municipios de La Guajira mencionados dentro del radio de operación de la estructura. De esta manera, Pérez Toncel llegó a ocupar un lugar de mando dentro de una organización con presencia en distintos puntos del caribe colombiano.

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