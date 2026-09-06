Andrea Petro habla de su relación con su padre: “El poder destruyó la familia casi por completo”

Andrea Petro habló sobre las diferencias personales que mantiene actualmente con su padre y su respaldo a su proyecto político. - crédito @andreapetro91/Instagram

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Andrea Petro, hija mayor del expresidente Gustavo Petro, habló sobre su relación con su padre pocos días después de que terminara su gobierno y se refirió a algunos de los episodios que marcaron a su familia durante esos años.

En entrevista con El Colombiano, la mujer, de 35 años, aseguró que durante el anterior gobierno procuró diferenciar sus opiniones de las del entonces presidente, pues cualquier declaración suya podía terminar asociándose directamente con él.

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“Ahora ya no tengo esa dificultad ni ese peso encima y ya puedo hablar como siempre lo he hecho”, afirmó.

“El poder destruyó la familia casi por completo”

Al ser consultada por el impacto que tuvo la Presidencia en su entorno familiar, Andrea fue contundente: “El poder destruyó la familia casi por completo”, dijo.

En la conversación recordó que su padre había hablado de esa posibilidad después del escándalo de Nicolás Petro. “Dijo: ‘me voy a quedar sin familia’, y fue casi lo que pasó”, señaló.

Andrea explicó que actualmente varios de los hijos del expresidente viven fuera de Colombia y que Petro está acompañado principalmente por su hija Antonella.

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“Él todavía tiene algunos hijos cercano, pero pues ahora ya no tiene matrimonio. Lo vi solo en el poder”, manifestó.

La razón por la que tomó distancia de su padre

La relación entre Andrea y Gustavo Petro también fue uno de los temas centrales de la entrevista. La hija mayor del expresidente aclaró que el distanciamiento es personal y que no pretende revelar detalles sobre las circunstancias que lo provocaron.

El origen, según contó, está en varias situaciones que se fueron acumulando con el tiempo. “Tengo mis diferencias, pero son en cuanto a nuestra relación por algunas cosas que él ha hecho, acumulaciones, ya me cansé, digamos que me aburrí”, afirmó.

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Pese a ello, Andrea aseguró que no ha roto con el proyecto político de su padre. “Sigo siendo leal a él, sigo siendo leal a su proyecto político, al hombre político y también es mi papá y voy a seguir siendo leal a mi papá”, sostuvo.

Andrea Petro se refirió a la relación de Gustavo Petro con Verónica Alcocer y cuestionó el papel que desempeñó como Primera Dama. - crédito REUTERS/Luisa Gonzalez

Su opinión sobre Verónica Alcocer

Andrea Petro también se refirió a Verónica Alcocer y a la relación que mantuvo con Gustavo Petro. Dijo que desconoce cuándo terminó el vínculo sentimental entre ambos, aunque destacó que los dos conservaron sus responsabilidades como padres. “Hay algo interesante y es que ellos supieron ser mamá y papá. Por más que no hubiera amor, no hubiera sentimiento entre ellos”, afirmó.

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Sobre el papel que desempeñó Alcocer durante el gobierno, Andrea hizo una crítica concreta. “Algo que le critico a ella es que debió trabajar un poquito más el rol de Primera Dama”, dijo.

Como referencia mencionó a Tutina de Santos, a quien considera la última “verdadera primera dama” que ha tenido el país.

Benedetti, Sarabia, Guerrero y Gabriela Muñoz

La hija del expresidente también habló sobre algunas de las personas que estuvieron cerca del poder durante el gobierno de Petro. Explicó que suele mantener distancia cuando no confía en alguien. “Yo sinceramente nunca me acerco a una persona con la cual no tenga confianza. No me acerco jamás a una persona que considere oscura, tóxica o manipuladora”, aseguró.

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Andrea dijo tener una “excelente relación” con Armando Benedetti, pero señaló que prefirió mantenerse alejada de otras personas, entre ellas Juliana Guerrero y su entorno.

También mencionó a Gabriela Muñoz y Laura Sarabia. Sobre ellas, expresó una valoración personal sobre su comportamiento en los espacios de poder. “Gabriela, Juliana y en alguna medida Laura también se aprovecharon del poder, como pasa con mucha gente; yo las veo unas niñitas prepotentes, no podría decir más”, manifestó.

Andrea Petro cuestionó la cercanía de Juliana Guerrero y Gabriela Muñoz con el entorno del poder durante el anterior gobierno. - crédito @gabrielaa.muol - @soy_juliana_g - @andreapetro91/Instagram

Andrea asegura que Petro no siempre recibía información

Al hablar de los escándalos que rodearon al anterior gobierno, Andrea descartó que estos fueran la causa de su distanciamiento con su padre. Según dijo, Petro nunca le pidió que dejara de hablar sobre esos asuntos.

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Su explicación sobre lo ocurrido dentro del gobierno se centró en el acceso que tenía el entonces presidente a determinada información.

“No creo que haya omitido hacer denuncias porque él tuvo fue un problema de información. A él no le llegaba la información, o sea, las personas que obraban mal hacían todo para que a último momento se enterara él”, sostuvo.

Andrea afirmó que estuvo presente en reuniones privadas del gobierno y relató algunas de las reacciones que presenció cuando Petro conocía determinados hechos.

“Tú lo podías escuchar gritar de enfado diciendo ‘¿por qué me avisan a mí hasta ahora? A veces se enteraba al mismo tiempo que la prensa”, contó.

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Consultada sobre una posible responsabilidad del expresidente, reconoció que Petro es “bastante terco”, pero mantuvo su explicación sobre la falta de información.

“Ya cuando el escándalo estaba encima, él se enteraba. ¿Qué más podía hacer? Sacar a la persona era lo primero que hacía cuando le llevaban pruebas y no chismes”, respondió.

Andrea Petro aseguró que dejó de hablar con su hermano después del escándalo que lo involucró. - crédito @nicolaspetrob/Insatagram

Andrea Petro no habla con Nicolás desde su escándalo

La relación con Nicolás Petro Burgos también se deterioró después del escándalo que involucró al hijo del expresidente.

Al ser preguntada sobre cuánto tiempo llevaba sin hablar con él, Andrea respondió: “Desde su escándalo. La verdad yo dejé hablarle a Nicolás porque me di cuenta que él no era el que respondía el teléfono. Entonces ahí ya dije no quiero saber más”.

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