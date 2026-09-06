‘La Bebecita’ había llegado a un preacuerdo con la Fiscalía antes de morir junto a ‘Bendito Menor’

Rosa Angélica Tarazona, alias ‘La Bebecita’ y pareja de alias ‘Bendito Menor, tenía 20 años y era madre de dos menores de edad. - crédito @ell.bendito.menor4/TikTok

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Rosa Angélica Tarazona, alias ‘La Bebecita’, había llegado a un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación antes de morir junto a su pareja, Naín Andrés Pérez Toncel, alias ‘Bendito Menor’, durante un operativo de la Fuerza Pública ocurrido en Riohacha, La Guajira.

De acuerdo con Noticias RCN, fuentes de la Fiscalía señalaron que Tarazona tenía una negociación judicial vigente y avalada por un juez de la República por el delito de concierto para delinquir, debido a su presunta pertenencia al frente urbano de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), conocidas como Los Pachenca.

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La información conocida sobre el proceso muestra que la mujer se encontraba a punto de definir su situación judicial cuando murió. El 3 de septiembre compareció ante un juez y manifestó que comprendía los hechos por los cuales estaba siendo procesada y aceptó su responsabilidad por el delito de concierto para delinquir agravado. La audiencia ocurrió apenas un día antes de su muerte.

¿Qué aceptó ‘La Bebecita’ durante la audiencia?

Según lo informado por la emisora, durante la diligencia el fiscal Daniel Bustos le preguntó a Rosa Angélica Tarazona si tenía claros los hechos que le atribuía la Fiscalía y el delito por el cual había sido vinculada al proceso.

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Tarazona respondió afirmativamente cuando fue consultada sobre si comprendía la acusación. Luego, al preguntarle cuál era el delito por el que estaba siendo procesada, respondió: “Concierto para delinquir”.

La diligencia hizo parte del trámite del preacuerdo alcanzado con la Fiscalía, mediante el cual se establecía una sanción negociada. De acuerdo con la información entregada por el medio, el acuerdo fue presentado ante el Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Riohacha y contemplaba una modificación en la forma de participación atribuida a Tarazona.

‘La Bebecita’ había sido capturada en septiembre de 2025 y, días antes de morir, compareció ante la justicia durante una audiencia. - Ejército Nacional

El preacuerdo contemplaba 36 meses de prisión

Uno de los puntos centrales de la negociación era la forma en que sería considerada la participación de Tarazona dentro del delito.

Según el medio, inicialmente la pena podía partir de una base de 48 meses de prisión, pero con el agravante correspondiente podía llegar a una pena mínima de 72 meses.

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El acuerdo contemplaba que, para efectos de la sanción, Tarazona pasara de ser considerada autora a cómplice, lo que permitía una reducción de la pena.

De esta manera, la condena negociada quedaba establecida en 36 meses de prisión, equivalentes a tres años. Según la información suministrada, esa pena debía cumplirse en un establecimiento carcelario.

El proceso todavía tenía una diligencia pendiente. El próximo 5 de octubre estaba prevista una audiencia para definir los subrogados penales y realizar la lectura de la sentencia condenatoria. La muerte de Tarazona ocurrió antes de que esa audiencia pudiera realizarse.

¿De qué investigaba la Fiscalía a ‘La Bebecita’?

La investigación estaba relacionada con la presunta pertenencia de Tarazona al frente urbano de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, organización conocida también como Los Pachenca.

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Según El Colombiano, fuentes de la Fiscalía indicaron que la mujer tenía una negociación judicial por el delito de concierto para delinquir en relación con esa estructura.

Tarazona había sido capturada en septiembre de 2025, en Guachaca, Magdalena, por su presunta participación en delitos de extorsión y concierto para delinquir.

Después de la captura, un juez le concedió detención domiciliaria. Sin embargo, según la información atribuida a la Fiscalía, posteriormente se fugó y habría regresado al entorno de la organización.

Por esa razón, durante el trámite de su proceso judicial participaba telefónicamente en la audiencia relacionada con la negociación que adelantaba con el ente acusador.

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La Fiscalía investigaba a Tarazona por su presunta participación en el delito de concierto para delinquir agravado. - crédito Fiscalía.

¿Qué funciones cumplía dentro de Los Pachenca?

La investigación de la Fiscalía sostenía que el papel de Tarazona dentro de la organización no se limitaba a su relación sentimental con alias ‘Bendito Menor’.

De acuerdo con el diario, fuentes de la Policía señalaban que la mujer habría asumido funciones relacionadas con el manejo de recursos, logística y abastecimiento. También habría tenido responsabilidades en el reclutamiento de jóvenes para la organización.

Uno de los elementos citados por el medio corresponde al expediente de la Fiscalía, en el que se describía parte de las funciones que presuntamente desempeñaba.

“Alias ‘La Bebecita’, compañera sentimental de Naím, realiza pagos de nómina y se encarga de coordinar este brazo armado en las oportunidades en las que Naím se ausenta de sus funciones”, señala el expediente citado por El Colombiano.

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Según Noticias RCN, la investigación también establecía que Tarazona hacía parte de la estructura armada desde, al menos, 2022 y que habría desarrollado actividades relacionadas con el funcionamiento de la organización cuando su pareja se encontraba ausente.

Tarazona era señalada de pertenecer al frente urbano de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, conocidas como Los Pachenca. - crédito Colombia Oscura/X y @ACSN_oficial/X

Murió un día después de la audiencia

Tarazona tenía 20 años y era madre de dos menores de edad cuando murió en la madrugada del 4 de septiembre.

El hecho ocurrió en Riohacha, La Guajira, durante un operativo de la Fuerza Pública en el que también murió su pareja, alias ‘Bendito Menor’.

De acuerdo con la información entregada, otros dos hombres que, al parecer, estaban encargados de la seguridad de la pareja también fueron abatidos durante el procedimiento.

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La muerte de Tarazona ocurrió antes de que pudiera cumplirse la audiencia prevista para el 5 de octubre, en la que se contemplaba definir los subrogados penales y realizar la lectura de la sentencia condenatoria.