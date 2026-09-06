Colombia enfrenta crisis de alfabetización: solo 45% de los niños de tercer grado sabe leer y escribir adecuadamente

El aprendizaje durante los primeros años de escolaridad enfrenta importantes desafíos en Colombia. - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

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Solo el 45% de los niños de tercer grado en Colombia alcanza niveles adecuados de alfabetización, es decir, de lectura y escritura. El dato corresponde a las pruebas Saber de grado tercero de 2023, las últimas aplicadas, y fue reportado por El Tiempo en un análisis sobre las dificultades que enfrenta el país en esta etapa de la educación.

De acuerdo con el medio, el 55% restante presenta problemas en estas habilidades. Expertos e investigadores consultados por el medio señalan que la alfabetización durante los primeros años de escolaridad tiene relación con el aprendizaje posterior de otras áreas.

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Colombia registra menores resultados que otros países de la región

El resultado de Colombia también presenta diferencias frente a otros países latinoamericanos que cuentan con mediciones similares.

Según los datos citados, Argentina registra un 57,3% de niños que alcanzan estos niveles de lectura y escritura, mientras que en Chile la proporción llega al 60,9% y en Brasil al 66%.

Otra medición citada por el medio corresponde al Instituto de Evidencia Educativa, que hace un par de meses alertó que el 51% de los niños colombianos entre los 6 y los 8 años está en riesgo de no alfabetizarse a tiempo. De acuerdo con esa estimación, la cifra equivale a 1,3 millones de niños y niñas.

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Estos resultados se suman a un estudio publicado por el Banco Mundial en 2024, que analizó la pobreza de aprendizajes en lectura entre estudiantes colombianos de primero de primaria en cinco de las principales ciudades del país.

En Cali, por ejemplo, el 25% de los niños evaluados no pudo reconocer una sola palabra al leer durante un minuto un texto sencillo para su edad. Otro 23% consiguió leer entre una y diez palabras.

El estudio encontró además que cuatro de cada diez niños pudieron leer más de 20 palabras por minuto, nivel señalado como el mínimo de aprendizaje para superar primero de primaria.

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Colombia registra resultados inferiores a los de Argentina, Chile y Brasil en las mediciones comparadas en alfabetización. - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Expertos señalan la importancia de aprender a leer en los primeros años

El diario consultó a Ignacio Ibarzábal, presidente del Instituto de Evidencia Educativa, quien explicó que los primeros años son determinantes porque durante ese periodo los estudiantes aprenden a leer y posteriormente utilizan esa capacidad para acceder a otros contenidos.

“Un niño que no consolida la lectura a tiempo no queda apenas rezagado en una materia; queda en desventaja frente a cada contenido que se enseñe de ahí en más, en matemática, en ciencias, en historia”, afirmó Ibarzábal, según la publicación.

El experto agregó que las brechas que aparecen durante los primeros años tienden a ampliarse con el paso del tiempo y sostuvo que corregirlas posteriormente resulta más difícil y costoso que fortalecer la enseñanza desde el comienzo.

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Ibarzábal también señaló que existe evidencia sobre prácticas de enseñanza que funcionan y sobre mecanismos para acompañar a los docentes en su aplicación en las aulas. A su juicio, la decisión de priorizarlas corresponde al ámbito político.

El análisis citado señala que investigaciones de la OCDE y el Banco Mundial coinciden en que las dificultades para aprender a leer y escribir oportunamente pueden afectar el proceso educativo posterior. Entre las consecuencias relacionadas se mencionan la reprobación, la repitencia, la frustración y la deserción escolar.

Las dificultades iniciales pueden repercutir en el aprendizaje de otras áreas durante la trayectoria escolar. - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Brasil convirtió la alfabetización en una prioridad educativa

El caso de Brasil aparece como una referencia en la región. El país cuenta desde 2007 con el Ideb, Índice de Desarrollo de la Educación Básica, un indicador nacional que, entre otros aspectos, permite conocer el nivel educativo de los estudiantes durante los primeros años de escolaridad.

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De acuerdo con el reporte del medio, el sistema educativo brasileño realiza evaluaciones constantes para conocer la evolución de cada estudiante. También desarrolla procesos de capacitación docente y utiliza materiales pedagógicos destinados a fortalecer la alfabetización.

A estas medidas se suman estímulos estatales y federales dirigidos a las escuelas que mejoran sus resultados.

Los datos muestran un incremento en el porcentaje de estudiantes que alcanzan los niveles esperados. En 2021, el 36% de los niños de segundo grado en Brasil sabía leer y escribir. Para 2025, el porcentaje había llegado al 66%, por encima de la meta nacional del 60%.

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El resultado convirtió a Brasil, según la información publicada, en el país de la región con mayor avance en alfabetización inicial.

El medio también destaca el papel de organizaciones de la sociedad civil como el Instituto Natura, Fundación Lemann y Todos Pela Educação, que promovieron acciones para que los gobiernos locales y nacionales priorizaran la alfabetización.

Denis Mizne, director ejecutivo de la Fundación Lemann, explicó al diario que el proceso requirió establecer un objetivo común.

“Ninguna política pública educativa de esta magnitud se hubiera logrado si no se superaba la ideologización y se avanzaba hacia un objetivo común”, afirmó.

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Colombia no cuenta con una meta nacional de alfabetización

A partir de la experiencia brasileña, el medio identificó dos elementos que considera relevantes: la existencia de un indicador permanente para medir las habilidades de lectoescritura y el establecimiento de una meta nacional de alfabetización.

Según la información publicada, ninguna de estas dos herramientas existe actualmente en Colombia.

Expertos consultados señalaron que una transformación de la alfabetización inicial requeriría una política de Estado, y no únicamente acciones de un gobierno de turno.

Mientras se plantea ese escenario, distintas organizaciones han desarrollado iniciativas dirigidas a fortalecer el aprendizaje de lectura y escritura en el país.

A diferencia de Brasil, Colombia actualmente no cuenta con una meta nacional de alfabetización. - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Organizaciones impulsan iniciativas de alfabetización

Recientemente, la Fundación Arcor de Argentina, el Instituto Natura, la Fundación SURA de Colombia y el Instituto de Evidencia Educativa firmaron un acuerdo de cooperación para impulsar la alfabetización como una prioridad estratégica en América Latina.

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Otra de las iniciativas mencionadas por el medio es Colombia se escribe leyendo, una coalición creada en 2024 y conformada por organizaciones como la Fundación Luker, el Laboratorio de Economía de la Educación de la Universidad Javeriana, la Escuela de Negocios de la Universidad de los Andes y el Banco Mundial, entre otras.

La coalición trabaja con entidades territoriales como las secretarías de educación de Bogotá, Antioquia, Valle y Bolívar.