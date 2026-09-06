A la cárcel 15 presuntos nexos de los Comandos de Frontera en Ecuador por lavado de activos

Durante el proceso judicial, Vera Álvarez había admitido su responsabilidad en el delito- crédito @JohnReimberg/X

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El Tribunal de Garantías Penales de Ecuador determinó una condena a 13 años de prisión contra 14 personas que estarían vinculados al grupo Comandos de Frontera, una facción derivada de la extinta guerrilla de las Farc, que opera en la frontera con Colombia.

El fallo judicial se conoció el domingo 6 de septiembre de 2026,siendo acusados por el delito de lavado de activos. En el listado de condenados se encuentra Roberto Carlos Vera Álvarez, conocido como alias Gerente, supuesto vinculo con los Comandos de la Frontera.

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Igualmente, el tribunal ecuatoriano declaró la responsabilidad penal de cinco empresas, donde les dispuso multa, clausura, disolución y comiso, respectivamente.

La resolución judicial se conoció tras la reinstalación de la audiencia de juicio, según medios locales. Vera Álvarez admitió días antes su responsabilidad en el delito.

La Fiscalía ecuatoriana sostuvo que el tribunal acogió sus pruebas y fijó una multa equivalente al triple del monto del lavado de activos. Según los medios locales, los valores específicos constarán en la sentencia escrita.

Imagen de referencia - Roberto Carlos Vera Álvarez, alias Gerente, fue condenado a 13 años de prisión en el caso de lavado de activos del proceso Comandos de la Frontera - crédito Colprensa

Cómo operaba el presunto esquema de lavado

La acusación fiscal abarcó el período financiero de 2015 a 2025, según la investigación recopilada por El Universo. Las investigaciones sitúan el monto del caso por encima de 300 millones de dólares.

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De acuerdo con la Fiscalía de ese país, era una estructura con participación de personas naturales y jurídicas para ocultar el origen de recursos ilícitos. El agente fiscal sostuvo, con base en reportes del Servicio de Rentas Internas (SRI), que los procesados usaron actividades económicas registradas para dar apariencia de legalidad al dinero.

En el caso de alias Gerente, el ente acusatorio recalcó que parte de los recursos se usó para comprar bienes inmuebles a su nombre. Incluso, reportó que otra parte del dinero llegó a sus hijos Carlos y Kerly. Ambos ya recibieron sentencia en otro proceso por delincuencia organizada.

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Las autoridades capturaron a alias Gerente en junio de 2025 en Emiratos Árabes Unidos - crédito Policía de Ecuador

Vera Álvarez fue identificado por las autoridades locales como presunto cabecilla de los Comandos de la Frontera, grupo que opera en la frontera entre Ecuador y Colombia, según recopiló El Comercio. Las autoridades lo vincularon con narcotráfico, minería ilegal y otros delitos en esa zona.

Este sujeto fue capturado en junio de 2025 en Emiratos Árabes Unidos. Seis meses después lo trasladaron a Ecuador y lo ingresaron en la cárcel del Encuentro, en Santa Elena.

El ministro del Interior de Ecuador, John Reimberg, afirmó que alias Gerente figura entre los ecuatorianos que podrían enfrentar una extradición a Estados Unidos. Sus hijos también aparecen en esa lista y que afrontan procesos judiciales.

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La captura de "Alejo" se llevó a cabo en jurisdicción del municipio de Puerto Asís (Putumayo) - crédito Policía Nacional

Cayó ‘Alejo’, señalado cabecilla de los Comandos de Frontera

La judicialización de alias Gerente se suma a los operativos policiales adelantados en la zona de frontera contra la organización criminal.

La más reciente fue la detención de un hombre identificado como alias Alejo, presunto cabecilla de la Red de Apoyo a Estructuras Residuales (Raer) de los Comandos de Frontera.

La captura se produjo en la tarde del viernes 5 de septiembre en Puerto Asís, Putumayo, en una operación de inteligencia coordinada entre Colombia y Ecuador, un golpe que apunta a una de las estructuras armadas que disputan corredores ilegales en esta zona binacional.

La Policía de Ecuador lo identificó como José J., de nacionalidad ecuatoriana, y señaló que también se presentaría como Alejandro Q., de nacionalidad colombiana. De acuerdo con la información oficial, esa doble identidad habría sido usada para evadir controles de las autoridades de ambos países.

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Las investigaciones lo relacionan con el control ilícito de corredores fluviales sobre el río Putumayo, una ruta que las autoridades consideran estratégica para el transporte de sustancias sujetas a fiscalización y otras actividades del crimen organizado.

El hoy detenido sería extraditado a Ecuador - crédito Policía Nacional

Ese corredor también es señalado como una vía de desplazamiento de hombres bajo el mando de Néstor Gregorio Vera Fernández, alias Iván Mordisco. El operativo que permitió la detención contó con la participación del Grupo de Acción de Reacción Antiterrorista, Interpol y organismos de seguridad de ambas naciones.

Las autoridades calificaron al capturado como un objetivo de alto valor dentro de las acciones contra redes criminales con presencia en la frontera. Por ahora, no se descarta que este sujeto pueda ser solicitado en extradición al país vecino, aunque inicialmente se espera que responda por sus actos judiciales en Colombia.

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