Colombia

Abelardo de la Espriella felicitó a Giorgia Meloni por liderar el Gobierno más longevo de la posguerra italiana: “Mis mejores deseos”

El presidente colombiano destacó la continuidad institucional del Ejecutivo italiano, que superó la marca de duración vigente desde el segundo mandato de Silvio Berlusconi

Abelardo de la Espriella y Giorgia Meloni - crédito Remo Casill/Luisa González/REUTERS
El pronunciamiento de Abelardo de la Espriella fue hecho a través de su cuenta oficial de, en la que destacó el mandato de la primera ministra de Italia - crédito Remo Casill/Luisa González/REUTERS
Guardar

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, felicitó a la presidenta del Consejo de Ministros de Italia, Giorgia Meloni, después de que su Ejecutivo se convirtiera en el más longevo de la etapa republicana italiana, iniciada tras la Segunda Guerra Mundial.

El mandatario colombiano destacó la estabilidad política e institucional que atribuyó a la administración de la dirigente de centroderecha.

PUBLICIDAD

“Mis más sinceras felicitaciones a la Presidenta del Consejo, Giorgia Meloni, por estos cuatro años al frente del Gobierno italiano (sic)”, escribió De la Espriella en una publicación en X.

Abelardo de la Espriella - crédito @ABDELAESPRIELLA/X
El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, felicitó a la presidenta del Consejo de Ministros de Italia, Giorgia Meloni - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

El mensaje del jefe de Estado colombiano se conoció luego de que el Ejecutivo italiano superara la duración del segundo Gobierno de Silvio Berlusconi, que estuvo en funciones entre junio de 2001 y abril de 2005. El gabinete de Meloni alcanzó los 1.413 días en el poder el 4 de septiembre de 2026, una cifra que lo ubicó como el de mayor permanencia desde la instauración de la República italiana en 1946.

PUBLICIDAD

El presidente colombiano sostuvo que la conducción de la dirigente italiana aportó continuidad a la administración pública de ese país. “Su liderazgo ha contribuido a garantizar estabilidad política y continuidad institucional a la República Italiana (sic)”, afirmó De la Espriella.

En el mismo mensaje, añadió que Meloni mostró que “es posible gobernar con firmeza, convicciones y un profundo sentido de la Nación (sic)”. La publicación incluyó además una referencia a los vínculos históricos y culturales entre ambos países.

“Italia y Colombia son pueblos hermanos, unidos por profundos lazos históricos, culturales y humanos (sic)”, expresó el mandatario. De la Espriella reafirmó su disposición a profundizar la relación bilateral y a trabajar junto con el Gobierno italiano por la prosperidad de ambas naciones.

El jefe de Estado cerró su mensaje con una felicitación personal a la primera ministra italiana. “Mis mejores deseos, querida Giorgia. ¡Viva Italia! (sic)”, escribió.

La publicación de Abelardo de la Espriella incluyó además una referencia a los vínculos históricos y culturales entre Italia y Colombia - crédito Presidencia
La publicación de Abelardo de la Espriella incluyó además una referencia a los vínculos históricos y culturales entre Italia y Colombia - crédito Presidencia

Meloni defendió la continuidad de la coalición de centroderecha

Por su parte, Giorgia Meloni celebró en X que su gobierno alcanzara el récord de duración en la historia republicana. La dirigente presentó ese dato como una condición para planificar políticas públicas, cumplir compromisos y sostener la presencia de Italia en el escenario internacional.

“Hoy nuestro Gobierno se convierte en el más longevo de la historia de la República italiana (sic)”, manifestó la presidenta del Consejo de Ministros. Luego agregó que recibió la noticia “con gratitud y con un fuerte sentido de responsabilidad (sic)”.

Meloni explicó que, desde su perspectiva, la permanencia de un Ejecutivo no debe entenderse como un objetivo en sí mismo. “Porque la estabilidad no es un récord para exhibir, es la condición que permite a una Nación programar, decidir, mantener los compromisos y hacerse respetar (sic)”, afirmó.

La mandataria señaló que su gabinete trabajó para incrementar el empleo, reducir el desempleo, apoyar a las familias y a las empresas, reforzar la seguridad y administrar las cuentas públicas. También indicó que su objetivo fue recuperar la influencia y la credibilidad de Italia fuera de sus fronteras.

“Los resultados están ahí, pero sabemos bien cuántas cosas quedan aún por hacer (sic)”, escribió Meloni, sin precisar en esa publicación los indicadores que respaldarían su evaluación sobre la gestión.

Giorgia Meloni - crédito @GiorgiaMeloni/X
Giorgia Meloni celebró en X que su gobierno alcanzara el récord de duración en la historia republicana - crédito @GiorgiaMeloni/X

La jefa del Gobierno italiano atribuyó la duración de su administración a la cohesión de la alianza integrada por Hermanos de Italia, la Liga y Fuerza Italia. Según expresó, la continuidad no depende de una sola figura, sino de una coalición que comparte objetivos y un proyecto de país.

“Esta estabilidad no es mérito de una sola persona. Es el resultado de una coalición unida (sic)”, sostuvo.

Meloni vinculó la continuidad de su Gobierno con el respaldo que obtuvo su coalición en las elecciones de 2022. Señaló que ese apoyo no fue interpretado como un “cheque en blanco” y anticipó que volverá a presentarse ante los ciudadanos en los próximos comicios, previstos para 2027 si la legislatura cumple su mandato.

La presidenta del Consejo de Ministros participó esa noche en un acto de Hermanos de Italia en Bari. Allí, según adelantó en su publicación, abordaría el recorrido de su Gobierno y las prioridades políticas para la etapa que sigue.

Temas Relacionados

Abelardo de la EspriellaGiorgia MeloniGobierno de ItaliaColombia e ItaliaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Nueva EPS se pronunció tras muerte de Luciana, bebé de ocho meses, que necesitaba un traslado urgente de Neiva a Bogotá: “Se agravó”

La entidad indicó que abrirá una revisión de los hechos y que brindará información sobre el proceso de referencia

Nueva EPS se pronunció tras muerte de Luciana, bebé de ocho meses, que necesitaba un traslado urgente de Neiva a Bogotá: “Se agravó”

A la cárcel 15 presuntos nexos de los Comandos de Frontera en Ecuador por lavado de activos

Un operativo reveló la conexión entre empresas, familia y una red criminal internacional, desencadenando un histórico fallo judicial en ese país

A la cárcel 15 presuntos nexos de los Comandos de Frontera en Ecuador por lavado de activos

Funcionarios públicos podrían trabajar hasta los 75 años: radican proyecto en el Congreso para extender edad de retiro forzoso

La iniciativa, radicada por el senador Antonio José Correa Jiménez, modificaría la Ley 1821 de 2016 y mantendría la opción de salida voluntaria para quienes ya cumplan requisitos de pensión

Funcionarios públicos podrían trabajar hasta los 75 años: radican proyecto en el Congreso para extender edad de retiro forzoso

Inicia la Champions League: hora y dónde ver en Colombia los partidos del Real Madrid, Bayern Múnich y FC Barcelona en la primera fecha

Cinco colombianos estarán presentes en la temporada 2026-2027 de la competencia de clubes más importante del mundo, siendo Luis Díaz con Bayern Múnich uno de los candidatos al título

Inicia la Champions League: hora y dónde ver en Colombia los partidos del Real Madrid, Bayern Múnich y FC Barcelona en la primera fecha

Activistas digitales del petrismo siguen inundando las redes: Análisis reveló cómo se han movido tras la salida de Gustavo Petro

El estudio comparó publicaciones de febrero de 2025, mayo de 2026 y agosto con los primeros días de septiembre de 2026 para medir la actividad política en redes sociales

Activistas digitales del petrismo siguen inundando las redes: Análisis reveló cómo se han movido tras la salida de Gustavo Petro
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Qué se sabe de la masacre en Obando, Valle del Cauca: 3 personas fueron asesinadas dentro de una vivienda

Qué se sabe de la masacre en Obando, Valle del Cauca: 3 personas fueron asesinadas dentro de una vivienda

Lanzaron artefacto explosivo contra un puesto de control del Ejército en Jamundí, Valle del Cauca: esto se sabe

Ataque con drones explosivos contra estación de Policía en Ataco, Tolima, deja al menos dos uniformados heridos

Violento ataque terrorista en Pelaya, Cesar: 40 drones explosivos dejaron al menos dos militares heridos

No fue solo la estación de Policía, templos religiosos también resultaron afectados tras ataque con drones en El Tambo, Cauca

ENTRETENIMIENTO

La Barbie colombiana lloró en su cumpleaños y mostró cómo luciría sin retoques: “Todo mal, todo mal”

La Barbie colombiana lloró en su cumpleaños y mostró cómo luciría sin retoques: “Todo mal, todo mal”

Westcol cuestionó las críticas de Petro tras operativo contra alias Bendito Menor: “Se preocupa más por el bandido”

Tras el video viral de Natalia París, Yina Calderón envió pulla desde un D1: “Cien por ciento colombianas”

“Salud por Noa”: Ana del Castillo reveló el nombre de su primer hijo

Zion Hwang agradeció a De la Espriella tras solicitarle la nacionalidad colombiana: “Presidente, lo quiero mucho”

Deportes

Inicia la Champions League: hora y dónde ver en Colombia los partidos del Real Madrid, Bayern Múnich y FC Barcelona en la primera fecha

Inicia la Champions League: hora y dónde ver en Colombia los partidos del Real Madrid, Bayern Múnich y FC Barcelona en la primera fecha

Este es el jugador de selección Colombia que es mejor que Gustavo Puerta cuando tenía 18 años, según Rafael Dudamel

Luis Suárez marcó gol, dio asistencia y fue elogiado por su entrenador: “Es de los mejores de la Liga, si no el mejor”

Acolfutpro acusa a la Dimayor de tratar a los futbolistas como esclavos por declarar “inelegible” a Yhormar Hurtado del América de Cali

El drama de Egidio Hinestroza, exportero de Deportes Quindío, Atlético Nacional y otros clubes: amputado y peleando por su pensión