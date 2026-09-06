Abelardo de la Espriella felicitó a Giorgia Meloni por liderar el Gobierno más longevo de la posguerra italiana: “Mis mejores deseos”

El pronunciamiento de Abelardo de la Espriella fue hecho a través de su cuenta oficial de, en la que destacó el mandato de la primera ministra de Italia - crédito Remo Casill/Luisa González/REUTERS

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El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, felicitó a la presidenta del Consejo de Ministros de Italia, Giorgia Meloni, después de que su Ejecutivo se convirtiera en el más longevo de la etapa republicana italiana, iniciada tras la Segunda Guerra Mundial.

El mandatario colombiano destacó la estabilidad política e institucional que atribuyó a la administración de la dirigente de centroderecha.

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“Mis más sinceras felicitaciones a la Presidenta del Consejo, Giorgia Meloni, por estos cuatro años al frente del Gobierno italiano (sic)”, escribió De la Espriella en una publicación en X.

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, felicitó a la presidenta del Consejo de Ministros de Italia, Giorgia Meloni - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

El mensaje del jefe de Estado colombiano se conoció luego de que el Ejecutivo italiano superara la duración del segundo Gobierno de Silvio Berlusconi, que estuvo en funciones entre junio de 2001 y abril de 2005. El gabinete de Meloni alcanzó los 1.413 días en el poder el 4 de septiembre de 2026, una cifra que lo ubicó como el de mayor permanencia desde la instauración de la República italiana en 1946.

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El presidente colombiano sostuvo que la conducción de la dirigente italiana aportó continuidad a la administración pública de ese país. “Su liderazgo ha contribuido a garantizar estabilidad política y continuidad institucional a la República Italiana (sic)”, afirmó De la Espriella.

En el mismo mensaje, añadió que Meloni mostró que “es posible gobernar con firmeza, convicciones y un profundo sentido de la Nación (sic)”. La publicación incluyó además una referencia a los vínculos históricos y culturales entre ambos países.

“Italia y Colombia son pueblos hermanos, unidos por profundos lazos históricos, culturales y humanos (sic)”, expresó el mandatario. De la Espriella reafirmó su disposición a profundizar la relación bilateral y a trabajar junto con el Gobierno italiano por la prosperidad de ambas naciones.

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El jefe de Estado cerró su mensaje con una felicitación personal a la primera ministra italiana. “Mis mejores deseos, querida Giorgia. ¡Viva Italia! (sic)”, escribió.

La publicación de Abelardo de la Espriella incluyó además una referencia a los vínculos históricos y culturales entre Italia y Colombia - crédito Presidencia

Meloni defendió la continuidad de la coalición de centroderecha

Por su parte, Giorgia Meloni celebró en X que su gobierno alcanzara el récord de duración en la historia republicana. La dirigente presentó ese dato como una condición para planificar políticas públicas, cumplir compromisos y sostener la presencia de Italia en el escenario internacional.

“Hoy nuestro Gobierno se convierte en el más longevo de la historia de la República italiana (sic)”, manifestó la presidenta del Consejo de Ministros. Luego agregó que recibió la noticia “con gratitud y con un fuerte sentido de responsabilidad (sic)”.

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Meloni explicó que, desde su perspectiva, la permanencia de un Ejecutivo no debe entenderse como un objetivo en sí mismo. “Porque la estabilidad no es un récord para exhibir, es la condición que permite a una Nación programar, decidir, mantener los compromisos y hacerse respetar (sic)”, afirmó.

La mandataria señaló que su gabinete trabajó para incrementar el empleo, reducir el desempleo, apoyar a las familias y a las empresas, reforzar la seguridad y administrar las cuentas públicas. También indicó que su objetivo fue recuperar la influencia y la credibilidad de Italia fuera de sus fronteras.

“Los resultados están ahí, pero sabemos bien cuántas cosas quedan aún por hacer (sic)”, escribió Meloni, sin precisar en esa publicación los indicadores que respaldarían su evaluación sobre la gestión.

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Giorgia Meloni celebró en X que su gobierno alcanzara el récord de duración en la historia republicana - crédito @GiorgiaMeloni/X

La jefa del Gobierno italiano atribuyó la duración de su administración a la cohesión de la alianza integrada por Hermanos de Italia, la Liga y Fuerza Italia. Según expresó, la continuidad no depende de una sola figura, sino de una coalición que comparte objetivos y un proyecto de país.

“Esta estabilidad no es mérito de una sola persona. Es el resultado de una coalición unida (sic)”, sostuvo.

Meloni vinculó la continuidad de su Gobierno con el respaldo que obtuvo su coalición en las elecciones de 2022. Señaló que ese apoyo no fue interpretado como un “cheque en blanco” y anticipó que volverá a presentarse ante los ciudadanos en los próximos comicios, previstos para 2027 si la legislatura cumple su mandato.

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La presidenta del Consejo de Ministros participó esa noche en un acto de Hermanos de Italia en Bari. Allí, según adelantó en su publicación, abordaría el recorrido de su Gobierno y las prioridades políticas para la etapa que sigue.