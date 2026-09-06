Denuncian presunto abuso sexual a menor de tres años en jardín en sur de Bogotá: Icbf activó investigación

El Icbf activó en Bogotá un proceso de protección y restablecimiento de derechos por un presunto abuso sexual contra una niña de tres años en Usme - crédito imagen Ilustrativa Infobae

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Hay consternación en la localidad de Usme, en el sur de Bogotá, después de que se conociera un nuevo caso de presunto abuso sexual contra una menor de tres años en un jardin infantil.

Según se conoció en la tarde del domingo 6 de septiembre, desde el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) se activó un proceso de protección y acompañamiento a la menor.

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La entidad confirmó que la menor cuenta con un proceso administrativo de restablecimiento de derechos. El mecanismo busca definir las medidas necesarias para asegurar su protección.

La denuncia se refiere a una niña de tres años vinculada a una institución educativa de Usme. Su familia pidió atención médica tras advertir conductas que le generaron preocupación, y el hospital activó la ruta frente a un posible caso de violencia sexual.

La denuncia señala a una menor vinculada a una institución educativa de Usme y llevó a su familia a solicitar atención médica por posibles señales de violencia sexual - crédito imagen Ilustrativa Infobae

La madre relató que la primera señal surgió cerca de quince días antes, mientras estaba con su hija en casa. La menor realizó una conducta que llamó su atención por no corresponder, según su percepción, con su edad.

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Al preguntarle dónde había aprendido ese comportamiento, la niña respondió inicialmente que se trataba de un “juego” visto en un video. La mujer intentó conocer más detalles, pero aseguró que su hija evitó continuar con la conversación.

Durante los días posteriores, la menor dejó de asistir de forma temporal a clases porque estaba enferma. La madre mantuvo sus dudas sobre el origen de la conducta que había detectado.

Un mensaje de otra madre aumentó la preocupación

La situación tomó otra dimensión cuando la mujer recibió un mensaje en su celular. Según su versión, una madre del mismo curso creó un grupo para informar que su hijo también habría sido víctima de un presunto abuso relacionado con hechos en el entorno educativo.

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A partir de esa comunicación, cuatro madres acudieron a la institución para exigir explicaciones. También solicitaron que se activaran las rutas de atención previstas para este tipo de situaciones.

La niña dijo primero que ese comportamiento era un “juego” visto en un video, pero luego evitó continuar con la conversación, según el testimonio de la madre - crédito imagen Ilustrativa Infobae

La denunciante afirmó que el colegio les comunicó que pondría en marcha el protocolo correspondiente. De acuerdo con su relato, las familias serían notificadas sobre las actuaciones adoptadas.

Luego de esa reunión, la madre volvió a conversar con su hija sobre los comportamientos que había observado. En ese momento, según su testimonio, la niña señaló a otro menor.

La mujer indicó que su hija afirmó que ese niño le había enseñado determinados juegos vinculados con roles de adultos. La información forma parte de la denuncia y deberá ser verificada por las autoridades competentes.

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La valoración médica activó una ruta por posible violencia sexual

La familia llevó después a la niña a un hospital para una valoración médica. Según lo expuesto por la madre, los profesionales de salud activaron la ruta de atención para un posible caso de violencia sexual.

La valoración médica en un hospital activó el Código Blanco y la ruta integral de atención en salud para presuntos casos de violencia sexual - crédito imagen Ilustrativa Infobae

Hasta ahora, la información entregada por la familia no permite establecer si hubo tocamientos. Ese punto será uno de los aspectos que deberán aclararse durante las indagaciones.

“El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) Regional Bogotá recibió una petición por parte de un funcionario de la Cruz Roja Colombiana, Seccional Cundinamarca y Bogotá, relacionada con un presunto caso de abuso sexual contra un menor de edad, quien se encuentra hospitalizado y con activación del Código Blanco por parte del sector Salud. Esta activación implica la puesta en marcha de la ruta integral de atención en salud para presuntos casos de violencia sexual, que contempla la valoración médica, la atención física y emocional, la toma de muestras y demás actuaciones clínicas y de protección que correspondan, así como la articulación con las autoridades competentes”, señaló el Icbf en un comunicado.

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El proceso administrativo de restablecimiento de derechos del Icbf se mantiene activo. La intervención apunta a identificar las acciones de protección que requiere la menor ante la denuncia conocida.

Las autoridades tendrán que establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar de los hechos. También deberán definir si existen responsabilidades individuales y evaluar la respuesta que tuvo la institución educativa ante las alertas.