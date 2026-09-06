Colombia

Nueva EPS se pronunció tras muerte de Luciana, bebé de ocho meses, que necesitaba un traslado urgente de Neiva a Bogotá: “Se agravó”

La entidad indicó que abrirá una revisión de los hechos y que brindará información sobre el proceso de referencia

Nueva EPS señaló que el estado clínico de la paciente se agravó antes de que pudiera efectuarse el desplazamiento - crédito Nueva EPS
Nueva EPS señaló que el estado clínico de la paciente se agravó antes de que pudiera efectuarse el desplazamiento - crédito Nueva EPS
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Luciana Rojas murió a los ocho meses mientras su familia solicitaba un traslado a Bogotá desde una unidad de cuidados intensivos de Neiva, según informó Noticias RCN.

La niña había sido sometida a una intervención de urgencia por una cardiopatía dilatada y disfunción cardíaca, un cuadro que llevó a sus familiares a pedir una remisión.

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La muerte ocurrió mientras los padres buscaban que la menor recibiera atención en una institución de mayor complejidad. De acuerdo con la información divulgada por sus allegados, la condición de Luciana se agravó durante su hospitalización y la autorización del traslado no se había concretado.

Los familiares sostuvieron que la bebé necesitaba atención especializada fuera de Neiva por la evolución de su enfermedad cardíaca. Con ese objetivo, solicitaron a la Nueva EPS que aprobara y coordinara el traslado a Bogotá. La familia expresó preocupación por el tiempo transcurrido ante el deterioro clínico de la paciente.

Luciana Rojas, la bebé de ocho meses que permanecía hospitalizada en Neiva y cuya familia solicitó su traslado a Bogotá. - crédito captura de video (Noticias RCN)
Luciana Rojas, la bebé de ocho meses que permanecía hospitalizada en Neiva y cuya familia solicitó su traslado a Bogotá. - crédito captura de video (Noticias RCN)

El caso tomó visibilidad después de que los parientes difundieran un video en redes sociales.

En esa grabación, solicitaron apoyo al presidente Abelardo de la Espriella para intervenir en las gestiones de atención médica. Las imágenes de Luciana se compartieron con autorización de sus padres, quienes buscaban respaldo para acelerar la remisión.

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La situación también estaba atravesada por un antecedente familiar. La hermana mayor de Luciana murió a los ocho meses tras padecer una enfermedad similar, según relataron sus allegados. Ese antecedente motivó a los padres a hacer público el pedido de ayuda mientras la bebé seguía bajo supervisión médica en Neiva.

Nueva EPS envió condolencias a familiares de bebé que murió en Neiva

La bebé Luciana Rojas murió a los ocho meses en una unidad de cuidados intensivos de Neiva, antes de que pudiera concretarse su traslado a Bogotá, informó Nueva EPS en un comunicado difundido el 6 de septiembre de 2026. La menor padecía una cardiopatía dilatada con disfunción cardíaca y permanecía hospitalizada en la clínica Medilaser.

Nueva EPS informó que Luciana Rojas murió antes de su remisión a Bogotá - crédito @NuevaEPSCol/X
Nueva EPS informó que Luciana Rojas murió antes de su remisión a Bogotá - crédito @NuevaEPSCol/X

La entidad expresó sus condolencias a los padres y familiares de la niña, identificada en el documento con las iniciales L. R. C. Además, señaló que mantuvo la atención médica durante la hospitalización y que los profesionales tratantes definieron la necesidad de remitirla a una institución con mayor capacidad asistencial.

Según Nueva EPS, la búsqueda de una institución que pudiera recibir a Luciana se extendió a centros médicos de distintas regiones del país. La aseguradora afirmó que la paciente “fue aceptada el 5 de septiembre” por la Fundación Cardioinfantil, ubicada en Bogotá.

No obstante, la remisión no llegó a realizarse. En el texto, la entidad sostuvo que el estado clínico de la bebé empeoró pese a las labores del personal médico. “Su cuadro clínico se agravó”, indicó la EPS al explicar las circunstancias previas al fallecimiento.

La familia había solicitado de forma pública la autorización y gestión del traslado. Sus allegados advirtieron que Luciana requería una atención especializada ante la evolución de la enfermedad cardíaca y difundieron un video para pedir respaldo de las autoridades.

Nueva EPS revisará el caso de Luciana Rojas, fallecida antes de su traslado - crédito @NuevaEPSCol/X
Nueva EPS revisará el caso de Luciana Rojas, fallecida antes de su traslado - crédito @NuevaEPSCol/X

La comunicación de la aseguradora precisó que la menor murió “sin alcanzar a ser trasladada” al centro médico de Bogotá que había aceptado recibirla. El pronunciamiento no detalló los tiempos del proceso de referencia ni las actuaciones que restaban para efectuar el desplazamiento.

Nueva EPS indicó que continuará con una revisión de lo ocurrido. La entidad aseguró que entregará información “clara” sobre el caso y que actuará con transparencia, dentro de los procedimientos establecidos.

Esto dijo Ana María Vesga sobre el sistema de salud actual

La ministra de Salud, Ana María Vesga, afirmó que el Gobierno de Abelardo de la Espriella recibió un sistema con problemas asistenciales, financieros y operativos, y aseguró que su cartera adelanta acciones para mejorar la atención a los usuarios. La funcionaria sostuvo que siete entidades promotoras de salud (EPS) intervenidas concentran más de 22 millones de afiliados.

En una publicación en X, Vesga señaló que al inicio de la actual administración encontró pacientes sin atención, incluidos casos de alta complejidad, además de obligaciones pendientes con hospitales, clínicas y proveedores de medicamentos. “Había una crisis humanitaria”, escribió la ministra al referirse a la situación que, según dijo, existía el 7 de agosto.

Ana María Vesga afirmó que recibió un sistema de salud con millones de afiliados mal atendidos: "Estamos ordenando la casa" - crédito @AnaVesga_G/X
Ana María Vesga afirmó que recibió un sistema de salud con millones de afiliados mal atendidos: "Estamos ordenando la casa" - crédito @AnaVesga_G/X

La jefa de la cartera de Salud también cuestionó lo que describió como una “invasión política” en instituciones del sector y un manejo inadecuado de recursos públicos. No precisó a qué entidades se refería ni presentó cifras sobre las deudas mencionadas.

Vesga aseguró que el Ministerio de Salud trabaja para reorganizar el sistema y responder a los requerimientos de los usuarios. “Estamos ordenando la casa”, manifestó en su mensaje.

La funcionaria indicó que las medidas buscan que la atención en salud llegue a todos los afiliados, sin importar su condición social ni su ubicación. “El sistema debe responder a todos”, afirmó.

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