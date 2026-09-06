Ministra de Salud aseguró que Gobierno Petro dejó el sistema en crisis humanitaria, financiera y operativa: “Sin hablar de la invasión política”

El pronunciamiento de Ana María Vesga, ministra de Salud, fue hecho a través de su cuenta oficial de X - crédito Colprensa

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La ministra de Salud, Ana María Vesga, aseguró en su cuenta oficial de X que el Gobierno de Gustavo Petro dejó una crisis humanitaria, financiera y operativa en el sistema de salud de Colombia.

En su mensaje, la funcionaria pidió no olvidar cómo recibieron el sistema de salud el pasado 7 de agosto de 2026. Según afirmó, miles de pacientes estaban desatendidos y se registraban deudas billonarias con hospitales, clínicas y proveedores de medicamentos.

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“No olvidemos el sistema de salud que recibimos el 7 de agosto: miles de pacientes desatendidos, muchos de ellos críticos; deudas billonarias con hospitales, clínicas y proveedores de medicamentos (sic)”, expresó Vesga.

La ministra de Salud, Ana María Vesga, aseguró en su cuenta oficial de X que el Gobierno de Gustavo Petro dejó una crisis humanitaria, financiera y operativa en el sistema de salud de Colombia - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Asimismo, indicó que, durante la administración de Gustavo Petro, se intervinieron siete EPS que, según sus declaraciones, tenían más de 22 millones de afiliados que recibían “una atención deficiente”.

Según Ana María Vesga, se desató una crisis humanitaria, financiera y operativa. La ministra de Salud también denunció una supuesta “invasión política” en las instituciones encargadas de la salud en Colombia y un “derroche presupuestal”.

“Siete EPS intervenidas, con más de 22 millones de afiliados que recibían una atención deficiente. Una crisis humanitaria, financiera y operativa. Sin hablar de la invasión política en las instituciones de salud y el derroche presupuestal (sic)”, indicó Vesga.

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Por esa razón, Ana María Vesga afirmó que desde el Ministerio de Salud están “ordenando la casa” para, según ella, cuidar los recursos y atender a todos los colombianos.

“Estamos ordenando la casa, atendiendo la emergencia, cuidando los recursos y trabajando las 24 horas para que la atención llegue a todos, no solo a quienes visibilizan sus casos. El sistema debe responder a todos, sin distinción social o territorial (sic)”, aseveró Ana María Vesga.

Ana María Vesga afirmó que desde el Ministerio de Salud están “ordenando la casa” para, según ella, cuidar los recursos y atender a todos los colombianos - crédito @AnaVesga_G/X

Informe Contraloría

Las Entidades Promotoras de Salud (EPS) terminaron 2025 con obligaciones por $58 billones frente a hospitales, clínicas y compañías farmacéuticas. Según un informe de la Contraloría, el pasivo aumentó 26,5% en un año, más de $12 billones.

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El documento examinó la solvencia de las aseguradoras, las cuentas pendientes con prestadores y proveedores y el comportamiento de las EPS intervenidas. De las 28 entidades activas, apenas cuatro acreditaron en 2025 todos los requisitos financieros que exige la ley.

El análisis fue preparado antes de la salida de Carlos Hernán Rodríguez de la Contraloría. Entre sus conclusiones, señala que el costo de los servicios para los afiliados superó los ingresos de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), lo que afectó los resultados de las entidades en ese año.

La Corte Constitucional concluyó que el Ministerio de Salud fijó una UPC insuficiente y ordenó un ajuste técnico. Ante el incumplimiento de esa decisión, en diciembre de 2025 se abrió un incidente de desacato contra el entonces ministro Guillermo Alfonso Jaramillo.

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Los resultados no fueron iguales para todas las entidades. De las 26 EPS que aportaron datos, 17 registraron pérdidas al cierre de 2025. En promedio, destinaron a sus afiliados el 110% de los recursos que recibieron.

Aliansalud, Anas Wayúu, EPM y Salud Mía fueron las únicas EPS que cumplieron todos los indicadores financieros durante 2025. Para la Contraloría, los demás afiliados están en entidades con incumplimientos en parámetros de capital, patrimonio o reservas.

El organismo advirtió que las dificultades económicas pueden traducirse en obstáculos para los pacientes. “Se incrementan las barreras de acceso para los pacientes, quienes enfrentan retrasos o dificultades para recibir los medicamentos prescritos, con efectos adversos sobre la continuidad de los tratamientos, los resultados en salud, la calidad de vida y, en general, el adecuado funcionamiento del sistema de salud”.

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La deuda de Nueva EPS con su red de servicios pasó de $22 billones a casi $26 billones en un año, según el organismo de control. - crédito Nueva EPS

Nueva EPS, con cerca de 11,6 millones de afiliados, permanece bajo intervención estatal desde abril de 2024. La Contraloría indicó que dejó de reportar información financiera a la Superintendencia Nacional de Salud en marzo de ese año y no certificó sus estados financieros de 2025. La entidad afirmó que no tiene balances aprobados desde diciembre de 2023 y tampoco logró cerrar contablemente 2024 ni 2025.