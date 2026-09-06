Ejército atribuyó al ELN la instalación del explosivo hallado en Nariño: esto se sabe

La unidad militar señaló que el artefacto explosivo habría sido instalado por integrantes del GAO ELN, Frente Manuel Vásquez Castaño - crédito Ejército

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El Ejército Nacional neutralizó un artefacto explosivo improvisado en una zona rural de San Pedro de Cartago, en el departamento de Nariño. La operación estuvo a cargo de soldados del Batallón de Ingenieros de Combate N.° 23, adscrito a la Brigada 23.

La Tercera División del Ejército Nacional informó el sábado 5 de septiembre que el dispositivo habría sido instalado por integrantes del Grupo Armado Organizado (GAO) Ejército de Liberación Nacional (ELN), frente Manuel Vásquez Castaño.

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Así lo confirmó la institución a través de sus redes sociales: " Soldados del Batallón de Ingenieros de Combate N° 23 de la Brigada23 ubicaron y neutralizaron de manera controlada un dispositivo explosivo improvisado en zona rural del municipio de San Pedro de Cartago, Nariño".

La neutralización controlada del explosivo evitó una posible afectación contra los habitantes del sector y las tropas desplegadas en esa área de Nariño. Según la información oficial, el artefacto tenía como propósito causar daños en esta zona del departamento.

Según el Ejército, el artefacto explosivo buscaba generar afectaciones en esta zona del departamento de Nariño - crédito Ejército

El hallazgo se produjo durante las labores de los ingenieros militares en el área rural del municipio. La unidad aplicó un procedimiento controlado para inutilizar el dispositivo.

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La institución señaló que el hecho permitió mantener las condiciones de seguridad para la población de San Pedro de Cartago. El Ejército no informó sobre personas heridas ni daños materiales durante la intervención.

“Con esta acción se evita una posible afectación contra la población civil y las tropas, y se reafirma el compromiso del Ejército Nacional con la seguridad de los nariñenses”, afirmó la Tercera División del Ejército Nacional.

Las reacciones de la comunidad no se hizo esperar, “Gracias por su valentía Dios los bendiga”; “Dios los proteja en cada jornada HÉROES de la patria”: fueron algunos de los mensajes.

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La neutralización del artefacto explosivo evitó una posible afectación contra la población civil de San Pedro de Cartago - crédito Ejército

Lanzaron artefacto explosivo contra un puesto de control del Ejército en Jamundí, Valle del Cauca: esto se sabe

Un artefacto explosivo fue lanzado contra un puesto de control del Ejército Nacional en la zona rural de Jamundí, Valle del Cauca. La detonación no dejó militares heridos ni civiles afectados, de acuerdo con la información divulgada por la Alcaldía del municipio.

El ataque ocurrió en la tarde del martes 1 de septiembre en el sector Las Piñas, sobre la vía Potrerito. La Administración Municipal indicó que la situación quedó bajo control poco después de la explosión.

La explosión tuvo como objetivo una unidad militar instalada en ese corredor rural de Jamundí. Aunque el reporte inicial señaló el lanzamiento de un artefacto explosivo, una actualización de la Alcaldía indicó que, de manera preliminar, el objeto habría sido una granada; las autoridades aún no confirmaron oficialmente el tipo de elemento utilizado ni atribuyeron responsabilidades.

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Las unidades de la fuerza pública continuaron en el lugar para verificar las circunstancias en las que se produjo el hecho. El despliegue también busca conservar la seguridad en el área mientras avanzan las indagaciones.

La detonación ocurrió en el sector Las Piñas, sobre la vía Potrerito, y no dejó militares ni habitantes lesionados, de acuerdo con la información preliminar entregada por la Alcaldía municipal - crédito X

El puesto atacado hace parte de las labores de vigilancia que los uniformados mantienen en la vía Potrerito. Según la información oficial disponible, la detonación tampoco causó daños relevantes en la instalación militar.

Varios habitantes se acercaron al sector luego de escuchar la explosión. Además, tras lo sucedido circuló un video en el que una mujer alertaba a la comunidad sobre una “bomba” en Las Piñas.

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Las autoridades locales pidieron no difundir versiones sin confirmar mientras se realizan las verificaciones en terreno. El objetivo de las actuaciones es determinar cómo ocurrió el ataque, establecer quiénes participaron y evitar nuevos hechos que afecten a la población.

“La fuerza pública mantiene presencia en la zona y adelanta las acciones correspondientes”, informó la Alcaldía de Jamundí. La Administración municipal añadió que mantiene coordinación con las entidades competentes para seguir las novedades relacionadas con el caso.