María Fernanda Cabal se despachó contra jueza que ordenó medidas cautelares contra bombardeos contra campamentos terroristas

La exsenadora confrontó a la jueza y cuestionó su también impedirían atentados a los grupos armados - crédito Colprensa

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La exsenadora María Fernanda Cabal cuestionó categóricamente a la jueza de familia de Bogotá que ordenó frenar los bombardeos contra campamentos de grupos armados luego de conocer un video de estudiantes de la Universidad Francisco de Paula Santander, en Ocaña, que debieron resguardarse durante los atentados contra el Batallón del Ejército del municipio norsantanderano ocurridos el 4 de septiembre.

En una publicación en sus redes sociales, Cabal relacionó la decisión judicial con el ataque atribuido al Ejército de Liberación Nacional (ELN) y preguntó si la magistrada impondrá límites a esa guerrilla.

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“¿Qué dirá la jueza de familia que frenó los bombardeos contra campamentos terroristas?”, escribió la exfuncionaria legislativa.

María Fernanda Cabal afirmó que las restricciones deberían ir direccionadas a los grupos armados, antes que al Estado colombiano - crédito @MariaFdaCabal/X

Según la información del clip publicado por Semana, los alumnos de la Universidad Francisco de Paula Santander tuvieron que esconderse bajo sus pupitres mientras se registraban los hechos violentos en Ocaña.

Por ende, la excongresista afirmó que los grupos armados no protegen a los jóvenes y los acusó de reclutarlos y utilizarlos: “Estos criminales no protegen a los jóvenes: los reclutan, los usan como escudos y ahora llevan la guerra hasta las aulas”, manifestó. El pronunciamiento cerró con una nueva pregunta dirigida a la jueza: “¿También les pondrá límites a ellos?”.

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Otro juez ordenó suspender bombardeos en Guaviare si hay indicios de menores reclutados

El Juzgado Tercero Penal del Circuito de San José del Guaviare ordenó suspender temporalmente los bombardeos contra grupos armados ilegales cuando existan elementos que indiquen la posible presencia de menores reclutados en los objetivos militares ubicados en ese departamento.

La decisión se adoptó como medida provisional dentro de una tutela presentada por Roxemhberg Rozo Sánchez, quien actúa como agente oficioso de niños y adolescentes víctimas de reclutamiento forzado. La acción fue dirigida contra la Presidencia, el Ministerio de Defensa y otras entidades estatales.

El juez Jhoan Aguilera Martínez ordenó que la restricción se aplique si hay información de inteligencia, alertas preventivas u otros elementos objetivos que permitan advertir que niños o adolescentes podrían resultar afectados en su vida o integridad física.

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El Juzgado Tercero Penal del Circuito de San José del Guaviare ordenó suspender de forma temporal los bombardeos cuando existan indicios sobre la presencia de menores reclutados en los objetivos militares - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El despacho aclaró que la orden no implica una prohibición general de las operaciones ofensivas ni cuestiona la legitimidad constitucional de las Fuerzas Militares para actuar contra estructuras ilegales.

“La ponderación efectuada en esta etapa no supone afirmar que toda operación militar deba suspenderse ni que la presencia eventual de menores haga ilícita, por sí misma, cualquier operación”, precisó el juez en la providencia.

La suspensión tendrá carácter excepcional, temporal y preventivo mientras avanza el estudio de fondo de la tutela. El juzgado pidió conocer los protocolos para identificar blancos, verificar la eventual presencia de civiles y menores, valorar alertas tempranas y adoptar medidas de precaución.

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Tres militares murieron tras un ataque con drones contra el cantón El Trapiche en Ocaña: el balance de la ofensiva

Tres militares murieron y otros cuatro resultaron heridos en un ataque con drones cargados con explosivos contra el cantón militar El Trapiche, en Ocaña, Norte de Santander. Las autoridades atribuyeron de manera inicial la acción al Frente Camilo Torres Restrepo del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

El ataque ocurrió hacia las 7:20 p. m. del viernes 4 de septiembre. De acuerdo con la Segunda División del Ejército Nacional, varias aeronaves no tripuladas impactaron dentro de la instalación militar. El secretario de Gobierno de Ocaña, Hugo Eduardo Guerrero Bayona, informó que durante el hostigamiento habrían sido usados más de 16 drones.

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Las autoridades desplegaron un operativo de seguridad tras las explosiones. Un pelotón de la motorizada salió para revisar el perímetro y se enfrentó con presuntos integrantes del ELN.

La cartera afirmó que el ataque puso en riesgo la vida de la población civil que reside cerca del batallón. - crédito Ministerio de Defensa

Los militares fallecidos fueron el capitán Marco David Pirajón Montezuma y los soldados profesionales Joel Alberto Jiménez Jaramillo y Jhon Carlos Marrugo Manjarrez.

Pirajón Montezuma y Jiménez Jaramillo murieron durante el combate que se produjo después del ataque inicial con drones. El Ejército había informado en un primer balance que cinco uniformados resultaron afectados.

Este sábado 5 de septiembre se confirmó el fallecimiento de Marrugo Manjarrez, que permanecía bajo atención médica por las heridas sufridas. El número de muertos ascendió a tres y el de heridos quedó en cuatro.

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La Segunda División del Ejército expresó sus condolencias a los familiares de los militares y anunció que dispuso un equipo interdisciplinario para brindar acompañamiento institucional.

Ellos son los tres soldados fallecidos en el ataque del ELN en Norte de Santander - crédito Ejército Nacional

La institución explicó que el lanzamiento de drones con explosivos y el enfrentamiento posterior constituyeron dos hechos distintos dentro de la misma situación de seguridad.

Luego de los impactos en el cantón militar, los soldados salieron a asegurar los alrededores de El Trapiche y a verificar posibles amenazas contra las instalaciones y el personal. Durante esa maniobra se registró el combate con los presuntos guerrilleros.

El Ejército señaló que mantendrá las operaciones contra los grupos armados ilegales que tienen presencia en la provincia de Ocaña. Las autoridades continúan con la evaluación de los daños en el cantón militar y con las acciones de seguridad en la zona.

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