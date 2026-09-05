Ministerio de Hacienda descartó intervención del dólar, pese a caída de la divisa: “Tiene que estar en sus niveles adecuados”

El Gobierno de De la Espriella ratificó que no intervendrá el dólar en Colombia pese a la caída de la divisa y a la presión de exportadores y gremios - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae

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El Gobierno de Abelardo de la Espriella ratificó que no intervendrá el dólar en Colombia, pese a la caída sostenida de la divisa y a la presión de exportadores y gremios empresariales, porque considera que una acción directa sobre la tasa de cambio podría provocar efectos adversos en la economía y terminar afectando incluso a los sectores que hoy reclaman medidas.

La definición llega en un año en el que el peso colombiano acumula una apreciación de 18,2%, muy por encima de otras monedas de la región. Según explicó el viceministro de Hacienda Andrés Ricardo Quevedo, en México la apreciación alcanza 5,9% y en Brasil llega a 6%.

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Durante el Congreso Nacional de Exportadores, realizado en Cartagena, Quevedo sostuvo que el sector público no debería alterar la dinámica cambiaria. El funcionario admitió que el nivel actual del dólar no favorece a algunas actividades productivas, en especial a las vinculadas con las ventas externas.

“No deberíamos llegar a estos niveles de la tasa de cambio. Yo considero que la tasa de cambio tiene que estar en sus niveles adecuados para que la economía marche de una manera correcta, pero sin que el sector público afecte esa dinámica de la tasa de cambio y genere daños colaterales en el sector público y especialmente en el sector exportador”, afirmó el viceministro.

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Andrés Ricardo Quevedo sostuvo que el sector público no debe alterar la tasa de cambio aunque el nivel actual del dólar afecte a actividades exportadoras - @acmineriacol/X

Quevedo atribuyó la apreciación del peso a dos factores principales. El primero es el aumento de los precios del petróleo en medio de las tensiones derivadas de la guerra entre Estados Unidos e Irán.

El segundo factor es el diferencial favorable de las tasas de interés. Esa condición, según el funcionario, eleva el atractivo de los activos denominados en pesos y puede impulsar una mayor entrada de capitales al país.

Así mismo, el comportamiento del dólar responde sobre todo a factores económicos y de mercado, no a una distorsión que deba ser corregida con intervención estatal.

Por eso, el Gobierno mantiene su decisión de no actuar de forma directa sobre la cotización, pese a las advertencias de sectores que ven en una moneda local más fuerte una amenaza para sus ingresos y para la competitividad exportadora.

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Entre esos sectores está la Andi, que ha pedido al Gobierno tomar medidas para contener el efecto del dólar bajo sobre los márgenes de los productores exportadores. La preocupación se concentra en la rentabilidad de las compañías que venden bienes en mercados internacionales y reciben sus ingresos en moneda estadounidense.

Quevedo insistió en que la tasa de cambio debe ubicarse en niveles que permitan el funcionamiento adecuado de la economía y favorezcan la competitividad. Aun así, remarcó que modificar artificialmente las condiciones del mercado puede generar distorsiones y consecuencias negativas adicionales.

Hacienda apuesta por ajuste fiscal y recuperación de la confianza

El Ministerio de Hacienda atribuyó la caída del dólar al alza del petróleo por la guerra entre Estados Unidos e Irán y al diferencial favorable de tasas de interés - crédito Luis Jaime Acosta/Reuters

En lugar de intervenir en el mercado cambiario, la estrategia del Ministerio de Hacienda está centrada en las condiciones fiscales y en la recuperación de la confianza. Según explicó el viceministro, la tarea del Gobierno consiste en generar transparencia para contribuir a que la tasa de cambio encuentre niveles considerados adecuados.

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En ese entorno, el funcionario cuestionó la situación fiscal heredada de la administración anterior. Señaló que el gobierno de Gustavo Petro radicó un Presupuesto General de la Nación que, de acuerdo con su explicación, estaba desfinanciado en áreas como pensiones, aseguramiento en salud, necesidades del sector eléctrico y universidades.

Ese diagnóstico sirve de base para las medidas fiscales que impulsa la actual administración. El Presupuesto General de la Nación para 2027, presentado por el nuevo Gobierno, contempla ajustes de austeridad en el gasto.

La Andi pidió medidas para contener el efecto del dólar bajo sobre los márgenes y la rentabilidad de los productores exportadores - crédito Luisa González/Reuters

A ese proyecto se sumará una “Ley de Rescate Económico”, con la que el Ejecutivo busca reducir el déficit fiscal en 2,2% del PIB durante 2027. La estrategia apunta a estabilizar las cuentas públicas y a crear un entorno de mayor confianza para la economía.

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El Ministerio también anunció un recorte del gasto de $21,9 billones como parte del plan para comenzar a estabilizar las finanzas públicas y priorizar recursos destinados a atender la emergencia.

Según la postura oficial, esa combinación de ajuste fiscal, confianza y corrección de desequilibrios es la respuesta del Gobierno frente a la apreciación del peso colombiano.