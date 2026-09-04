Soldado mató a dos uniformados y dejó un par más heridos tras atacarlos con su arma de dotación en base militar de Casanare

El Ejército Nacional informó que el caso ocurrió durante la mañana del 3 de septiembre en una instalación militar de Aguazul, Casanare - crédito Ejército Nacional - Suram Televisión/Facebook

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El Ejército Nacional de Colombia, a través del Comando de la Décima Sexta Brigada, unidad de la Octava División, confirmó que dos soldados resultaron muertos y otros dos heridos luego de que un uniformado presuntamente accionara su arma de dotación contra ellos en la base militar de Cupiagua, en Aguazul, Casanare.

De acuerdo con el reporte oficial de las autoridades, el ataque ocurrió en la mañana del jueves 3 de septiembre. El Ejército calificó el episodio como un caso de intolerancia y señaló que investiga las circunstancias en las que se presentó.

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Las víctimas pertenecían al Batallón de Infantería N.° 44, unidad adscrita a la Décima Sexta Brigada de la Octava División.

Los militares heridos fueron trasladados a un hospital de la región

La institución indicó que los dos soldados lesionados recibieron atención inmediata en la base militar y luego fueron remitidos a un centro hospitalario de la región, donde reciben atención médica especializada.

Aún así, el Ejército no divulgó las identidades de los uniformados fallecidos, de los heridos ni del soldado que habría disparado. Tampoco precisó el estado de salud de los lesionados.

Esta fue la información divulgada por las autoridades - crédito Ejército Nacional

Tras conocer el caso, el Comando de la Décima Sexta Brigada activó sus protocolos y coordinó con las autoridades competentes la práctica de actos urgentes y las labores judiciales.

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La institución aseguró que colaborará con las autoridades para establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos dentro de la instalación militar en Aguazul.

El Ejército Nacional expresó sus condolencias a los familiares de los dos soldados que murieron y deseó la recuperación de los uniformados heridos.

No obstante, medios periodísticos locales como Prensa Libre Casanare, informaron que los nombres de las víctimas fatales son Eduar Alejandro Marín Cardenas, soldado que estaba prestando el servicio militar hasta enero de 2027, y Diego Armando Arias Guanaro, de 19 años, que, al parecer falleció en el trayecto al centro asistencial. También se reportó que el uniformado que accionó el arma tendría el apellido Hernández.

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En redes sociales circularon algunas imágenes extraoficiales de los hechos, que están bajo investigación por parte de las autoridades - crédito @masnoticiacol/X - Suram Televisión/Facebook

Asumió nuevo comandante de Educación y Doctrina del Ejército Nacional

El brigadier general Óscar del Cristo Díaz Montiel asumió la dirección del Comando de Educación y Doctrina (Cedoc) del Ejército Nacional, unidad encargada de orientar los procesos de formación, instrucción, entrenamiento y actualización doctrinal del personal militar.

Díaz Montiel llega al cargo luego de comandar la Décima Primera Brigada. El Ejército informó que su experiencia en funciones operacionales, administrativas y de Estado Mayor estará enfocada en fortalecer los procesos educativos y doctrinales de la institución.

El Comando de Educación y Doctrina tiene a su cargo la definición y el fortalecimiento de los lineamientos sobre educación, doctrina, instrucción y entrenamiento dentro de la Fuerza.

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El brigadier general Óscar del Cristo Díaz Montiel asumió el mando del Comando de Educación y Doctrina del Ejército Nacional - crédito Ejército Nacional

De acuerdo con lo que informó el Ejército Nacional, el nuevo comandante es profesional en Ciencias Militares, magíster en Seguridad y Defensa Nacionales y especialista en Administración de Recursos Militares. Su hoja de vida incluye estudios en derechos humanos, normatividad jurídica, contratación estatal, planeación estratégica y protección de ecosistemas.

El oficial ha comandado unidades operacionales y fue agregado ante la ONU

Entre los cargos que desempeñó el brigadier general Díaz Montiel figuran el comando de la Fuerza de Despliegue Rápido N.° 1, la agregaduría militar ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Nueva York y la dirección del Comando Operativo de Estabilización y Consolidación Apolo.

También fue oficial de Operaciones de la Cuarta Brigada, oficial de Estado Mayor en la Inspección General del Ejército, comandante del Batallón de Selva N.° 54 Bajo Atrato y comandante del Distrito Militar N.° 9.

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De acuerdo con el Ejército Nacional, el oficial ha recibido más de 170 felicitaciones y condecoraciones,