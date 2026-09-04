Juan Duque asistió en camiseta a la gala de los Premios Juventud y explicó qué pasó con la plata del traje

“Lo doné a mi país”, Juan Duque reveló por qué no llevó traje a Premios Juventud - crédito tomado redes sociales @juanduque/ Instagram

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Juan Duque asistió a los Premios Juventud 2026 con una camiseta en lugar de un traje y explicó que destinó ese dinero a las donaciones para los afectados por el terremoto del 10 de agosto en Colombia.

El cantante convirtió su paso por la alfombra roja de la ceremonia, realizada en Marbella, España, en un mensaje de respaldo a las personas afectadas por el sismo.

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La prenda que eligió para la noche llevaba la frase: “Lo que iba a gastar en el traje lo doné a mi país”. Con esa decisión, el artista colombiano se apartó de los atuendos formales habituales de este tipo de eventos para visibilizar la campaña de ayuda destinada a las comunidades damnificadas.

Duque complementó su vestuario con otro elemento que ya se ha vuelto frecuente en sus apariciones públicas: un termo de café colombiano. El cantante lo ha llevado a otras alfombras rojas y eventos como una forma de promover un símbolo asociado con Colombia. En varias ocasiones, además, ha repartido café entre asistentes y personas presentes en las ceremonias.

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“Lo que iba a gastar en el traje lo doné a mi país”, decía la camiseta que Juan Duque eligió para la ceremonia - crédito tomado de redes sociales

La aparición del intérprete en los Premios Juventud se dio durante la primera edición de la gala celebrada en Europa. El evento tuvo lugar el 3 de septiembre en Starlite Marbella, en Andalucía, y reunió a artistas de la música latina de distintos países. La alfombra roja contó con la presencia de figuras como Marc Anthony, Nadia Ferreira, Camilo, Evaluna, Ángela Aguilar, Christian Nodal, Yandel, Kenia Os y Antonio Banderas.

Univision incluyó a Juan Duque entre las personalidades que desfilaron por la alfombra y destacó el mensaje que llevaba en su camiseta. El artista también tuvo participación musical en la antesala de la ceremonia, conocida como Noche de Estrellas, donde interpretó “Songo Sorongo”, una de las canciones de su producción Verraco Vibe.

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El colombiano llegó a la gala con dos nominaciones: La nueva generación masculina y Afrobeat latino del año, por Botecito, su colaboración con Hamilton. Aunque no obtuvo los galardones, su presencia quedó marcada por el mensaje relacionado con la ayuda a las víctimas del terremoto.

El termo de café colombiano acompañó el look de Juan Duque en una nueva aparición internacional - crédito tomada de redes sociales

La frase estampada en su camiseta aludió de forma directa al gasto que implicaría un traje para la ceremonia. En vez de invertir ese monto en su vestuario, Duque decidió destinarlo a una causa solidaria vinculada con Colombia. El gesto se sumó a las iniciativas de apoyo que surgieron después del movimiento telúrico del 10 de agosto.

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El termo también atrajo la atención durante su recorrido por la alfombra. Más allá de su función como accesorio, el objeto se ha convertido en parte de la imagen pública de Duque en eventos internacionales. El cantante lo utiliza para llevar y compartir tinto, una bebida que suele presentar como una referencia a sus raíces colombianas.

Su participación en Premios Juventud coincidió con un momento de expansión de su carrera fuera de Colombia. La actuación de Songo Sorongo formó parte de su debut en la ceremonia, mientras que las nominaciones lo ubicaron entre los nombres jóvenes considerados en dos categorías del certamen.

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Juan Duque se presenta en los premios Juventud. (Captura de video)

La presencia de Juan Duque en los Premios Juventud 2026 coincidió con una noche de reconocimientos para varios artistas colombianos. Shakira encabezó la representación nacional al obtener tres galardones: Artista Premios Juventud Femenina, Mejor Canción Pop por Bésame, junto a Alejandro Sanz, y Colaboración por Dai Dai, tema que comparte con Burna Boy.

Karol G también se llevó dos estatuillas durante la gala realizada en Marbella, España. La cantante fue reconocida con el premio a Álbum del Año por Tropicoqueta y ganó Mejor Canción Urbano Rhythmic por Verano Rosa, su colaboración con Feid.

Beéle y Ovy On The Drums sumaron dos premios cada uno gracias a Enemigos, canción que interpretan con Ozuna, y Yo y Tú, junto a Quevedo. Ryan Castro y J Balvin, por su parte, compartieron el reconocimiento a Mejor Mezcla Urbana por Tonto, tema en el que también participa DJ Snake.

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“Enemigos” de Ozuna, Beéle y Ovy On The Drums ganó un premio.

La lista de ganadores colombianos incluyó además a Greeicy, premiada en la categoría Mejor Dance Track por YaPaQue, junto a Farruko y Steve Aoki, y a Maluma, quien obtuvo el galardón a Mejor Canción Pop/Urbano por Bronceador.