Colombia

Petro continuó arremetiendo contra Abelardo de la Espriella por la presentación de terroristas dados de baja durante el bombardeo en Guaviare: “Eres peor que el muerto”

El exmandatario rechazó las imágenes del operativo en Miraflores, donde el jefe de Estado apareció entre bolsas con combatientes fallecidos

- crédito Presidencia de Colombia/Captura de Video
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En medio de su gira por México, el expresidente Gustavo Petro siguió con sus críticas hacia su sucesor Abelardo de la Espriella, luego de que el mandatario exhibiera los cadáveres de 23 presuntos integrantes de las disidencias de las Farc que fueron abatidos en la Operación Azarías, realizado en el departamento del Guaviare.

En su cuenta de X, el exjefe de Estado condenó la puesta en escena de los supuestos subversivos que murieron en el operativo militar, así como las imágenes en las que De la Espriella aparece caminando entre los fallecidos.

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“Solo asesinos acostumbrados a asesinar pueden pasearse orondos y alegres entre los cadáveres”, cuestionó Petro en sus redes sociales.

Así mismo, Petro recalcó que este acto vulneró el respeto hacia su semejante, independientemente de sus actos o pensamientos en la sociedad. “Un ser humano debe por principio fundamental respetar el ser humano. Es en su muerte en donde cualquier animadversión debe cesar o sino eres peor que el muerto”, comentó.

Por último, utilizó frases populares para expresar su descontento con la actitud del presidente De la Espriella. “El guerrero no es el que mata y come del muerto como dice el dicho popular, el verdadero guerrero no necesita degradarse y respeta al máximo la vida y su dignidad y la dignidad de la muerte, si no es así, es un simple asesino”, mencionó.

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En otra publicación, el expresidente comparó la situación con un episodio de la serie de televisión Cien Años de Soledad de Netflix, audiovisual inspirado en el libro del escritor colombiano Gabriel García Márquez.

Incluso, compartió una caricatura que hizo alusión a la Masacre de las Bananeras, registrado en diciembre de 1928 en Ciénaga (Magdalena), en la que el ejército colombiano disparó contra trabajadores en huelga de la United Fruit Company.

“¿Han visto cien años de soledad en Netflix y el capitulo de la matanza de los trabajadores de las bananeras? Este es el presidente Abadía Méndez en 1928. Transformamos el país hacia adelante o retrocedimos? El mismo desprecio a la vida, la misma indignidad con los muertos”, expresó Petro.

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