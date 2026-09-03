Colombia

Nicolás Arrieta cuestionó a Kika Nieto por proponer estudiar con inteligencia artificial: “Esto es estupidez real”

El creador de contenido rechazó que estas herramientas sustituyan la formación profesional y alertó que pueden ofrecer información errónea

El influencer reaccionó al planteamiento de Kika Nieto y puso como ejemplo los riesgos de reemplazar carreras como medicina o psicología - crédito @nicolasarrieta66/ TikTok

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Nicolás Arrieta cuestionó la reflexión de Kika Nieto sobre la educación superior y el uso de herramientas de inteligencia artificial, después de que la creadora de contenido planteara que las personas podrían evitar el costo de una carrera universitaria mediante planes de estudio elaborados con estas plataformas.

El intercambio de opiniones se produjo a partir de un video de Nieto, quien señaló que no se arrepiente de haber pasado por la universidad, pero expresó dudas sobre la vigencia del modelo educativo ante la aparición de aplicaciones capaces de organizar contenidos, proponer ejercicios y acompañar procesos de aprendizaje.

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La influenciadora sostuvo que herramientas como ChatGPT, Claude y Gemini permiten acceder a información y estructurar rutinas de formación en diversas áreas. Desde su punto de vista, una persona con disciplina podría estudiar por cuenta propia y reducir los gastos que supone pagar una matrícula universitaria.

Kika Nieto propuso aprender con IA y Nicolás Arrieta respondió con una crítica - crédito cortesía Canal RCN - @_kikanieto / Instagram
Kika Nieto propuso aprender con IA y Nicolás Arrieta respondió con una crítica - crédito cortesía Canal RCN - @_kikanieto / Instagram

Kika Nieto puso como referencia su formación en diseño gráfico. Mencionó que temas como la teoría del color, la creación de logotipos, el diseño de empaques y el desarrollo de marcas pueden organizarse en programas de aprendizaje intensivo con apoyo tecnológico.

La creadora de contenido abrió una discusión sobre lo que las personas buscan al inscribirse en una institución de educación superior. Más allá de los conocimientos, mencionó factores como el título, las relaciones profesionales, la comunidad académica y la disciplina que puede ofrecer una carrera.

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“Con un poquito de disciplina creo que nos podríamos ahorrar lo que significa la matrícula”, expresó Nieto al explicar su postura. Sus declaraciones dividieron opiniones entre usuarios que consideran que la inteligencia artificial puede ampliar el acceso al conocimiento y quienes señalan que no reemplaza la formación profesional.

Entre las respuestas apareció la de Nicolás Arrieta, que usó la ironía para expresar su desacuerdo. El creador de contenido cuestionó que una persona pueda sustituir la preparación universitaria por consultas a plataformas digitales, especialmente en profesiones que exigen una formación técnica, ética y práctica.

Arrieta imaginó el caso de un médico que recurriera a la inteligencia artificial para aprender procedimientos de alta complejidad. “Esa platica de la universidad se perdió, el cirujano allá aprendiendo con ChatGPT, ¿sí?, ‘¿cómo sacar un tumor del cerebro? YouTube 2026’”, comentó.

El influencer aclaró que no desestima por completo el uso de estas aplicaciones. Aun así, advirtió que la información que ofrecen debe revisarse y contrastarse, debido a que una respuesta generada por inteligencia artificial puede contener errores o datos sin respaldo.

“La inteligencia artificial es una herramienta interesante que hay que cuestionar siempre porque muchas veces no dice la verdad, muchas veces la IA te dice cosas que quieres oir”, afirmó. Para Arrieta, su utilidad depende del criterio con el que cada persona la emplee, sobre todo cuando se trata de asuntos que requieren conocimientos especializados.

Su principal reparo estuvo dirigido a la idea de que una herramienta tecnológica pueda reemplazar la formación formal. “No creo que reemplace un título universitario, yo no creo que sería buena idea que mi psicólogo se haya graduado en la universidad de ChatGPT”, sostuvo.

Arrieta cerró su respuesta con una frase que se viralizó entre los usuarios: “Esto no es inteligencia artificial, esto es estupidez real”.

El debate entre Kika Nieto y Nicolás Arrieta puso sobre la mesa dos posiciones frente a la transformación de la educación. Por un lado, la posibilidad de utilizar la inteligencia artificial como apoyo para desarrollar rutas autónomas de estudio; por otro, la necesidad de mantener procesos formales de preparación, evaluación y práctica en áreas profesionales.

“Mañana me pongo a estudiar medicina con IA mami”, “Pero no está tan descabellada su idea”, “lo unico en que estoy de acuerdo con ella es que la gente no debería pagar por educación”, “Kika no es la persona más brillante, pero sí considero que hay carreras que pueden estar siendo reemplazadas por la IA”, (Sic), son algunos de los comentarios que se unieron en redes sociales al debate que generó Nieto.

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