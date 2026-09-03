Flamengo rechazó millonaria oferta del Krasnodar de Rusia por el colombiano Jorge Carrascal: “Cifras ridículas”

Jorge Carrascal atraviesa su tramo más productivo de la temporada con tres goles y cuatro asistencias en sus últimos cinco partidos-crédito Siphiwe Sibeko/REUTERS

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Flamengo rechazó una oferta de más de 40 millones de reales (entre 7 y 8 millones de dólares) del Krasnodar de Rusia por Jorge Carrascal porque el club brasileño lo considera una pieza central para pelear el Brasileirao y la Copa Libertadores, en un momento en que el colombiano atraviesa su tramo más productivo de la temporada.

La decisión llega con el equipo en la segunda posición del campeonato brasileño con 51 puntos, a solo uno de Palmeiras, y con una serie de cuartos de final de la Copa Libertadores por delante frente a Independiente del Valle.

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El club brasileño considera a Jorge Carrascal una pieza central en la pelea por el Brasileirao y la Copa Libertadores-crédito @simpraisa/X

La periodista Raisa Simplicio informó el 2 de septiembre de 2026 a través de su cuenta de X, que el vigente campeón de América rechazó la oferta por el volante ofensivo ya que considera que la cifra que ofreció el cuadro ruso:

“El Flamengo rechazó una oferta de 7 millones de euros del Krasnodar de Rusia por Jorge Carrascal. El club rojinegro consideró las cifras «ridículas» y ni siquiera dio pie a iniciar conversaciones", dijeron.

Carrascal se consolidó como uno de los titulares fijos de Flamengo después de una secuencia reciente en la que sumó tres goles y cuatro asistencias en sus últimos cinco partidos. En el encuentro más reciente ante Mirassol, además, marcó de chilena dentro del área.

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Así calificaron a Jorge Carrascal tras su gol con el Flamengo ante el Mirassol

Jorge Carrascal volvió al protagonismo con el Flamengo de Brasil-crédito Sergio Moraes/REUTERS

Jorge Carrascal fue la figura de Flamengo en el triunfo por 2-0 sobre Mirassol el 2 de septiembre de 2026, un resultado que dejó al club carioca a un punto del liderato del Brasileirão y reforzó la candidatura del colombiano a la convocatoria de septiembre de la selección Colombia.

El impacto del cartagenero también quedó expuesto en la tabla y en su racha: Flamengo llegó a 51 puntos en 25 partidos, por detrás de los 52 de Palmeiras, y Carrascal encadena uno de sus mejores tramos desde el Mundial 2026, con tres goles y cinco asistencias en sus últimos siete encuentros.

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Según Globo Esporte, el colombiano recibió 8,5 puntos sobre 10 y fue “el mejor jugador del partido”. El portal brasileño destacó:

“Marcó un golazo en el minuto 13 de la primera parte y dio la asistencia para el gol de Paquetá. Tomó algunas decisiones equivocadas, pero le dio más dinamismo al ataque del equipo”.

El partido, pendiente de la cuarta fecha, mantuvo abierta la pelea por el título local en una temporada en la que Flamengo sigue además en carrera en la Copa Libertadores.

Carrascal abrió el marcador a los 14 minutos en el estadio Maracaná. Recibió un pase de Pedro dentro del área, se acomodó por la derecha y definió con potencia para vencer al arquero de Mirassol.

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Jorge Carrascal fue una de las figuras del Flamengo -crédito @Flamengo/X

Antes del descanso volvió a intervenir de forma directa. A los 43 minutos tomó la pelota por el sector derecho y envió un centro para que Lucas Paquetá marcara de cabeza el segundo tanto del equipo dirigido por el portugués Leonardo Jardim.

El colombiano disputó 73 minutos, fue reemplazado por Saúl Ñíguez y se retiró entre aplausos de los aficionados. En ese lapso intervino en los dos goles de la noche y volvió a instalarse como una de las piezas centrales del equipo.

Su producción en el Brasileirão 2026 ya alcanza cinco goles y seis asistencias. Son 11 participaciones directas de gol en el campeonato, una cifra que explica su peso en la remontada de Flamengo en la lucha por el primer lugar.

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La actuación de Carrascal también tuvo respaldo estadístico. Completó 26 de 30 pases, registró 87% de precisión, dio un pase clave, creó una ocasión clara y acertó dos de sus cuatro centros.

Su aporte no se limitó al frente de ataque. Sumó tres recuperaciones y ganó nueve de sus 13 duelos en el suelo, un rendimiento que le valió una calificación de 8,2 en la plataforma Sofascore.

La explicación de por qué vuelve a aparecer como opción para la selección Colombia está en ese presente: fue decisivo ante Mirassol, viene de marcar en partidos consecutivos y elevó su producción desde la eliminación de la Tricolor en los cuartos de final del Mundial 2026 frente a Suiza.

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Su nombre toma fuerza para la convocatoria de septiembre de Néstor Lorenzo, que tendrá amistosos ante México, Perú y Paraguay en Estados Unidos. Entre los colombianos que permanecieron en sus clubes después de la Copa del Mundo, su repunte se convirtió en uno de los casos más visibles.

El encuentro ante Mirassol también tuvo valor en la carrera por el campeonato, porque recortó la distancia con Palmeiras en una rivalidad que ya había marcado la disputa por el título en 2025. La oportunidad surgida del partido aplazado terminó siendo aprovechada por Flamengo para seguir en la pelea.

Para Carrascal, además, fue su segundo partido consecutivo con gol, después de haber anotado frente a Botafogo. Su momento llega en la parte decisiva de la temporada, con Flamengo aún en competencia en la Copa Libertadores, donde enfrentará en cuartos de final a Independiente del Valle, el equipo que eliminó a Deportes Tolima, mientras defiende el título continental conseguido en 2025.

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