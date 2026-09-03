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Por qué Millonarios no ha anunciado el regreso de Alberto Gamero a la dirección técnica: esta es la razón

El entrenador samario fue campeón de Liga, Copa Colombia y Superliga con los Embajadores en su primer ciclo como director técnico del cuadro azul

Alberto Gamero
Alberto Gamero salió de Millonarios en diciembre de 2024, luego de un proceso que duró cinco años y que dejó tres títulos - crédito Luisa González/REUTERS
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La llegada de Alberto Gamero a Millonarios no se cayó: su oficialización como entrenador sigue pendiente por un trámite de documentación, con la intención de anunciarla este jueves 3 de septiembre para que el técnico tenga al menos dos prácticas antes del partido ante Deportivo Pereira.

La explicación fue dada por el periodista Alexis Rodríguez, después de varios días de expectativa por el regreso del entrenador samario al club capitalino. En X, el comunicador sostuvo: “Es cuestión de documentación y la idea es poder anunciarlo hoy mismo”.

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El apuro tiene una razón deportiva inmediata. Millonarios jugará el domingo 6 de septiembre como visitante frente a Deportivo Pereira, por la fecha nueve, en un encuentro programado para las 6:10 p. m.

Post de Alexis Rodríguez sobre la situación contractual entre Millonarios y Alberto Gamero - crédito X
Post de Alexis Rodríguez sobre la situación contractual entre Millonarios y Alberto Gamero - crédito X

El equipo bogotano llega a ese compromiso después de perder el clásico contra Independiente Santa Fe por 3-2. Aun así, se mantiene en la zona alta de la tabla con 11 puntos en siete partidos, un registro que lo deja bien posicionado para buscar una clasificación anticipada si sostiene el ritmo en la segunda mitad de la fase regular del Torneo Finalización.

La directiva busca que Gamero asuma cuanto antes tras la salida del argentino Fabián Bustos, quien había llegado en marzo en reemplazo de Hernán Torres. Bustos dejó el cargo después de 32 partidos.

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Hasta ahora no se conocen detalles del contrato ni del salario que tendría en esta nueva etapa. Lo que sí aparece como un hecho es que será el encargado de tomar un plantel necesitado de mejores resultados y de una recuperación en el juego.

Así fue el Clásico Capitalino que perdió Millonarios vs. Santa Fe en la Liga BetPlay II-2026

Jhomier Guerrero podría perderse lo que resta de la fase todos contra todos de tener una fractura de peroné - crédito Cristian Bayona/Colprensa
Jhomier Guerrero podría perderse lo que resta de la fase todos contra todos de tener una fractura de peroné - crédito Cristian Bayona/Colprensa

La salida de Fabián Bustos dejó a Millonarios sin técnico a un día del clásico y, tras la derrota 3-2 ante Santa Fe en El Campín, los jugadores admitieron que el impacto anímico fue inmediato y cuestionaron que una decisión así se tomara en la víspera de un partido de ese tamaño. El equipo azul, dirigido de forma interina por Omar Rodríguez, perdió el Clásico Capitalino adelantado de la fecha 16 y quedó con un vestuario golpeado.

En el campo, Millonarios empezó mejor y dominó los primeros 20 minutos. El equipo azul se puso en ventaja con un gol de Daniel Ruiz, que aprovechó una desconcentración defensiva de Santa Fe.

El conjunto que dirigió interinamente Omar Rodríguez mantuvo la presión y generó más peligro. Leonardo Castro llegó a convertir tras un pase de Sebastián Valencia, pero la jugada fue invalidada por fuera de juego, y poco después la lesión de Leonai Souza obligó a un cambio temprano con el ingreso de García.

Stiven Barreiro fue uno de los refuerzos pedidos por Fabián Bustos para el Millonarios del segundo semestre - crédito Cristian Bayona/Colprensa
Stiven Barreiro fue uno de los refuerzos pedidos por Fabián Bustos para el Millonarios del segundo semestre - crédito Cristian Bayona/Colprensa

Santa Fe encontró el empate al final del primer tiempo por un error en la salida de Millonarios. Jhojan Torres recuperó la pelota y marcó el 1-1 ante cerca de 10 mil hinchas cardenales, un tanto que modificó el desarrollo emocional del clásico.

En la segunda etapa, Franco Fagúndez puso el 2-1 para Santa Fe después de una jugada colectiva. Más tarde, el ingreso de Andrey Estupiñán le dio otra dinámica al ataque de Millonarios, aunque el equipo perdió precisión en el último pase.

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