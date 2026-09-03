Santiago Buitrago fue tercero en la etapa 12 de la Vuelta a España: el colombiano amplió su ventaja en el liderato en la montaña

Santiago Buitrago llegó como líder del Bahrain Victorious y un percance de salud le impidió iniciar de la mejor manera la Vuelta a España - crédito La Vuelta a España

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Santiago Buitrago se metió en la fuga de la etapa 12 de la Vuelta a España 2026, en una jornada de montaña con cinco puertos, con el objetivo de buscar la victoria y sostener su liderato en la clasificación de la montaña. El colombiano del Bahrain Victorious cruzó en tercer lugar la línea de meta de la jornada.

De acuerdo con el medio, Buitrago integró la escapada junto a Van Aert y un grupo amplio de corredores, entre ellos João Almeida, Pello Bilbao, Lennard Kämna, Eddie Dunbar, Jack Haig y Alexey Lutsenko.

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El pulso por los puntos de montaña se activó desde el inicio: en el Alto de Cabecica, Van Aert pasó primero y el colombiano fue segundo, resultado que le permitió sumar 2 puntos para conservar la diferencia en la pelea por el maillot de los lunares azules.

Santiago Buitrago inició su temporada 2025 en carreteras de Australia - crédito Bahrain Victorious

Más adelante, el mano a mano se repitió en el Alto de Cóbdar, donde el ciclista del Visma Lease a Bike volvió a imponerse y Buitrago pasó de segundo. En el Collado de García, el colombiano atacó, pero Van Aert respondió y se quedó con los puntos antes de que la fuga empezara a desarmarse.

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En el tramo final de la secuencia de ascensos, Buitrago aprovechó el desgaste de Wout van Aert y cruzó primero en el Alto de Velefique, sumando 10 puntos, llegando a 17 antes del último puerto de la montaña, después de que el belga cediera ante las inclinaciones.

El colombiano en la subida a la meta trabajó para Jakob Omrzel, compañero del Bahrain Victorious, que estaba en la décima casilla de la clasificación general antes de la etapa 12.

El bogotano llegó en la posición 24 duranta la etapa 4 de la Tirreno Adriático -crédito @teambahrainvictorious/Instagram

En el ascenso a Calar Alto, Buitrago arrastró por varios kilómetros al que es el líder de su equipo para descolgarse a 10 kilómetros y rodar con el grupo perseguidor para cruzar en tercero la línea de meta y sumar otros 4 puntos, llegando a 21 unidades en la etapa 12 y 52 en la clasificación de la montaña. Además, fue tercero en la etapa 12 por detrás de Omrzel y Urko Berrade.

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Santiago Buitrago: 52 puntos. Wout Van Aert: 30 puntos. Enric Mas: 24 puntos. Alexey Lutsenko: 21 puntos.

La Vuelta a España 2026 disputa este viernes 4 de septiembre su etapa 13, con salida en Almuñécar y llegada a Loja, en un recorrido de 192,8 kilómetros que puede influir en la clasificación general tras el paso previo por Calar Alto. El trazado incluye tres puertos categorizados y presenta la subida a Venta de la Cebada (1ª categoría) en los primeros compases, un punto que, de acuerdo con el medio, puede favorecer ataques tempranos.

Así va la clasificación general de la Vuelta a España 2026

Harold Tejada corre su segunda gran vuelta en la temporada 2026 - crédito Astana XDS

1. Enric Mas (España - Movistar Team): 40 horas, 31 minutos y 51 segundos.

2. Primož Roglič (Eslovenia - Red Bull - Bora - Hansgrohe): a 1 minuto y 45 segundos.

3. Felix Gall (Austria - Decathlon CMA CGM Team): 2 minutos y 6 segundos.

4. Richard Carapaz (Ecuador - EF Education - Easypost): a 3 minutos y 53 segundos

5. Oscar Onley (Gran Bretaña - Netcompany Ineos): a 4 minutos y 29 segundos.

6. Jakob Omrzel (Eslovenia - Bahrain Victorious): a 4 minutos y 59 segundos.

7. Mattías Skjelmose (Dinamarca - Lidl - Trek): a 7 minutos y 42 segundos.

8. Sepp Kuss (Estados Unidos - Visma Lease a Bike): a 7 minutos y 58 segundos.

9. Gregor Mühlberger (Austria - Decathlon CMA): a 8 minutos y 27 segundos.

10. Harold Tejada (Colombia - XDS Astana Team): a 8 minutos y 33 segundos.

17. Juan Rodríguez (Colombia - EF Education - Easypost): a 25 minutos y 56 segundos.

19. Santiago Buitrago (Colombia - Bahrain Victorious): a 40 minutos y 19 segundos.

119. Iván Ramiro Sosa (Colombia - Kern Pharma): a 1 hora, 39 minutos y 47 segundos.

151. Juan Guillermo Martínez (Colombia - Team Picnic PostNL): 1 hora, 57 minutos y 44 segundos.