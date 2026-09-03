Motín en la cárcel El Bosque de Barranquilla por operativo del Inpec: habría varios heridos

Los operativos se realizaron el jueves 3 de septiembre de 2026 - crédito redes sociales

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El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) realizó un nuevo traslado de presos de la cárcel El Bosque, en Barranquilla, tras las órdenes impartidas por el presidente Abelardo de la Espriella.

Al menos 17 reclusos serán trasladados a distintas cárceles del país. La decisión se suma a otros movimientos realizados durante las últimas semanas desde Barranquilla.

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“Por orden mía, el INPEC está poniendo fin a las zonas de confort de quienes pretenden seguir delinquiendo desde las cárceles”, indicó el jefe de Estado.

Al menos 17 reclusos serán trasladados a distintas cárceles del país. La decisión se suma a otros movimientos realizados durante las últimas semanas desde Barranquilla - crédito Inpec

No obstante, se reportó que, en medio de las operaciones, un grupo de personas privadas de la libertad protagonizó un motín en el centro carcelario.

Según informaron Vanguardia y El Tiempo, la información preliminar indica que varios internos se enfrentaron y algunos resultaron heridos.

El traslado comenzó desde las primeras horas de la mañana

Versiones conocidas sobre la operación señalan que el traslado incluyó a 16 internos y comenzó hacia las 6:30 de este jueves 3 de septiembre. El procedimiento estuvo acompañado por requisas y registros en varias celdas de la Penitenciaría El Bosque, con el propósito de encontrar elementos prohibidos.

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De acuerdo con Blu Radio, la reacción de algunos reclusos ocurrió durante esos controles y ante la posibilidad de ser enviados a otros centros penitenciarios. La situación derivó en enfrentamientos con las autoridades dentro del penal.

Las primeras informaciones también apuntaron a la existencia de personas heridas, quienes fueron llevadas al PASO El Bosque, un centro asistencial cercano al complejo carcelario. Hasta el momento, no se conoció un balance oficial sobre la cantidad de lesionados ni la gravedad de sus estados de salud.

Las primeras informaciones también apuntaron a la existencia de personas heridas, quienes fueron llevadas al PASO El Bosque, un centro asistencial cercano al complejo carcelario - crédito Procuraduría General de la Nación

El Tiempo indicó que las autoridades aún verificaban las causas de las alteraciones. Entre las hipótesis que circularon figura el rechazo a las requisas, a los nuevos traslados y a medidas relacionadas con ventiladores dentro del establecimiento. Ninguna de esas versiones había sido confirmada de forma oficial.

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Los operativos elevaron la tensión en el penal

El traslado de este jueves sería el tercero efectuado desde Barranquilla en una semana. En días anteriores, 24 hombres señalados por las autoridades como integrantes de estructuras criminales fueron trasladados desde El Bosque hacia cárceles de Bogotá y Cartagena.

La tensión ya se había hecho visible el miércoles 2 de septiembre. Ese día, algunos internos realizaron una protesta frente a los controles y requisas. Fuentes consultadas por El Tiempo señalaron entonces que no se trató de un motín y que no hubo heridos ni daños de consideración.

La tensión ya se había hecho visible el miércoles 2 de septiembre. Ese día, algunos internos realizaron una protesta frente a los controles y requisas - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El Inpec y la fuerza pública mantienen presencia en el complejo penitenciario. Se espera un pronunciamiento oficial que precise cómo se desarrolló el operativo, cuántos internos fueron trasladados y cuál fue el saldo de la emergencia.

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Primeros traslados

De la Espriella ordenó al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) trasladar a esas 20 personas privadas de la libertad a establecimientos penitenciarios de Bogotá. La medida busca quitarles las condiciones que, según el mensaje oficial, les permitían seguir delinquiendo desde prisión.

El mandatario dijo que dio la instrucción de forma directa y presentó la decisión como una acción contra las “zonas de confort” de quienes, según afirmó, pretendían mantener operaciones delictivas desde los centros de reclusión.

También señaló que, tras su paso por Bogotá, los reclusos serán distribuidos en otros establecimientos penitenciarios del país. El anuncio insistió en que desde las cárceles no pueden continuar las extorsiones, las amenazas ni la dirección del crimen.

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Diez de los trasladados estaban en estaciones de Policía y otros diez en la Cárcel Distrital de Alto Poder Criminal de Barranquilla - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

“Por orden mía directamente, el INPEC está poniendo fin a las zonas de confort de quienes pretenden seguir delinquiendo desde las cárceles. Ordené el traslado a establecimientos penitenciarios de Bogotá de 20 personas privadas de la libertad que estaban recluidas en Barranquilla (sic)”, indicó Abelardo de la Espriella.

Diez de los trasladados estaban en estaciones de Policía y otros diez en la Cárcel Distrital de Alto Poder Criminal de Barranquilla.

Entre los nombres mencionados figuran Rodrigo Javier Pantoja Linero, alias El Gamo, señalado como cabecilla de “Los Pepes” y hombre de confianza de Digno Palomino. Está acusado de coordinar amenazas y presiones a comerciantes y transportadores, además de estar vinculado a desplazamientos forzados de familias para permitir que la organización tomara posesión de propiedades.

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