La lujosa aerolínea Qatar Airways anunció vacantes laborales para tripulantes de cabina en Colombia: ofrece alojamiento y seguros internacionales

Qatar Airways abrió una convocatoria para contratar auxiliares de vuelo con una vacante asociada a Bogotá, Colombia, y traslado a Doha - crédito Cortesía: Aviación al día

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Qatar Airways busca auxiliares de vuelo para integrar su equipo de tripulación de cabina con base en Doha. La convocatoria está dirigida a personas con experiencia en atención al público que puedan cumplir los requisitos de formación, idioma, condición física y disponibilidad para trasladarse a Qatar.

La aerolínea, que opera rutas internacionales hacia más de 160 destinos y tiene presencia en Bogotá a través del aeropuerto internacional El Dorado, difundió una oferta laboral para aspirantes interesados en trabajar en sus vuelos.

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La vacante contempla alojamiento amueblado en Doha, transporte proporcionado por la empresa, cobertura médica internacional y beneficios de viaje para los trabajadores seleccionados y sus familiares. Los candidatos deben postularse mediante el portal de empleo de Qatar Airways Group y buscar la convocatoria disponible para Bogotá, Colombia.

La aerolínea exige experiencia en atención al cliente e inglés

El proceso está enfocado en personas que hayan trabajado al menos dos años en hostelería, atención al cliente, aviación u otras actividades de contacto directo con el público.

La compañía indicó que busca perfiles capaces de brindar un servicio atento y responsable durante las operaciones de vuelo. “Buscamos personas seguras de sí mismas, atentas y responsables para unirse a nuestro galardonado equipo de tripulación de cabina en Doha”, publicó Qatar Airways.

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Entre las condiciones figura el dominio del inglés hablado y escrito. También se requiere haber completado, como mínimo, 10 años de educación formal y poder acreditarlo mediante certificados u otros documentos oficiales.

Los aspirantes deben contar con vocación de servicio, habilidades de comunicación y capacidad para relacionarse con pasajeros y otros integrantes de la tripulación.

La convocatoria también establece que los candidatos deben tener buena salud y una condición física adecuada para desempeñar las tareas asociadas al puesto.