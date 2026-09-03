Colombia

Este es el comprometedor comentario que Bruno Mars dejó en un video de Karol G y avivó rumores de un romance

Los cantantes estrenaron el videoclip de su colaboración, cuyas escenas avivaron los rumores sobre una posible relación entre la artista colombiana y el músico estadounidense

El comentario de Bruno Mars a Karol G que avivó los rumores de romance - crédito @karolg / Instagram
El comentario de Bruno Mars a Karol G que avivó los rumores de romance - crédito @karolg / Instagram
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Las recientes apariciones públicas y publicaciones compartidas por Karol G y Bruno Mars llevaron a que sus seguidores especularan sobre un posible vínculo sentimental, aunque ninguno de los dos artistas confirmó que exista una relación fuera de su colaboración musical.

El interés aumentó después del estreno del videoclip de Still, canción incluida en el álbum No me arrepiento de sentir tanto. La producción reúne imágenes de los ensayos, momentos detrás de cámaras y la primera interpretación en vivo del tema durante uno de los conciertos de la colombiana en el SoFi Stadium de Los Ángeles, California.

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La grabación alterna secuencias en blanco y negro con tomas a color de la presentación ante el público. En varias escenas, Karol G y Mars aparecen juntos en espacios vacíos del estadio, durante preparativos previos al espectáculo y mientras él toca la guitarra cerca de la artista. Ese material fue interpretado en redes como una señal de cercanía entre ambos, aunque corresponde a la realización de una producción musical.

El clip de 'Still' se construyó a partir de la presentación en vivo de Karol G y Bruno Mars - crédito captura de pantalla Karol G / YouTube
Las publicaciones de Karol G y Bruno Mars reavivaron las versiones sobre un posible vínculo sentimental entre los artistas - crédito captura de pantalla Karol G / YouTube

Antes de que el video completo viera la luz, Bruno Mars publicó un mensaje en sus redes que también alimentó los comentarios de los fanáticos. El cantante escribió en inglés una frase sobre “enamorarse de una latina”, sin mencionar a Karol G. La publicación coincidió con el periodo de promoción de “Still”, por lo que usuarios asociaron el mensaje con la intérprete colombiana.

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Sin embargo, la interacción que volvió a alimentar las versiones sobre un posible romance ocurrió después del estreno del videoclip, en la tarde del 2 de septiembre. Karol G compartió en Instagram una publicación para promocionar Still y Bruno Mars dejó un comentario que llamó la atención de sus seguidores: “That don’t look like acting to me, Carolina” (“Eso no parece actuación, Carolina”).

El comentario del cantante, que ya suma más de 70 mil me gusta, dejó reacciones por parte de ambos fandoms de los artistas, donde celebraron la colaboración y el supuesto romance. “Brunoooo, estoy gritando”, “Bruno no juegues con nuestras emociones, los amamos a los dos”, “son novios?”, “Conquístala”, “Ya basta de ilusionarnos”, “Bruno, también nos dimos cuenta de que no es tan actuado”, “Amo a este hombre”, fueron algunas de las replicas que tuvo el comentario de Bruno.

Karol G y Bruno Mars alimentaron las versiones de una relación con sus publicaciones - crédito @karolg / Instagram
Karol G y Bruno Mars alimentaron las versiones de una relación con sus publicaciones - crédito @karolg / Instagram

El mensaje aludió a la cercanía que ambos muestran en las imágenes del clip y fue interpretado por varios usuarios como una insinuación de que su conexión trasciende la ficción del video. Ninguno de los artistas confirmó que exista una relación sentimental.

Karol G, cuyo nombre es Carolina Giraldo, sumó otra señal que sus seguidores consideraron llamativa al compartir un carrusel de fotografías junto al músico estadounidense. En las imágenes aparecen abrazados, brindando y posando cerca de una torta con un mensaje de bienvenida para la cantante. El texto que acompañó la publicación fue breve: “BRuno”.

Tras el lanzamiento del videoclip, Mars comentó la publicación de Karol G con una frase que también generó miles de respuestas: “Eso no parece actuación, Carolina”. El comentario, dirigido a la artista por su nombre de pila, se convirtió en uno de los focos de las reacciones alrededor de la colaboración.

Bruno Mars publicó un mensaje sobre enamorarse de una latina antes de compartir imágenes con Karol G - crédito @karolg / Instagram
El comentario de Bruno Mars superó los 70 mil me gusta y recibió mensajes de seguidores que celebraron un posible romance - crédito @karolg / Instagram

La primera actuación conjunta de Still ocurrió durante el concierto de Karol G en Los Ángeles, cuando Bruno Mars apareció como invitado sorpresa ante más de 50 mil asistentes. La canción se lanzó como una balada en inglés y marcó una de las colaboraciones internacionales del nuevo trabajo discográfico de Karol G.

Pese a las versiones, no hay confirmación de un romance. Las fotografías, el comentario de Bruno Mars y las escenas del videoclip forman parte de la promoción de Still y de las apariciones que ambos hicieron alrededor del lanzamiento. Hasta este 3 de septiembre de 2026, ni Karol G ni el cantante estadounidense se refirieron de manera directa a los rumores sentimentales.

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