Colombia

Juez le ordenó al gobierno de Abelardo de la Espriella frenar bombardeos contra grupos armados si hay menores en la zona: esto dice el fallo

La orden obliga a las Fuerzas Militares a verificar datos confiables sobre niños reclutados y a considerar opciones de menor daño antes de cualquier ofensiva aérea mientras avanza la tutela

El Ministerio de Defensa de Colombia confirmó la ofensiva en Catatumbo contra el ELN, con apoyo aéreo y terrestre de Fuerzas Militares y Policía Nacional - crédito Fuerzas Militares
Imagen de Referencia - crédito Fuerzas Militares
Guardar

El Juzgado 34 de Familia de Bogotá ordenó a la Presidencia de la República de Colombia, liderada por Abelardo de la Espriella, suspender provisionalmente los operativos aéreos ofensivos contra campamentos de grupos armados, siempre y cuando exista información cierta, objetiva o razonablemente verificable sobre la presencia de menores de edad.

La decisión se produjo tras admitir una acción de tutela presentada por el ciudadano Ower Jimmy Borda Parra, que se identificó como agente oficioso de menores reclutados o “utilizados por grupos guerrilleros que puedan resultar afectados durante operaciones aéreas”.

PUBLICIDAD

La orden cautelar fue dirigida a la Presidencia de la República, el Ministerio de Defensa, el Comando General de las Fuerzas Militares, el Ejército Nacional, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Armada Nacional, cada uno dentro del ámbito de sus competencias. La instrucción estará vigente mientras se resuelve de fondo la acción de tutela.

- crédito Suministrado
- crédito Suministrado

¿Qué dice el fallo?

Según lo estipulado en el fallo judicial, la operación solo podría realizarse si, con base en la información disponible y en los protocolos operacionales aplicables, se concluye que no existe una alternativa operacional menos lesiva para alcanzar un objetivo militar legítimo.

Mientras se profiere decisión de fondo en la presente acción de tutela, se abstengan de ejecutar operaciones aéreas ofensivas sobre objetivos respecto de los cuales exista información cierta, objetiva o razonablemente verificable acerca de la presencia de niños, niñas o adolescentes reclutados o utilizados por grupos armados, hasta tanto se adopten y verifiquen las medidas de precaución y protección necesarias”, se lee en el documento.

PUBLICIDAD

- crédito Suministrado
- crédito Suministrado

En su argumentación, el juzgado citó operaciones recientes en la región del Catatumbo (Norte de Santander) y el departamento del Guaviare en las que habrían muerto menores de edad. Para la juez, ese antecedente permite advertir de manera preliminar una amenaza grave e inminente sobre derechos como la vida y la integridad personal.

Advertir a las autoridades destinatarias que deberán adoptar todas las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento inmediato de esta determinación, observando el interés superior y la prevalencia de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, los principios de distinción, precaución y proporcionalidad y las obligaciones constitucionales e internacionales aplicables a la protección de la niñez en contextos de conflicto armado”, mencionó el juzgado.

La providencia recordó que los derechos de los niños prevalecen sobre los de los demás y que esa obligación adquiere una intensidad particular en escenarios de conflicto armado.

- crédito Suministrado
- crédito Suministrado

El accionante apoyó su solicitud en antecedentes de la Corte Constitucional. Entre ellos mencionó la sentencia T-005 de 2024, según la cual las Fuerzas Militares deben “observar un deber especial de protección frente a menores en contextos de conflicto, especialmente cuando han sido incorporados forzosamente a estructuras armadas”.

La medida llega después del operativo militar en El Retorno, departamento de Guaviare, contra las disidencias de las Farc, lideradas por Alexander Diaz Mendoza alias Calarcá, que dejó 10 muertos. De los nueve cuerpos identificados por Medicina Legal, tres correspondían a menores de 15 y 16 años.

La decisión también introduce un condicionamiento concreto a la estrategia de seguridad del presidente Abelardo de la Espriella. En el primer mes de su gobierno se han registrado cuatro bombardeos, y el ataque en Guaviare fue el que desató la discusión actual por la muerte de los menores.

El presidente había defendido esos bombardeos y sostenido que la responsabilidad por la presencia de menores en esos lugares recaía en los grupos armados que los reclutan y utilizan, incluso como escudos humanos.

Imagen 5VMWQRLKLJBJBEN56XHUWYGSYI

Incluso, desde el Congreso de la República se generaron cuestionamientos frente al desarrollo del operativo donde fallecieron los tres menores de edad. De hecho, cerca de 20 congresistas presentaron una proposición de moción de censura contra el ministro de Defensa Jorge Eduardo Mora, donde tendrá que dar explicaciones frente al desarrollo de este operativo en Guaviare.

En su justificación, los parlamentarios denunciaron la indiferencia y justificación por parte del Gobierno nacional frente a la muerte de menores y criticó la transformación de, según él, estas tragedias humanas en meras estadísticas para defender políticas militares.

Temas Relacionados

Bombardeos en ColombiaAbelardo de la EspriellaNiños muertos en BombardeosFuerzas Militares de ColombiaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Ungrd borró a varios desaparecidos por el terremoto del 10 de agosto de listado oficial: esta es la razón

El nuevo corte oficial reporta 14 casos menos que el informe del miércoles, con 331 muertos y 4.519 lesionados, mientras los equipos de emergencia mantienen 364 salvamentos y verifican datos en terreno

Ungrd borró a varios desaparecidos por el terremoto del 10 de agosto de listado oficial: esta es la razón

Un enfurecido hipopótamo persiguió un vehículo en plena vía de Antioquia: todo quedó en video

Las entidades pidieron mantener distancia, bajar la velocidad, evitar maniobras bruscas y reportar la presencia del animal para que personal capacitado evalúe medidas, tras un nuevo registro vial en Puerto Triunfo, Antioquia

Un enfurecido hipopótamo persiguió un vehículo en plena vía de Antioquia: todo quedó en video

El fútbol colombiano recibió más de 20 millones de dólares por venta de jugadores en 2026: estas fueron las transferencias más lucrativas

Colombia es la quinta nación que más dinero recibió por transferencias de jugadores y la tercera en cantidad de transferencias realizadas entre las afiliadas a la Conmebol

El fútbol colombiano recibió más de 20 millones de dólares por venta de jugadores en 2026: estas fueron las transferencias más lucrativas

Gobierno de Abelardo de la Espriella actualizó las directrices para su relación con los medios: entrevistas con los ministros deberán ser autorizadas por Presidencia

El documento dispuso que los integrantes del Ejecutivo consulten y coordinen con la Secretaría de Comunicaciones antes de conceder declaraciones o participar en espacios periodísticos

Gobierno de Abelardo de la Espriella actualizó las directrices para su relación con los medios: entrevistas con los ministros deberán ser autorizadas por Presidencia

Estas son las tres maneras para que los venezolanos puedan regularizar su estatus en el país, , según Migración Colombia

Los ciudadanos venezolanos deben acreditar que llegaron a Colombia antes del 4 de diciembre de 2024

Estas son las tres maneras para que los venezolanos puedan regularizar su estatus en el país, , según Migración Colombia
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Lanzaron artefacto explosivo contra un puesto de control del Ejército en Jamundí, Valle del Cauca: esto se sabe

Lanzaron artefacto explosivo contra un puesto de control del Ejército en Jamundí, Valle del Cauca: esto se sabe

Ataque con drones explosivos contra estación de Policía en Ataco, Tolima, deja al menos dos uniformados heridos

Violento ataque terrorista en Pelaya, Cesar: 40 drones explosivos dejaron al menos dos militares heridos

No fue solo la estación de Policía, templos religiosos también resultaron afectados tras ataque con drones en El Tambo, Cauca

Ataque con drones explosivos en Buenos Aires, Cauca, dejó a un soldado muerto y a tres más heridos

ENTRETENIMIENTO

“Dejen de seguir a pendejos”: Alejandra Giraldo, de Noticias Caracol, arremetió contra Karina García por polémica con la raza de los perros

“Dejen de seguir a pendejos”: Alejandra Giraldo, de Noticias Caracol, arremetió contra Karina García por polémica con la raza de los perros

Shakira hizo historia otra vez con su cuarto himno mundialista: ‘Dai Dai’ arrasó en el listado de Spotify en el verano 2026

La historia de Valentina Trespalacios, la DJ asesinada en Bogotá, ya tiene película: María José Vargas será la protagonista

⁠Escro, prometido de Aida Victoria, arremetió contra Yina Calderón por defender al ‘Agropecuario’: la empresaria y su hermana, Juliana Calderón, respondieron

El acordeonero Juancho de la Espriella se refirió a los crecientes rumores de que padece cáncer: “No sean tan irresponsables”

Deportes

El fútbol colombiano recibió más de 20 millones de dólares por venta de jugadores en 2026: estas fueron las transferencias más lucrativas

El fútbol colombiano recibió más de 20 millones de dólares por venta de jugadores en 2026: estas fueron las transferencias más lucrativas

Richard Ríos compartirá con varias figuras del fútbol mundial en el Al-Ittihad: de quiénes se trata

Quién es Evangelos Marinakis, el polémico nuevo jefe de los jugadores colombianos Gustavo Puerta y Daniel Muñoz: tiene inversiones en el fútbol colombiano

Real Racing Club de España donará más de 80 millones de pesos al municipio donde nació Gustavo Puerta para la reconstrucción del terremoto

Rafael Dudamel, técnico del Cali, y sus críticas contra el entrenador del Bucaramanga Pablo Peirano: “Un acto bochornoso que no ayudó en nada”