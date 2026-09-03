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El colombiano Jorge Carrascal fue la gran figura del Flamengo, y así lo calificó la prensa brasileña: “El mejor del campo”

El atacante cartagenero fue clave en la victoria ante el Mirassol en el estadio Maracaná, en medio de los rumores que lo vinculan nuevamente con el fútbol ruso

Jorge Carrascal marcó un gol y dio una asistencia en la victoria de Flamengo por 2-0 sobre Mirassol en el Brasileirao 2026-crédito Sergio Moraes/REUTERS
Jorge Carrascal marcó un gol y dio una asistencia en la victoria de Flamengo por 2-0 sobre Mirassol en el Brasileirao 2026-crédito Sergio Moraes/REUTERS
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El 2 de septiembre de 2026, Flamengo derrotó por 2-0 al Mirassol FC por la fecha 24 del Brasileirão, y quedó a un punto del Palmeiras de Jhon Arias en la tabla de posiciones por la lucha en el título.

En el vigente campeón de América, el volante ofensivo cartagenero Jorge Carrascal fue la gran figura para el Mengão (apodo del Flamengo), ya que el exjugador de River Plate abrió el marcador para el equipo dirigido por el portugués Leonardo Jardim.

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El volante colombiano disputó 73 minutos ante Mirassol, fue reemplazado por Saúl Ñíguez y salió entre aplausos en el Maracaná-crédito Sergio Moraes/REUTERS
El volante colombiano disputó 73 minutos ante Mirassol, fue reemplazado por Saúl Ñíguez y salió entre aplausos en el Maracaná-crédito Sergio Moraes/REUTERS

El colombiano volvió a ser decisivo con Flamengo, marcó un gol, dio una asistencia y empujó al equipo carioca a un triunfo que lo dejó a un punto del liderato del Brasileirao, un rendimiento que además lo devuelve con fuerza al radar de la selección Colombia para la convocatoria de septiembre rumbo al nuevo ciclo hacia 2030.

El 2-0 sobre Mirassol, en un partido pendiente de la cuarta fecha, dejó a Flamengo con 51 puntos en 25 encuentros, apenas por detrás de Palmeiras, que suma 52.

Por esta razón, el portal Globo Esporte de Brasil calificó a Carrascal con una puntuación de 8,5 puntos sobre diez, destacando el golazo que realizó para abrir la cuenta en el estadio Maracaná de Río:

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“El mejor jugador del partido. Marcó un golazo en el minuto 13 de la primera parte y dio la asistencia para el gol de Paquetá. Tomó algunas decisiones equivocadas, pero le dio más dinamismo al ataque del equipo”, explicaron.

Estos fueron los números de Jorge Carrascal con Flamengo en el Maracaná

Carrascal completó 26 de 30 pases, alcanzó un 87% de precisión y también aportó tres recuperaciones en el triunfo de Flamengo-crédito Sergio Moraes/REUTERS
Carrascal completó 26 de 30 pases, alcanzó un 87% de precisión y también aportó tres recuperaciones en el triunfo de Flamengo-crédito Sergio Moraes/REUTERS

Jorge Carrascal volvió a ser decisivo con Flamengo, marcó un gol, dio una asistencia y empujó al equipo carioca a un triunfo que lo dejó a un punto del liderato del Brasileirao, un rendimiento que además lo devuelve con fuerza al radar de la selección Colombia para la convocatoria de septiembre rumbo al nuevo ciclo hacia 2030.

El 2-0 sobre Mirassol, en un partido pendiente de la cuarta fecha, dejó a Flamengo con 51 puntos en 25 encuentros, apenas por detrás de Palmeiras, que suma 52. La victoria mantuvo abierto el pulso por el título local en una temporada en la que el club de Río de Janeiro también sigue en carrera en la Copa Libertadores.

El volante de 28 años atraviesa uno de sus mejores tramos desde el Mundial 2026. En sus últimos siete partidos con Flamengo acumula tres goles y cinco asistencias, con participación directa en ocho anotaciones.

Carrascal abrió el marcador a los 14 minutos en el Maracaná. Recibió un pase de Pedro dentro del área, se perfiló por la derecha y definió con potencia para superar al arquero de Mirassol.

Antes del descanso volvió a intervenir de forma directa. A los 43 minutos, tomó la pelota por el sector derecho y envió un centro preciso para que Lucas Paquetá marcara de cabeza el segundo tanto del equipo dirigido por Leonardo Jardim.

El rendimiento de Jorge Carrascal lo devuelve al radar de la selección Colombia para la convocatoria de septiembre de Néstor Lorenzo-crédito Sergio Moraes/REUTERS
El rendimiento de Jorge Carrascal lo devuelve al radar de la selección Colombia para la convocatoria de septiembre de Néstor Lorenzo-crédito Sergio Moraes/REUTERS

Con su tanto de este miércoles, el colombiano llegó a cinco goles y seis asistencias en el Brasileirao 2026. Son 11 participaciones directas de gol en el campeonato, una cifra que explica su peso en la remontada de Flamengo en la pelea por el primer lugar.

El cartagenero intervino en los dos goles de la noche, disputó 73 minutos y luego fue sustituido por Saúl Ñíguez entre los aplausos de los aficionados en el Maracaná. Fue, otra vez, una de las piezas centrales del equipo.

Su actuación también quedó reflejada en los números del partido. Completó 26 de 30 pases, con 87% de precisión, dio un pase clave, creó una ocasión clara y acertó dos de sus cuatro centros.

La producción no quedó limitada al ataque. El mediocampista sumó tres recuperaciones y ganó nueve de sus 13 duelos en el suelo, una labor que le dio una calificación de 8,2 en la plataforma Sofascore.

Soccer Football - Copa Libertadores - Round of 16 - Second Leg - Flamengo v Cruzeiro - Estadio Maracana, Rio de Janeiro, Brazil - August 19, 2026 Cruzeiro's William de Asevedo Furtado in action with Flamengo's Jorge Carrascal REUTERS/Ricardo Moraes
Soccer Football - Copa Libertadores - Round of 16 - Second Leg - Flamengo v Cruzeiro - Estadio Maracana, Rio de Janeiro, Brazil - August 19, 2026 Cruzeiro's William de Asevedo Furtado in action with Flamengo's Jorge Carrascal REUTERS/Ricardo Moraes

La respuesta a por qué Carrascal vuelve a instalarse como opción para la selección Colombia está en su rendimiento reciente: fue determinante en los dos goles ante Mirassol, viene de marcar en partidos consecutivos y elevó su producción desde la eliminación de la Tricolor en los cuartos de final del Mundial 2026 frente a Suiza.

Su nombre suena con fuerza para la convocatoria de septiembre de Néstor Lorenzo, que tendrá amistosos ante México, Perú y Paraguay en Estados Unidos. Entre los jugadores colombianos que permanecieron en sus clubes después de la Copa del Mundo, su repunte lo convirtió en uno de los casos más visibles.

El triunfo ante Mirassol también tuvo valor en la pelea por el campeonato porque recortó la distancia con Palmeiras en una rivalidad que ya había marcado la disputa por el título en 2025. El encuentro aplazado terminó siendo una oportunidad aprovechada por Flamengo para sostenerse en la carrera.

Para Carrascal fue, además, su segundo partido consecutivo con gol, luego de haber anotado frente a Botafogo. Su momento llega en la parte decisiva de la temporada, con Flamengo todavía en competencia en la Copa Libertadores, donde enfrentará en cuartos de final a Independiente del Valle, el equipo que eliminó a Deportes Tolima, mientras defiende el título continental conseguido en 2025.

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