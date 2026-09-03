Colombia

Gobierno de Abelardo de la Espriella le puso reglas de comunicación a sus ministros: así funcionará la nueva directiva

La Casa de Nariño estableció que los anuncios oficiales deberán salir de los canales institucionales y que sus declaraciones públicas tendrán que ser coordinadas previamente

Un hombre con traje y un pin de la bandera de Colombia ante varios televisores antiguos y teléfonos con iconos de redes sociales.
La Casa de Nariño busca imponer una nueva dinámica en la comunicación del Gobierno: una sola voz institucional - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
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El Gobierno nacional implementó un nuevo esquema para el manejo de la información pública que modifica la forma en que los ministros y altos funcionarios se dirigen a los colombianos.

A través de una directiva firmada por el presidente Abelardo de la Espriella, la Casa de Nariño estableció que las cuentas personales en redes sociales de los integrantes del gabinete ya no podrán ser utilizadas para dar anuncios oficiales.

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De igual manera, las entrevistas, declaraciones y apariciones ante medios de comunicación deberán contar con la coordinación e investigación previa de la Presidencia de la República.

La medida abarca a ministros, directores de departamentos administrativos, gerentes y representantes legales de todas las entidades del orden nacional.

El Gobierno de Abelardo de la Espriella estableció nuevas reglas para la comunicación de ministros y altos funcionarios - crédito Europa Press
El Gobierno de Abelardo de la Espriella estableció nuevas reglas para la comunicación de ministros y altos funcionarios - crédito Europa Press

El objetivo central de la norma busca garantizar que la población y los medios de comunicación reciban datos precisos y verificados. Por esa razón, el Ejecutivo dispuso que las decisiones, cifras y actuaciones del Estado sean transmitidas de manera exclusiva por las plataformas institucionales y no desde los perfiles privados de quienes ocupan dichos cargos públicos.

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En el documento emitido por la Presidencia de la República se enfatiza el propósito de este ajuste en la estrategia informativa para que los ciudadanos tengan una sola vía de consulta.

“Las cuentas personales de los funcionarios públicos no serán un canal primario ni fuente oficial para anunciar decisiones, medidas, políticas, cifras, resultados o información oficial correspondiente a la gestión del Gobierno nacional”, señala el texto sobre la restricción del uso de las redes particulares de los servidores.

Para sustentar esta decisión, el Gobierno invocó la Ley 2345 de 2023, la cual establece que los perfiles utilizados para la vocería institucional le pertenecen a las entidades estatales y bajo ninguna circunstancia a las personas que ejercen los cargos.

Dicha regulación también prohíbe destinar presupuesto público para promocionar o administrar contenidos en cuentas personales de empleados o contratistas.

Gobierno busca centralizar la información oficial en canales institucionales

El segundo componente de la directiva redefine el relacionamiento con la prensa y los canales habituales de comunicación. A partir de la fecha de su publicación, cualquier miembro del Ejecutivo que pretenda otorgar una entrevista o dar un pronunciamiento público deberá gestionar la respectiva solicitud previa.

La Secretaría para las Comunicaciones y Prensa de la Presidencia de la República asumió la tarea de evaluar y autorizar estas participaciones en los distintos espacios periodísticos.

Una cámara de video, una computadora portátil, un teléfono celular, un micrófono y una radio de madera sobre un escritorio de estudio.
La Casa de Nariño busca que las decisiones del Gobierno sean comunicadas desde plataformas institucionales y bajo una estrategia coordinada por Presidencia - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Frente al rol del periodismo, la normativa señala la intención de facilitar el trabajo comunicativo mediante reglas claras de validación de datos.

“Los ministros, directores de departamentos administrativos y demás representantes legales podrán conceder entrevistas, dar declaraciones, o participar en medios de comunicación, siempre y cuando hayan consultado y coordinado previamente con la Secretaría para las Comunicaciones y Prensa”, expone la directiva.

Esta coordinación previa tendrá un carácter de estricto cumplimiento ante contingencias de alto impacto nacional, emergencias, catástrofes ambientales o alteraciones del orden público.

En esos contextos, la estrategia de divulgación se centralizará en la Secretaría de Prensa del Palacio Presidencial. La intención manifiesta es prevenir la entrega de cifras contradictorias o la difusión anticipada de medidas que generen incertidumbre entre los ciudadanos.

El Gobierno justificó las nuevas reglas en la necesidad de garantizar información precisa, verificada y coherente para los ciudadanos y los medios de comunicación - crédito Casa de Nariño/Facebook
El Gobierno justificó las nuevas reglas en la necesidad de garantizar información precisa, verificada y coherente para los ciudadanos y los medios de comunicación - crédito Casa de Nariño/Facebook

Las directrices fijan una lista de principios que guiarán la comunicación gubernamental, entre los que destacan la transparencia, veracidad, claridad, oportunidad, coordinación y el respeto por la libertad de prensa.

Las entidades del Estado deberán fortalecer sus dependencias de atención a periodistas y actualizar sus plataformas institucionales para responder a las solicitudes de información pública en los tiempos que ordena la legislación vigente.

Esta nueva directiva deroga expresamente las instrucciones previas emitidas en la Directiva Presidencial 03 de abril de 2026. Con la nueva directriz, la Casa de Nariño busca consolidar un modelo unificado para que la oferta institucional de la administración De la Espriella se entregue con una sola voz institucional y desde canales de carácter netamente público.

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