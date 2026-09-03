Colombia

Precio del dólar hoy en Colombia: la divisa abrió en $3.147,50 superando la TRM a la espera del dato de empleo en Estados Unidos

La atención se centra en el reporte oficial de agosto que se publicará el viernes a las 7:30 a. m. en Colombia, después de que el ADP mostrara 38.000 puestos privados, por debajo de lo previsto

El dólar en Colombia abrió en $3.147,50, por encima de la TRM oficial de $3.140,55, tras el segundo descenso consecutivo de la tasa de cambio - crédito Rayner Peña R/EFE
El dólar en Colombia abrió en $3.147,50, por encima de la TRM oficial de $3.140,55, tras el segundo descenso consecutivo de la tasa de cambio - crédito Rayner Peña R/EFE
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El dólar en Colombia abrió el jueves 3 de septiembre en $3.147,50, por encima de la TRM oficial de $3.140,55, en una jornada marcada por el segundo descenso consecutivo de la tasa de referencia y por la expectativa de nuevos datos de empleo en Estados Unidos que pueden redefinir el rumbo inmediato del mercado cambiario.

La Superintendencia Financiera certificó una TRM de $3.140,55, inferior a los $3.184,00 del miércoles 2 de septiembre. La caída fue de $43,45 por dólar, equivalente a -1,36%, después de que el mes comenzara con cotizaciones por encima de los $3.200.

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En la apertura de este jueves, la divisa arrancó primero en $3.140,30, con una diferencia de $43,7 frente a la TRM del día. A las 8:05 a. m., el precio había marcado un mínimo de $3.136,11 y un máximo de $3.150.

En la última semana, el dólar estadounidense experimentó un leve descenso del -0,09%, mientras que en el último año ha acumulado una significativa caída del -18,2%.

En los últimos días, el tipo de cambio del dólar a peso colombiano ha mostrado una tendencia negativa durante dos jornadas consecutivas. La volatilidad actual del tipo de cambio se sitúa en 13,15%, ligeramente por debajo de la volatilidad de referencia del 13,56%, evidenciando una leve estabilidad en el mercado cambiario.

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La tasa oficial encadena dos caídas tras iniciar septiembre por encima de $3.200

El precio de venta del dólar en Colombia superó la barrera de los $4.200, algo que no se veía desde octubre de 2023 - crédito archivo Colprensa
En la apertura del mercado cambiario, el dólar en Colombia marcó un mínimo de $3.136,11 y un máximo de $3.150 en los primeros minutos de negociación - crédito archivo Colprensa

El movimiento reciente corrigió parte del alza vista al comienzo de la semana. El lunes, el dólar alcanzó un máximo de $3.231,37, pero el miércoles descendió hasta un mínimo de $3.125,01, una diferencia de $106,36 entre ambos extremos.

Durante la rueda del miércoles, la moneda abrió en $3.150, tocó mínimos de $3.125 y máximos de $3.162,50, y cerró en $3.159. El precio promedio de las operaciones fue de $3.140,30, con un rango intradía de $37,49.

Parte de la presión que venía favoreciendo al dólar perdió fuerza tras conocerse señales de moderación en el mercado laboral de Estados Unidos. El informe de ADP mostró que el sector privado creó 38.000 empleos en agosto, por debajo de los 48.000 que esperaban los economistas consultados por Reuters, y al ritmo más bajo desde enero.

Ese dato no define por sí solo la próxima decisión de la Reserva Federal, ni anticipa necesariamente el resultado del informe oficial de empleo que se publicará el viernes. Aun así, suma una señal sobre el enfriamiento de la contratación y reaviva las apuestas del mercado sobre el margen que tendrá la autoridad monetaria estadounidense en su reunión del 15 y 16 de septiembre.

La próxima referencia clave llegará el viernes a las 7:30 a. m. hora de Colombia, cuando Estados Unidos publique su informe oficial de empleo de agosto.

El mercado seguirá no solo la creación de puestos de trabajo, sino también la tasa de desempleo y el comportamiento de los salarios; después, el 11 de septiembre, se conocerá el índice de precios al consumidor de agosto.

El petróleo, la liquidez local y el riesgo fiscal siguen moviendo al peso colombiano

El precio del petróleo Brent subió a USD 95,63 por barril y sumó un factor de presión para la tasa de cambio del peso colombiano - crédito Todd Korol/Reuters
El precio del petróleo Brent subió a USD 95,63 por barril y sumó un factor de presión para la tasa de cambio del peso colombiano - crédito Todd Korol/Reuters

Otro factor que incide sobre la tasa de cambio es el petróleo. El Brent cerró el miércoles en USD 95,63 por barril, con un alza de 1%, en medio de nuevas hostilidades entre Estados Unidos e Irán y de restricciones sobre los flujos de crudo a través del estrecho de Ormuz.

Para Colombia, un precio alto del petróleo puede respaldar los ingresos externos y ofrecer apoyo al peso. Al mismo tiempo, una escalada geopolítica puede elevar la aversión global al riesgo y fortalecer al dólar como activo de refugio, de modo que el efecto sobre la moneda local no es lineal.

La docente de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de San Buenaventura Claudia Ximena Flores Rosas dijo a Infobae Colombia que dos jornadas de movimientos fuertes no alcanzan para confirmar un nuevo rumbo del dólar.

“Dos jornadas de movimientos fuertes no bastan para confirmar un nuevo rumbo del dólar. El comportamiento reciente responde simultáneamente a las expectativas sobre tasas de interés en Estados Unidos, las condiciones del mercado local, el precio del petróleo y la percepción internacional de riesgo”, expresó Flores.

También advirtió que el comportamiento reciente responde de manera simultánea a las expectativas sobre tasas de interés en Estados Unidos, las condiciones del mercado local, el precio del petróleo y la percepción internacional de riesgo.

Flores Rosas planteó además un efecto práctico para hogares y empresas con pagos futuros en moneda extranjera: “Para empresas y personas con obligaciones futuras en dólares, episodios como este recuerdan el riesgo de concentrar toda la compra de divisas en un único momento. En mercados altamente volátiles, distribuir las necesidades cambiarias en diferentes momentos puede reducir la exposición a movimientos abruptos del precio”.

El telón de fondo de septiembre contrasta con agosto. La TRM comenzó ese mes en $3.144,14 y terminó en $3.202,79, un incremento de $58,65, equivalente a 1,87%; el mínimo fue de $3.048,12 el 22 de agosto, el máximo alcanzó $3.230,44 en los primeros días del período y el promedio mensual se ubicó en $3.130,87.

Los reportes de Cibest y Bancolombia proyectan que el USDCOP se moverá en septiembre entre $3.100 y $3.300, con compras de reservas del Banco de la República cercanas a USD 400 millones - crédito Grupo Cibest
Los reportes de Cibest y Bancolombia proyectan que el USDCOP se moverá en septiembre entre $3.100 y $3.300, con compras de reservas del Banco de la República cercanas a USD 400 millones - crédito Grupo Cibest

El Grupo Cibest señaló en su informe mensual del mercado cambiario que el peso colombiano se depreció 1,8% mensual en agosto y cerró en $3.215, con una subida de $57. El reporte atribuyó la desvalorización de la última parte del mes principalmente a factores locales, entre ellos la publicación del Presupuesto General de la Nación para 2027 y presiones de liquidez, que desencadenaron una depreciación cercana al 5% en la última semana.

El mismo análisis indicó que al comienzo de agosto el anuncio de un programa de acumulación de reservas por parte del Banco de la República y la decisión de mantener estables las tasas de interés sorprendieron al mercado y añadieron presión sobre el peso. Esa dinámica, añadió la publicación, contrastó con los factores externos: el índice DXY retrocedió 0,5% en el mes y el Brent avanzó 0,3%.

Para septiembre, el grupo proyectó que el UsdCop se moverá entre $3.100 y $3.300. Entre los riesgos al alza mencionó los mensajes sobre la situación fiscal del país y la futura presentación del proyecto de “Ley de Rescate Económico”, mientras que entre los factores bajistas incluyó estrategias de carry trade, tasas todavía atractivas y una menor prima de riesgo.

El informe elaborado por Laura Clavijo, directora de Investigaciones Económicas, Sectoriales y de Mercado de Bancolombia, añadió que el programa de acumulación de reservas internacionales continuará en septiembre y prevé compras cercanas a USD 400 millones por parte del emisor.

También indicó que la Posición Propia de Contado de los intermediarios del mercado cambiario se ubicó en USD 1.440 millones al 9 de agosto y que, aun con una corrección posterior, la caja en dólares rondaría USD 800 millones, por debajo del promedio anual de USD 3.087 millones.

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