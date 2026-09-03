Petro reaccionó a decisión de Tribunal de Cundinamarca sobre el convenio de su gobierno para la producción de pasaportes: “Triunfo parcial de los hermanos Bautista”

Petro reaccionó a la suspensión de parte clave del convenio entre Cancillería e Imprenta Nacional para los pasaportes - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Guardar

El expresidente de la República, Gustavo Petro, vinculó la suspensión de una parte del convenio entre la Cancillería y la Imprenta Nacional para los pasaportes con una disputa por el control de los datos personales de los colombianos, y sostuvo que la decisión representa un “triunfo parcial” de los hermanos Bautista, propietarios de Thomas Greg & Sons, la empresa privada que durante décadas ha manejado la impresión de pasaportes y otros datos sensibles en Colombia.

En efecto, dijo que el contrato firmado por su gobierno con la Casa de la Moneda de Portugal ha permitido entregar 500.000 pasaportes y que ese esquema, según su versión, protegía la soberanía nacional sobre la información de la ciudadanía.

PUBLICIDAD

En su reacción, el líder izquierdista llevó la controversia más allá del servicio documental y la conectó con una denuncia de fraude electoral en el territorio nacional y Honduras. “Este es el triunfo parcial de los hermanos Bautista por hacer un fraude electoral en Colombia y en Honduras”, escribió.

Petro también introdujo un dato adicional para sostener su advertencia sobre el manejo de bases de datos. Aseguró que durante el gobierno de Iván Duque se entregaron a empresas extranjeras estadounidenses los datos de hojas de salud y exámenes de sangre de 14 millones de colombianos en la época del Covid 19.

PUBLICIDAD

El exjefe de Estado insistió en que la suspensión del contrato abre la puerta a devolver el negocio de pasaportes a los hermanos Bautista y que eso tendría un efecto mayor que el administrativo: el traslado de la base de datos de los ciudadanos a sistemas de acumulación y cruce de información que asoció con vigilancia extranjera y políticas antimigratorias.

Gustavo Petro ligó la disputa por los pasaportes con una pelea por la base de datos de los ciudadanos

Al desarrollar su argumento, Gustavo Petro sostuvo que el convenio con Portugal “no permite corrupción” y defendió el resultado material del acuerdo. “El contrato firmado por mi gobierno con la Casa de la Moneda de Portugal, que no permite corrupción, ya lleva medio millón de pasaportes entregados de altísima calidad, y lo más importante, garantiza la soberanía nacional sobre los datos de la ciudadanía colombiana”, afirmó el ex jefe de Estado.

PUBLICIDAD

Después planteó que el propósito de desmontar ese contrato no se limita, según él, a una reasignación comercial. A su juicio,“lo peor de volver a entregar el contrato de pasaportes a los hermanos Bautista es entregar la base de datos de las y los colombianos” para integrarla a programas de grandes bases de datos vinculados, en su denuncia, a Palantir.

El exjefe de Estado señaló que la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca está ligada a las acciones de Thomas Greg & Sons en el presunto fraude electoral que denunció - crédito @petrogustavo/X

Petro atribuyó a esa empresa un uso extremo de información civil en un escenario de guerra. “Palantir entregó toda la información de la ciudad y sus habitantes para el genocidio en Gaza”, escribió en X.

El presidente Petro reactivó su denuncia sobre los formularios E14 y habló de fraude electoral

La respuesta presidencial incorporó además una acusación formulada por él meses atrás sobre los formularios electorales E14. Gustavo Petro sostuvo que se permitió subir a la red el 97% de esos documentos sin códigos de seguridad, lo que, conforme expuso, los hacía modificables de forma permanente.

PUBLICIDAD

En ese mismo tramo de su mensaje, el economista insistió en que la discusión por los pasaportes está conectada con una estructura de poder más amplia. “El objetivo de acabar el contrato de pasaportes es no solo pagarles a los hermanos Bautista el fraude electoral, y contra la ley, permitirles que subieran a la red el 97% de los formularios E14, sin los códigos de seguridad para hacerlos permanentemente modificables”, señaló.

Petro pidió apoyo político, judicial e internacional para frenar la suspensión

Petro pidió ayuda internacional para evitar la suspensión - crédito @petrogustavo/X

Gustavo Petro llamó a actores de Colombia y Portugal a intervenir en defensa del acuerdo y de la información de los ciudadanos. “Invito a las fuerzas políticas, sociales y jurídicas de Portugal y de Colombia a defender la soberanía nacional de Colombia sobre los datos de pasaportes y de su ciudadanía y de defender el derecho de la Unión Europea a que se respeten los contratos firmados en derecho con sus empresas públicas”, escribió en X.

PUBLICIDAD

El exmandatario también dirigió un mensaje al procurador y elevó el tono de su denuncia al definirla como una amenaza de alcance global. “Señor Procurador mi denuncia no es un juego de niños”, afirmó, antes de pedir que en ese organismo “lean en qué consiste el tecno fascismo”.

En otro tramo de su pronunciamiento, solicitó a la bancada del Pacto Histórico abrir un debate de control político por la suspensión del contrato de pasaportes. Allí sostuvo que, a partir de esta decisión, “ahora sí no habrá escándalo porque no se entreguen pasaportes” y pidió explicarle a la ciudadanía “cómo destruyen la soberanía nacional”.

PUBLICIDAD