Muerte del capitán Ronald Moreno: su esposa revela los interrogantes que persisten casi cinco años después

Carolina Castañeda aseguró que Moreno le manifestó: “Estoy temiendo por mi vida”. - crédito Ejército Nacional

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La muerte del capitán Ronald Moreno, ocurrida el 26 de noviembre de 2021, continúa dejando preguntas para su familia. En entrevista con Relatos al Límite, Carolina Castañeda, esposa del oficial, habló sobre los meses anteriores a su fallecimiento, los conflictos que, según su relato, enfrentó dentro del Ejército y las circunstancias que rodearon sus últimos minutos.

Moreno llevaba 14 años de servicio en el Ejército Nacional. Castañeda aseguró que durante el último periodo de su carrera se presentaron situaciones que modificaron las condiciones en las que venía desempeñando sus funciones y que terminaron preocupando al oficial.

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Las anotaciones que preocupaban al capitán

Uno de los aspectos mencionados durante la entrevista fueron las anotaciones registradas en la hoja de vida de Moreno. Según Castañeda, recibió 13 anotaciones negativas en menos de seis meses, situación que contrastaba, de acuerdo con ella, con sus años anteriores de servicio.

La mujer sostuvo que su esposo consideraba que estas anotaciones podían afectar su carrera militar y sus posibilidades de ascenso.

“Él me decía: ‘Carolina, yo ya no voy a ascender. A mí ya me dañaron la hoja de vida’”.

Castañeda también relató que Moreno presentó acciones legales para controvertir algunas de esas anotaciones y que posteriormente recibió anotaciones positivas de otro superior que, según ella, reconocía su trabajo.

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El capitán Ronald Moreno acumuló 13 anotaciones negativas en menos de seis meses, según relató su esposa. - crédito Ejército Nacional

El periodo de 21 días que cuestiona la familia

Otro de los episodios relatados en Relatos al Límite corresponde al periodo posterior a una atención médica de Moreno en Cali. Castañeda afirmó que, después de recibir una incapacidad relacionada con sus problemas de espalda, el oficial fue enviado a permanecer en una habitación del casino de la unidad militar.

Según su versión, estuvo allí durante 21 días sin poder salir ni recibir visitas. La esposa contó que llevó alimentos y elementos personales para él, pero que no pudo ingresar a verlo.

“Yo no podía entrar. Yo le llevaba la comida, le llevaba su ropa y se la entregaba al soldado de guardia”, relató.

Castañeda afirmó que, ante esa situación, acudió a diferentes entidades en nombre de ella y de sus hijos. También aseguró que posteriormente recibió información de Bienestar Familiar sobre una posible vulneración de los derechos de los menores.

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“Me voy de este infierno”

En medio de las dificultades que, según Castañeda, atravesaba Moreno, la familia consiguió un traslado a Florencia, Caquetá, donde el capitán asumiría nuevas funciones.

La esposa recordó la reacción del oficial cuando conoció la decisión: “Mi amor, me voy de este infierno. Se acabó este infierno para nosotros”.

Castañeda viajó posteriormente a Bucaramanga con sus hijos por un asunto familiar, mientras esperaba que Moreno se reuniera con ellos días después.

Sin embargo, durante ese periodo aseguró haber notado cambios en su comportamiento. Según su relato, comenzó a dormir menos, fumar y consumir más café.

Moreno había sido trasladado a Florencia, Caquetá, donde asumiría nuevas funciones. - crédito Colprensa - Diego Pineda

“Estoy temiendo por mi vida”

La esposa del capitán aseguró que, durante una de sus conversaciones, Moreno le manifestó que tenía temor por su seguridad. “Estoy temiendo por mi vida”.

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Castañeda explicó que no logró conocer con exactitud qué había llevado al oficial a expresar ese temor. Según su testimonio, Moreno también le había hablado de problemas con uno de sus superiores y de lo que consideraba una actitud de represalia en su contra.

La mujer insistió durante la entrevista en que estas situaciones forman parte de las circunstancias que considera necesario esclarecer, pero no afirmó conocer una relación directa entre esos hechos y la muerte del capitán.

¿Qué ocurrió en los minutos previos?

El principal interrogante que Castañeda mantiene está relacionado con los minutos anteriores a la muerte de Moreno.

Según contó, habló con su esposo durante la mañana del 26 de noviembre de 2021. La comunicación, de acuerdo con su relato, transcurrió con normalidad y ambos coordinaron asuntos relacionados con su viaje.

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Después recibió una llamada de una persona que le preguntó si había hablado con él. Castañeda respondió que sí y que la conversación había ocurrido aproximadamente 20 minutos antes.

Posteriormente, según la información que recibió la familia, Moreno habría sostenido una reunión con el mayor Polanco. Castañeda aseguró que le contaron que después de ese encuentro el oficial salió alterado, se dirigió hacia el lugar donde estaba el personal militar y posteriormente se escuchó un disparo.

“Yo no sé qué pasó en esos 20 minutos”, afirmó durante la entrevista. Para Castañeda, conocer qué ocurrió durante ese periodo es uno de los asuntos que todavía requieren explicación.

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La familia mantiene interrogantes sobre los minutos previos a la muerte del capitán. - crédito Europa Press

La familia asegura que aún espera respuestas

Después de la muerte, Castañeda aseguró que entregó documentos relacionados con los meses anteriores a diferentes instancias del Ejército y que siguió el avance de las investigaciones.

Según explicó, tuvo conocimiento de dos inspecciones, pero afirmó que ella y sus abogados no han podido acceder a los respectivos informes. También cuestionó que algunos de los hechos que considera relevantes, como el periodo de 21 días en el casino, no aparezcan en la documentación que ha conocido.

Durante la entrevista, la esposa de Moreno manifestó que continuará buscando esclarecer las circunstancias que rodearon la muerte del capitán. “Hasta donde me toque, yo voy a seguir”.

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