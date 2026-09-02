Deportes

La Alcaldía de Cali dio a conocer las medidas para el retorno del América al estadio Pascual Guerrero

El más reciente partido de fútbol profesional en el máximo escenario deportivo de los caleños fue el pasado domingo 9 de agosto de 2026, entre el equipo “Escarlata” y Atlético Nacional

Estas son las medidas de la Alcaldía de Cali para el retorno del fútbol profesional con el partido entre América y Alianza de Valledupar - crédito Alcaldía de Cali
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El terremoto de magnitud 7,4 del 10 de agosto del 2026 alteró la rutina de Cali, obligó a suspender actividades masivas y dejó temporalmente sin escenario al América de Cali. Tres semanas después, la Alcaldía dio luz verde para que el equipo vuelva al estadio Olímpico Pascual Guerrero, aunque bajo un esquema de acceso limitado y con restricciones para las barras.

El reporte más reciente de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), que data del pasado 31 de agosto, indicó que la emergencia dejó 452.782 personas damnificadas, 331 fallecidos, 4.497 heridos y 152 desaparecidos. El organismo también contabilizó 35.989 viviendas destruidas y cerca de 200.000 con averías en 497 municipios del país.

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Cali fue una de las ciudades con mayor afectación en Colombia, después de esa catástrofe nacional. A corte del viernes 28 de agosto, el Puesto de Mando Unificado (PMU) y la Alcaldía de Cali registró un saldo de 154 personas fallecidas, 1.657 heridos y al menos 17 personas desaparecidas tras tres semanas de la emergencia.

Fue por eso que el sismo obligó a revisar la infraestructura deportiva y los inmuebles cercanos a los escenarios. El Pascual Guerrero permaneció cerrado mientras equipos técnicos evaluaban la estructura, las redes internas, las luminarias y los riesgos derivados de construcciones aledañas.

La Administración distrital determinó que el estadio podrá recibir otra vez al público desde este jueves 3 de septiembre, cuando América enfrente a Alianza Valledupar por la fecha 9 de la Liga BetPlay. El partido comenzará a las 16:00, en un horario diurno que permitirá poner a prueba los protocolos de seguridad antes de los siguientes compromisos previstos en el recinto.

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América vs. Macará
El fútbol profesional regresará al estadio Pascual Guerrero con el partido entre América de Cali y Alianza de Valledupar, este próximo jueves 3 de septiembre - crédito América de Cali

¿Cuáles tribunas estarán abiertas en el partido de América vs Alianza?

La Alcaldía de Cali habilitó en su totalidad las tribunas Norte y Oriental para el regreso del América al Pascual Guerrero. La tribuna Sur solo contará con acceso para los asistentes ubicados en el primer piso, mientras que Occidental no estará disponible.

El cierre de Occidental responde a la necesidad de proteger a la comunidad y a los aficionados ante las afectaciones de una edificación ubicada en ese sector del estadio. Las autoridades resolvieron mantener restringida esa zona hasta que se eliminen los riesgos externos y concluyan las intervenciones necesarias.

La medida también se relaciona con daños detectados en elementos no estructurales del escenario. Las inspecciones identificaron fisuras y desprendimientos en sectores de mampostería, problemas en muros divisorios, fallas menores en baños y servicios, además de desplazamientos en luminarias y afectaciones en redes hidrosanitarias.

Pese a esos hallazgos, la revisión determinó que la estructura principal no presenta daños que impidan el uso del estadio. El secretario del Deporte y la Recreación de Cali, Alexánder Camacho, explicó que “en el caso del estadio Pascual Guerrero, tuvo algunas afectaciones menores, pero ningún daño estructural, está perfecto estructuralmente”.

El funcionario añadió que la Alcaldía ya adelanta trabajos para recuperar las condiciones operativas del recinto. “Por lo tanto, ya estamos trabajando para que esta misma semana se puedan retomar los partidos de fútbol en el estadio”, afirmó Camacho en declaraciones a medios de comunicación.

El periodista deportivo de Blu Radio publicó a través de su canal de YouTube cómo quedó el lugar histórico en dónde América de Cali y Deportivo Cali han disputado varias finales del fútbol colombiano y de Copa Libertadores-crédito Juan C. Cortés Periodista/YouTube

No habrá trapos ni instrumentos en el primer partido

El protocolo para el duelo entre América de Cali y Alianza Valledupar también prohíbe el ingreso de trapos e instrumentos musicales. La restricción aplicará durante esta primera fecha de reapertura y hace parte de las medidas orientadas a controlar el acceso de los aficionados y facilitar la operación de seguridad.

La administración municipal busca que el encuentro sirva como una prueba antes de ampliar el aforo o habilitar nuevos sectores. La Comisión Local de Fútbol y las entidades responsables de la seguridad definirán si las condiciones permiten sostener o modificar las medidas en los próximos partidos.

Camacho señaló que el estadio tiene un peso social y económico para la ciudad en medio de la recuperación posterior al terremoto. La reapertura permitirá restablecer parte de la actividad alrededor del Pascual Guerrero, aunque el uso de sus tribunas seguirá sujeto a los conceptos técnicos.

Este es el mural pintado en homenaje a Adrián Ramos, que padeció importante afectación por el terremoto en Colombia - crédito América
Este es el mural pintado en homenaje a Adrián Ramos, que padeció importante afectación por el terremoto en Colombia - crédito América

América había evaluado opciones de localía fuera de Cali y disputó parte de su calendario en escenarios alternos mientras avanzaban las inspecciones. El regreso al Pascual Guerrero pone fin a esa incertidumbre, aunque el club deberá adaptarse a una asistencia reducida y a un dispositivo especial para sus primeros encuentros.

El sábado 5 de septiembre, el estadio tiene previsto recibir el partido entre América y Santa Fe por la Liga BetPlay Femenina. Después se contemplan los juegos contra Deportivo Pereira, por Copa BetPlay el 9 de septiembre, y Deportivo Pasto, por Liga, el 12 de septiembre. La autorización de estos compromisos dependerá de las nuevas revisiones, en especial de las condiciones de iluminación para los encuentros nocturnos.

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