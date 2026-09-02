Colombia

De la Espriella reportó que frustraron presunta acción terrorista del ELN en Cúcuta tras hallar vehículo con explosivos

Un procedimiento militar permitió ubicar un automotor reportado como hurtado en la zona de Agua Clara. El mandatario aseguró que la reacción de la Fuerza Pública permitió evitar una posible tragedia y advirtió que su Gobierno mantendrá las operaciones contra los grupos armados ilegales en Norte de Santander

Abelardo de la Espriella y ELN - crédito Luisa González/REUTERS/AFP
De la Espriella indicó que la información preliminar apuntaba al ELN como posible responsable de la acción que habría sido frustrada en Cúcuta. - crédito Luisa González/REUTERS/AFP
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El presidente Abelardo de la Espriella informó sobre el hallazgo de un vehículo con explosivos en Agua Clara, zona rural de Cúcuta, durante un procedimiento adelantado por tropas del Ejército Nacional. Según el reporte entregado por el mandatario a través de sus redes sociales, la presencia de explosivos fue detectada luego de que el automotor fuera inspeccionado por un canino especializado.

De acuerdo con lo señalado por De la Espriella, se trataba de un vehículo que había sido reportado como hurtado. El presidente indicó que, al advertir la presencia de las tropas, los ocupantes abandonaron el automotor y huyeron del lugar en una motocicleta.

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¡Neutralizamos una posible acción terrorista del ELN en Cúcuta!”, escribió el mandatario al informar sobre el procedimiento.

Según su relato, después de localizar el vehículo se aseguró el sector y se coordinó con la Policía el ingreso de técnicos antiexplosivos, quienes tendrían a su cargo la verificación y neutralización de la amenaza.

“Al advertir la presencia de nuestras tropas, los ocupantes abandonaron el vehículo y huyeron en una motocicleta”, informo el mandatario.

De la Espriella señaló al ELN como posible responsable

En la información divulgada por el presidente, la posible participación del Ejército de Liberación Nacional (ELN) fue presentada como una hipótesis preliminar.

“La información preliminar señala al ELN como posible responsable”, escribió De la Espriella, sin presentar en su publicación detalles adicionales sobre los elementos que sustentan esa atribución.

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El mandatario afirmó que la reacción de la Fuerza Pública permitió frustrar lo que, según su reporte, podría tratarse de una acción terrorista con un carro bomba.

“La reacción oportuna de nuestra Fuerza Pública frustró lo que podría tratarse de una acción terrorista con carro bomba y evitó una posible tragedia”, manifestó.

Hasta la información suministrada, no se ha establecido de manera definitiva la responsabilidad del ELN sobre el vehículo encontrado en la zona rural de Cúcuta. La referencia a este grupo corresponde a la información preliminar mencionada por el presidente.

El presidente informó que los ocupantes del vehículo huyeron en una motocicleta al advertir la presencia de las tropas. - crédito @ABDELAESPRIELLA/X
El presidente informó que los ocupantes del vehículo huyeron en una motocicleta al advertir la presencia de las tropas. - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

El mensaje del presidente tras el hallazgo

En su publicación, De la Espriella también se refirió a las acciones que, según indicó, emprenderá su Gobierno frente a los grupos armados ilegales.

El presidente aseguró que su administración no permitirá que Cúcuta ni otras regiones del país sean utilizadas para acciones violentas y afirmó que la Fuerza Pública continuará actuando contra quienes representen una amenaza para la población.

No vamos a permitir que conviertan a Cúcuta ni a ninguna región de Colombia en escenario para sembrar muerte y terror”, señaló.

De la Espriella agregó que los grupos armados ilegales serán perseguidos y combatidos “con toda la fuerza legítima del Estado”.

El reporte se conoce después del atentado en Los Patios

El anuncio sobre el vehículo encontrado en Agua Clara se conoció después del atentado con carro bomba ocurrido frente a la Estación de Policía de Los Patios, en el área metropolitana de Cúcuta, durante la noche del 31 de agosto de 2026.

La explosión ocurrió hacia las 11:15 p. m. y, de acuerdo con el balance oficial divulgado por la Policía Nacional el 1 de septiembre, dejó una persona fallecida, nueve civiles afectados y dos uniformados heridos.

La detonación ocasionó daños en la infraestructura de la estación de Policía, afectó el parque automotor de la institución e incendió varias motocicletas. También se reportaron daños materiales en locales comerciales y vehículos ubicados sobre la Avenida 10.

La emergencia produjo además una interrupción temporal de energía e internet en el sector y afectó la movilidad en la vía que comunica a Cúcuta con Pamplona y Bucaramanga.

El presidente Abelardo de la Espriella aseguró que el Gobierno combatirá a los grupos armados en Norte de Santander - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

Gobierno realizó Consejo de Seguridad en Cúcuta

Tras el atentado en Los Patios, el presidente Abelardo de la Espriella convocó un Consejo de Seguridad con la cúpula de la Fuerza Pública para analizar la situación de orden público en Norte de Santander.

“A raíz del atentado terrorista ocurrido en Los Patios, área metropolitana de Cúcuta, he convocado un Consejo de Seguridad con toda la cúpula de la Fuerza Pública, al que asistiré personalmente”, señaló el mandatario.

El Ministerio de Defensa informó que el ministro, general (r) Jorge Mora, junto con la cúpula militar y policial, se trasladó a Cúcuta para participar en la reunión.

La cartera señaló que las capacidades de la Fuerza Pública fueron desplegadas para perseguir a los responsables, identificar las estructuras involucradas y llevar a los responsables ante la justicia.

Autoridades investigan el atentado de Los Patios

En relación con el ataque ocurrido en Los Patios, las autoridades adelantan las investigaciones para establecer cómo fue ejecutado el atentado y quiénes participaron en su planeación y ejecución.

La hipótesis sobre una posible participación del ELN también ha sido mencionada en relación con este hecho, pero, según la información proporcionada, la autoría aún no había sido confirmada oficialmente.

La explosión causó daños en la estación de Policía, vehículos, motocicletas y establecimientos ubicados en el sector.- crédito captura de video de @TatanMojicaR/X
La explosión causó daños en la estación de Policía, vehículos, motocicletas y establecimientos ubicados en el sector.- crédito captura de video de @TatanMojicaR/X

La Gobernación de Norte de Santander anunció una recompensa por información que permita identificar y capturar a los responsables.

El atentado ocurrió un mes después de otro ataque contra la Policía Nacional en Norte de Santander. El 1 de agosto de 2026, un carro bomba fue activado contra el Comando de Policía ubicado en la avenida Libertadores y el barrio Tasajero de Cúcuta.

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