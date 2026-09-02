Julia Eva Pretelt asumió como nueva superintendente de Sociedades: esta será su principal apuesta

Julia Eva Pretelt asumió el cargo de superintendente de Sociedades el primero de septiembre de 2026. - crédito @MincomercioCo/X

Guardar

Julia Eva Pretelt Vargas asumió este primero de septiembre como nueva superintendente de Sociedades, luego de posesionarse ante el ministro de Comercio, Industria y Turismo (e), Manuel Alejandro Naranjo Giraldo.

El nombramiento se hizo efectivo en cumplimiento del Decreto 1282 del 25 de agosto de 2026, en un momento en el que el Gobierno plantea fortalecer la empresa privada, la institucionalidad y la eficiencia del Estado.

PUBLICIDAD

Al frente de la entidad, Pretelt tendrá entre sus desafíos fortalecer la confianza en el entorno empresarial, promover sociedades sostenibles y contribuir a que las compañías que atraviesen dificultades puedan encontrar alternativas para continuar operando cuando exista viabilidad.

La ‘Ruta Milagro’ para las empresas

Una de las principales apuestas anunciadas por la nueva superintendente es la ‘Ruta Milagro’, una herramienta enfocada en las micro, pequeñas y medianas empresas.

La iniciativa busca conocer las condiciones de estas compañías, identificar oportunidades de mejora y acompañarlas en la construcción de soluciones. Entre los objetivos planteados se encuentran el fortalecimiento de sus procesos, el acceso a nuevos mercados y la búsqueda de alternativas de financiación.

PUBLICIDAD

“La Patria Milagro se construye también desde sus empresas. Por eso, desde la Superintendencia de Sociedades queremos acompañar a todo el sector empresarial y estar al lado de quienes producen, generan empleo y enfrentan dificultades”, afirmó Pretelt.

La funcionaria agregó que el propósito es que ninguna empresa viable se quede sola frente a una dificultad y que la institucionalidad haga parte de la solución.

Comunicado de la Superintendencia de Sociedades informó sobre la posesión de Julia Eva Pretelt y los principales retos de su administración. - crédito Superintendencia de Sociedades

El acompañamiento a compañías en dificultades

La nueva administración también tendrá entre sus desafíos atender a las empresas que atraviesen dificultades económicas y requieran orientación para afrontar situaciones que puedan comprometer su operación.

De acuerdo con la Superintendencia de Sociedades, el objetivo es contribuir a que estas compañías encuentren caminos jurídicos y económicos que les permitan continuar con sus actividades cuando sea viable.

PUBLICIDAD

Este planteamiento adquiere relevancia dentro de las competencias de la entidad, que tiene funciones de inspección, vigilancia y control sobre las sociedades, además de facultades jurisdiccionales en materias societarias, mercantiles y de insolvencia.

Una trayectoria de más de 35 años

Julia Eva Pretelt Vargas es abogada de la Universidad Sergio Arboleda de Bogotá y cuenta con una maestría en Derecho de los Negocios de la Universidad de Barcelona, en conjunto con EAE.

Su formación también incluye una especialización en Arbitraje, Conciliación y Resolución de Conflictos de la Universidad de Cartagena y otra en Negociación y Manejo de Conflictos de la Universidad del Norte, en Barranquilla.

La nueva superintendente cuenta con más de 35 años de experiencia en resolución de conflictos civiles, comerciales y contractuales, además de trayectoria en asuntos registrales y de gobierno corporativo.

PUBLICIDAD

A lo largo de su carrera se ha desempeñado como árbitro y conciliadora, y ha integrado listas de árbitros de cámaras de comercio de la región Caribe. También fue conjuez de la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena.

Julia Eva Pretelt cuenta con más de 35 años de experiencia en resolución de conflictos civiles, comerciales y contractuales, además de trayectoria en asuntos registrales y gobierno corporativo. - crédito @MincomercioCo/X

Experiencia en el ámbito judicial y empresarial

Antes de llegar a la Superintendencia de Sociedades, Pretelt ejerció como jueza de la República en los departamentos de Córdoba y Bolívar.

Posteriormente, estuvo durante más de 23 años al frente del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Cartagena. En ese periodo lideró los servicios registrales, los registros públicos y los procesos de resolución de controversias relacionados con el ámbito empresarial.

PUBLICIDAD

Su experiencia profesional también comprende asuntos relacionados con el derecho comercial y societario, áreas vinculadas con las funciones que desarrolla la Superintendencia de Sociedades.

La Superintendencia de Sociedades tiene funciones de inspección, vigilancia y control sobre las sociedades. - crédito Supersociedades

El reto al frente de la Superintendencia de Sociedades

Con su posesión, Julia Eva Pretelt Vargas asumió la dirección de la Superintendencia de Sociedades, desde donde tendrá a su cargo los desafíos planteados para esta nueva administración.

Entre ellos está el fortalecimiento de la confianza en el entorno empresarial y la promoción de sociedades sostenibles. A esto se suma el acompañamiento a las compañías que enfrenten dificultades, particularmente aquellas que puedan continuar sus actividades bajo condiciones de viabilidad.

La ‘Ruta Milagro’ será una de las herramientas planteadas para acercarse a las micro, pequeñas y medianas empresas, conocer sus condiciones e identificar oportunidades relacionadas con el fortalecimiento de sus procesos, el acceso a nuevos mercados y las alternativas de financiación.

PUBLICIDAD