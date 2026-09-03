Colombia

Se conoció video del ataque contra un hombre que habría maltratado a un perro en Cundinamarca: el supuesto agresor resultó muerto

La grabación que difundió la plataforma por la defensa de los animales ALTO invitó a la ciudadanía a no tomar la justicia por mano propia

El caso se presentó en la vereda Santa Lucía, zona rural del municipio de Fusagasugá - crédito @PlataformaALTO/X
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En medio de lo que se denunció en redes sociales como un caso de maltrato animal en principio, terminó con el homicidio de un hombre, señalado de ser el agresor de un perro.

La víctima de 28 años fue identificada como Miguel Ángel Ríos Córdoba, quien murió tras recibir varias heridas con arma blanca durante un ataque que se desató en la vereda Santa Lucía, zona rural del municipio de Fusagasugá (Cundinamarca, y vecino a Bogotá).

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De acuerdo con el reporte preliminar, el homicidio se produjo la noche del domingo 30 de agosto minutos antes de la medianoche, después de que dos personas le reclamaran a Ríos por el presunto maltrato al animal, misma situación que señalaron algunos testimonios recopilados por las autoridades.

Sin embargo, el caso cobró más notoriedad en portales, redes sociales y la prensa nacional debido a que se conoció un video de lo que habrían sido los últimos minutos con vida de Ríos, luego del salvaje ataque que recibió.

El caso se presentó el 30 de agosto de 2026, pero días después se hizo viral en redes sociales luego de la difusión del video en el que se observa el ataque que recibió la víctima por parte de tres hombres - crédito @PlataformaALTO/X
El caso se presentó el 30 de agosto de 2026, pero días después se hizo viral en redes sociales luego de la difusión del video en el que se observa el ataque que recibió la víctima por parte de tres hombres - crédito @PlataformaALTO/X

La reacción de dos personas derivó en un reclamo que pasó de lo verbal a lo físico, y las circunstancias son materia de investigación por parte de la Policía y la Fiscalía.

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En medio de la riña, Ríos Córdoba fue lesionado en distintas partes del cuerpo con un arma cortopunzante. Por la gravedad de las heridas, cayó sobre la vía y murió antes de recibir atención médica.

Las autoridades buscan establecer qué ocurrió durante la confrontación, si hubo más personas presentes y cuál fue la participación de cada involucrado, debido a que en la grabación que se hizo desde una tienda se observa que en total son tres los agresores.

El caso quedó bajo investigación luego de que vecinos alertaran a las autoridades sobre la riña y el hombre herido, y como resultado de las labores desplegadas tras el homicidio, la Policía capturó en flagrancia a uno de los presuntos agresores.

El hoy detenido fue identificado de manera preliminar como S. Sanabria Páez.

La captura ocurrió en cercanías de la vereda donde se produjo el ataque, y el hombre quedó a disposición de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) de Fusagasugá, que adelanta las actuaciones correspondientes por el delito de homicidio.

Al final del mensaje con el video que publicó el miércoles 2 de septiembre la plataforma por la defensa de los animales ALTO, se recordó que puede haber consecuencias legales por tomar la justicia por mano propia y se hizo la invitación a denunciar estos casos por los canales correspondientes.

“Si presenciamos un acto de maltrato debemos usar los mecanismos que la ley nos brinda para denunciar ante las autoridades para que los responsables respondan ante la justicia. No tomar la ‘justicia por mano propia’”, señaló el colectivo en su publicación vía X.

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Homicidio en CundinamarcaLo asesinaron por golpear un perroFusagasugáMaltrato animalMiguel Ángel Ríos CórdobaCapturaJusticia por mano propiaPolicíaColombia-Noticias

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