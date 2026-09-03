Bogotá podría sufrir un apagón por el Fenómeno del Niño, advirtió el alcalde Carlos Fernando Galán: “Existe el riesgo”

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El alcalde de Bogotá Carlos Fernando Galán advirtió sobre un riesgo latente de apagón en la capital por cuenta del fenómeno de El Niño.

El mandatario, en declaraciones a CityTv, señaló que esta preocupación se concentra en la infraestructura que transporta la energía hacia la capital, no en una falta instantánea de generación.

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Para el dirigente local, si el consumo sigue creciendo y las obras pendientes no avanzan, el sistema podría quedar corto en momentos de alta exigencia.

“Existe el riesgo. Precisamente es latente porque hoy no tenemos la capacidad de abastecer la región central para cumplir la demanda que estamos generando”, mencionó el alcalde al citado medio de comunicación.

Así mismo, Galán afirmó que el principal cuello de botella está en las redes de transmisión aún pendientes en la capital. La preocupación oficial es que, sin esa infraestructura, el incremento del consumo termine superando la capacidad disponible para atender la demanda.

“Cuando hay picos de demanda y no hay capacidad para cubrirla, existe un riesgo y es importante que esta discusión la demos con la nación y busquemos fórmulas”, agregó.

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Galán vinculó esta preocupación con los efectos climáticos del Fenómeno de El Niño, al advertir que el desafío energético afecta tanto al país como a la región central donde se encuentra la capital. Al mismo tiempo, diferenció esa situación del panorama del agua.

“No hay retos para Bogotá en abastecimiento de agua en este Fenómeno de El Niño, pero sí hay retos en cuestión de energía tanto para el país como para la región central donde está ubicada Bogotá”, indicó.

Ante esta situación, el alcalde insistió en que la situación requiere trabajo con el Gobierno nacional para buscar alternativas de corto plazo que eviten afectaciones en el suministro.

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“Nos parecen importantes los pronunciamientos del gobierno y Energía Bogotá a nombre de la ciudad, planteando la necesidad de terminar las redes de transmisión de energía que están pendientes en Bogotá y trabajar en nuevos proyectos políticos en torno a la energía”, concluyó.