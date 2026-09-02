Así va el mercado de fichajes para los futbolistas colombianos a nivel internacional: James Rodríguez aún sigue sin equipo

Dentro de los movimientos más destacados para los futbolistas colombianos están el de Jhon Lucumí de Bolonia a Juventus, y el de Daniel Muñoz del Crystal Palace al Nottingham Forest-crédito Juventus-Nottingham Forest-Olympiacos-Castellón

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El cierre del mercado en Europa activó una nueva ola de fichajes de futbolistas colombianos, con movimientos que incluyen a Gustavo Puerta rumbo al Olympiacos de Grecia, de Daniel Muñoz al Nottingham Forest, y de Jhon Lucumí a la Juventus de Italia.

Después de la confirmación de Puerta al fútbol griego, el exvolante del Racing de Santander se convierte en el segundo traspaso más importante del fútbol tras la operación que hizo Juventus por el defensor Jhon Lucumí con el Bolonia de Italia.

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El colombiano, formado en el Deportivo Cali y curtido en el Genk, llega en plena madurez futbolística tras consolidarse en el Bologna y se incorpora al proyecto de Luciano Spalletti para el arranque de temporada - crédito Juventus

De esta forma, el 2 de septiembre de 2026, Gol Caracol reunió 60 fichajes de futbolistas colombianos concretados en los últimos meses en distintos países. La lista abarca transferencias en Inglaterra, España, Portugal, Argentina, Brasil, México, Japón, Grecia, Turquía, Vietnam, Malasia, Iraq, Ecuador, Perú, Chile, Bolivia, Uruguay, Venezuela, Rusia, Escocia y Emiratos Árabes.

Daniel Muñoz seguirá en el fútbol de Inglaterra por tres años más - crédito Nottingham Forest

La actualización del mercado dejó a Puerta y Muñoz como los nombres principales del reporte. El primero pasó del Racing de Santander al Olympiakos de Grecia; el segundo cambió el Crystal Palace por el Nottingham Forest, en otro movimiento entre clubes de la liga inglesa.

También apareció Matías Orozco, cuyos derechos deportivos fueron adquiridos por Brighton, de la Premier League, y que fue anunciado por el CD Castellón, del ascenso español, en condición de préstamo. Ese movimiento lo ubicó entre los jóvenes colombianos que cambiaron de club en las últimas horas.

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PAMPLONA, 31/08/2026.- El defensa de Osasuna Íñigo Arguibide (d) salta por el balón con el colombiano Johan Mojica, del Getafe, durante el partido de la jornada 3 de LaLiga que CA Osasuna y Getafe CF disputan este lunes en el estadio de El Sadar, en Pamplona-crédito Jesús Diges/EFE

Entre las salidas desde el fútbol colombiano a ligas exóticas, Luis Mina dejó América para ir al Vizela de Portugal, mientras Alex Castro salió de Millonarios y llegó al Hapoel Kfar Shalem. Juan José Narváez pasó al Cong An Ho Chi Minh City de Vietnam y Danilo Arboleda fue presentado en San Lorenzo de Argentina.

El listado también incluyó a Jhon Lucumí, de Bologna a Juventus de Turín; Johan Mojica, del Real Mallorca al Getafe; y Kevin Castaño, de River Plate a Atlético Mineiro. En México fueron registrados los pasos de Jordan García del León al Atlante, Santiago Londoño de Everton de Chile al León, Johan Romaña de San Lorenzo al León, Juan Pablo Torres del Tolima al Necaxa, Andrés Juan Arroyo al Pachuca y Juan David Valencia de Internacional al Necaxa.

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Inglaterra, Portugal y Argentina concentraron varios destinos

Matías Orozco, canterano del Cali, fue fichado pro el Brighton de Inglaterra, y llegó cedido a la segunda división del fútbol español-crédito @CDCastellon/X

Inglaterra apareció como uno de los focos del mercado para los colombianos. Además del movimiento de Muñoz, Yeimar Mosquera pasó del Aston Villa al Vitória Guimaraes de Portugal, Cristian Orozco llegó al Manchester United y Alexéi Rojas dejó Arsenal para incorporarse al Penafiel portugués. Samuel Martínez fue vinculado a la academia del Liverpool.

Portugal recibió varias incorporaciones: Luis Mina fue al Vizela, Joel Romero pasó del América al Torreense y Nelson Palacio se movió de Real Salt Lake al Toronto FC, una de las operaciones fuera del eje europeo. Camilo Durán dejó el Qarabag de Azerbaiyán para ir al Celtic de Escocia, mientras Kevin Medina salió del mismo club con destino al Johor Tigers de Malasia.

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Argentina también concentró una parte amplia de los movimientos. Rafael Santos Borré pasó de Internacional de Brasil a River Plate, Sebastián Villa fue de Independiente Rivadavia a Boca Juniors, Álvaro Montero dejó Vélez Sarsfield para llegar también a Boca Juniors, Harlen Castillo pasó de Nacional a Gimnasia y Esgrima e Iván Arboleda se incorporó a Sarmiento de Junín. Felipe Aguilar dejó Deportivo Cali para sumarse a Central Córdoba.

Álvaro Montero de Boca celebra un gol de Santiago Ascacibar este martes, en el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana entre Deportivo Recoleta y Boca Juniors en el estadio Defensores del Chaco en Asunción (Paraguay)-crédito Juan Pablo Pino/EFE

La nómina de transferencias también incluyó pasos hacia mercados menos habituales para los colombianos. Pablo Sabbag dejó el Al-Ahli de Libia para jugar en Cerezo Osaka de Japón; Brayan Perea fue al Công An Hà Nội FC de Vietnam; Diego Hernández pasó de Águilas Doradas al Al-Shorta SC de Iraq; y Efmamjjasond González fue presentado por el Nantong Zhiyun Football Club.

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En Sudamérica hubo además movimientos hacia Bolivia, Chile, Ecuador, Perú, Uruguay y Venezuela. Dairon Asprilla salió de Nacional al Bolívar; Anelka Valencia pasó de Boyacá Chicó a Unión Española; Stivar Mena llegó a Técnico Universitario; Juan Manuel Cuesta fue de Once Caldas a Sporting Cristal; Felipe Acosta dejó Real Cartagena para ir a Manucci; Juanito Moreno se convirtió en nuevo jugador de La Luz; Edwin Mosquera pasó de Santa Fe a Universidad Central y Alejandro Villarreal fue de Aldosivi a Caracas FC.

La lista se completó con nombres como Kerwin Vargas al Paranaense de Brasil, Roger Martínez al Al Shabab árabe, Kevin Cuesta y Rodrigo Rivas al Boluspor de Turquía, Jersson González y Robert Mejía al FC Oremburg de Rusia, José Adolfo Valencia al Firpo de El Salvador, Cristian Castro al Metz de Francia, Brayan Ceballos al CD Montreal, Jairo Molina al Alianza Atlético de Perú, Dylan Borrero al Chapecoense, Jhon Valencia al Orense y Klíver Moreno al Delfín.

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James Rodríguez sigue sin equipo

James Rodríguez volvió a publicar en Instagram después de varias semanas de ausencia y compartió momentos de sus entrenamientos junto a fotografías familiares -crédito jamesrodriguez10/Instagram

El capitán sigue sin club y su futuro apunta a Turquía porque, según César Augusto Londoño en Caracol Radio, rechazó ofertas de ligas de Estados Unidos, México, Perú, Ecuador y Colombia mientras espera una opción para volver a Europa, con la Superliga turca aún abierta hasta el 4 de septiembre de 2026.

La ventana turca ganó peso por una razón concreta: varias de las principales ligas europeas ya cerraron o están por cerrar sus mercados de transferencias, de modo que los torneos que todavía permiten inscripciones se convirtieron en la alternativa más inmediata para el volante colombiano.

Londoño aseguró en el programa El Pulso del Fútbol, citado por Caracol Radio, que el jugador descartó a Estados Unidos por el antecedente de su paso por Minnesota United y tomó la misma decisión con México por su experiencia en León. También, según esa versión, dejó de lado posibilidades en Perú, Ecuador y el fútbol colombiano porque considera que “no es el momento”.

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James Rodríguez permanece como agente libre tras finalizar su vínculo con el conjunto estadounidense, sin una oferta concreta conocida hasta el momento. -crédito jamesrodriguez10/Instagram

Rodríguez se encuentra en Madrid y, hasta ahora, no anunció ningún acuerdo ni alguno de los clubes mencionados confirmó negociaciones para contratarlo. El mediocampista, de 35 años, jugó por última vez hace dos meses con la selección Colombia en el Mundial de 2026.

La alternativa turca tomó fuerza por el interés atribuido al Çorum FK, un club ascendido a la máxima categoría que busca sostenerse en la Superliga. En su debut en la élite empató 2-2 con Galatasaray, un resultado que aumentó la atención sobre su inicio de temporada.

Distintos reportes señalaron que la institución evaluó una propuesta económica importante para convencer al colombiano. No existe, de todos modos, un anuncio oficial que confirme la operación.

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En medio de las versiones, el capitán de la selección Colombia reapareció en Instagram con imágenes personales y de entrenamiento.

“Cada paso tiene un propósito. Siempre hay luz después de cada proceso”, escribió el volante.