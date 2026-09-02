Colombia

Dólar hoy en Colombia: la cotización abrió a la baja por repunte del petróleo: está en $$3.150

En los primeros minutos de negociación, la divisa tocó un mínimo de $3.137 y registró 48 transacciones, tras cinco sesiones consecutivas de incrementos y en un contexto externo de crudo al alza y datos de EE. UU.

El dólar abrió el 2 de septiembre en $3.150 en Colombia, $34 por debajo de la TRM de $3.184 - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae
El dólar abrió el 2 de septiembre en $3.150 en Colombia, $34 por debajo de la TRM de $3.184 - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae
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El dólar abrió el miércoles 2 de septiembre en $3.150 en Colombia, $34 por debajo de la Tasa Representativa del Mercado de $3.184, en una jornada marcada por el retroceso de la divisa tras cinco sesiones consecutivas de alzas y por un escenario externo que combina petróleo más caro, señales de enfriamiento en Estados Unidos y expectativa por el dato de empleo que se publicará el viernes.

En los primeros minutos del mercado, la cotización tocó un mínimo de $3.137 y un máximo de $3.150 hacia las 8:20 a. m., con 48 transacciones realizadas. Ese movimiento se produjo después de una rueda en la que la moneda estadounidense perdió en una tarde buena parte de lo que había avanzado durante la semana previa.

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El trasfondo inmediato del cambio de tendencia estuvo en dos factores: el repunte del petróleo y un dato manufacturero de Estados Unidos más débil de lo previsto en agosto. Según el texto fuente, esa combinación redujo argumentos para quienes esperaban una nueva suba de tasas de la Reserva Federal este mes.

La cotización del dólar en Colombia marcó un mínimo de $3.137 y un máximo de $3.150 en los primeros minutos del mercado - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae
La cotización del dólar en Colombia marcó un mínimo de $3.137 y un máximo de $3.150 en los primeros minutos del mercado - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae

En la última semana, el dólar estadounidense registró un avance del 0,45%, aunque su evolución interanual muestra una significativa bajada del -18,68%.

El tipo de cambio del dólar a peso colombiano mantiene una tendencia negativa, con un descenso sostenido durante el último día.

La volatilidad actual del 18,06% supera la volatilidad de referencia del 13,62%, indicando una fase de inestabilidad en el mercado cambiario.

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