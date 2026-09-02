Colombia

Ministerio de Trabajo sí realizará inspecciones a casas con servicio doméstico: estas son las ciudades donde se implementará la medida

La estrategia seguirá vigente pese a la derogación de la Circular 0089 de julio de 2026, apoyada en el Conpes 4189, con revisiones sobre vínculos laborales, remuneración, afiliaciones y prevención de violencias

El pago mínimo diario para empleadas domésticas por días quedó fijado en $76.394 en 2026, una cifra que resulta de sumar el salario base, el auxilio de transporte y el descanso dominical remunerado, todos calculados de forma proporcional- crédito VisualesIA
La estrategia del Ministerio del Trabajo seguirá bajo el Documento Conpes 4189 para verificar contratos, salarios, seguridad social y protección laboral en el empleo doméstico - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae
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El Ministerio del Trabajo anunció que mantendrá las inspecciones sobre las condiciones de empleo doméstico en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Montería, Bucaramanga y Cúcuta, pese a la derogación de la Circular 0089 de julio de 2026, que fijaba lineamientos para esas actuaciones.

Se mantiene en desarrollo la estrategia de inspección bajo los lineamientos del Documento Conpes 4189. Su propósito principal es verificar la debida observancia patronal respecto a contrataciones, remuneraciones, pagos al sistema de seguridad social, prestaciones de ley y gestión de riesgos en el trabajo.

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Las visitas se concentrarán en ocho capitales en las que la informalidad en el sector supera el 80%. La información divulgada por la cartera laboral indica que el 83% de las trabajadoras domésticas en esas áreas no cuenta con cobertura de seguridad social.

El Ministerio del Trabajo revisará la solicitud de Tigo-Une para realizar un despido colectivo bajo estrictos requisitos legales - crédito Ministerio de Trabajo
El Ministerio del Trabajo mantendrá las inspecciones al empleo doméstico en ocho ciudades pese a la derogación de la Circular 0089 - crédito Ministerio de Trabajo

Las actuaciones del Ministerio del Trabajo deberán respetar la inviolabilidad del domicilio y el derecho a la intimidad familiar. Por ese motivo, los inspectores requerirán la autorización previa e informada del empleador antes de ingresar a una vivienda.

Si la persona responsable del hogar rechaza el acceso, la revisión podrá efectuarse desde la puerta, mediante la solicitud y verificación de documentos. El ingreso sin consentimiento solo se permitiría en casos de riesgo inminente para la vida, la integridad física o la dignidad de la trabajadora o el trabajador.

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