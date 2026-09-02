Video | Óscar Benavides y Enrique Gómez protagonizaron fuerte pelea por sus posturas en la Comisión Afro: “Representa lo más nefasto”

Estefanel Gutiérrez y Óscar Benavides protagionixaron fuerte enfrentamiento en el Congreso ante la eleccion del presidente de la Comisicón Afro - crédito @EstefanelGP/X

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El representante a la Cámara Óscar Benavides y el senador Enrique Gómez protagonizaron una fuerte discusión en el Congreso de la República durante la elección de la mesa directiva de la Comisión Afro, la cual posteriormente se trasladó a las plataformas digitales con acusaciones mutuas.

La confrontación inició en el recinto legislativo tras la derrota de Benavides, aspirante respaldado por el petrismo a la presidencia de dicha célula, frente al representante por el Atlántico Estefanel Gutiérrez, del partido Cambio Radical, que resultó elegido con 29 votos a favor.

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En medio de la plenaria se planteó la posibilidad de que Benavides asumiera la presidencia durante el segundo año del periodo, pero la propuesta fue descartada por otros congresistas debido a la indagación preliminar que adelanta en su contra la Corte Suprema de Justicia por el manejo de donaciones destinadas a damnificados por el terremoto.

Estefanel Gutiérrez, de Cambio Radical, quien obtuvo 29 votos, quedó elegido presidente de la Comisión Afro - crédito @CamaraColombia

Las fuertes peleas que se dieron en el Congreso de la República

Tras conocerse el resultado de la votación, Benavides protagonizó un intercambio con varios congresistas. En medio de la discusión, el ganador de la contienda le dijo: “Soy más negro que tú”, a lo que el congresista de la curul afro respondió: “Estefanel, a mí se me cae de un pedestal”.

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Posteriormente, Benavides se dirigió hasta el escritorio ocupado por el senador y director del partido Salvación Nacional, con quien sostuvo un nuevo cruce de palabras para cuestionar su presencia en la comisión y su participación en la decisión adoptada.

“Es que esta comisión no es para hacer acuerdos. Esta comisión es para proteger los recursos. Puede representarnos bien, ¿oyó? Yo le digo que usted es el menos indicado para estar aquí sentado. Usted es el menos indicado para estar aquí sentado. Usted representa lo más nefasto de la política en Colombia”, le dijo Benavides a Gómez en forma directa, como se conoció por un video que compartió el senador.

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“Usted es el menos indicado para estar aquí sentado”, fueron las palabras de Óscar Benavides a Enrique Gómez por pertencer a la Comisión Afro - crédito @Enrique_GomezM/X

El rifirrafe se trasladó a las redes sociales, donde continuaron con las delicadas acusaciones

Posteriormente, el representante a la Cámara Oscar Benavides utilizó su cuenta oficial en la red social X para publicar un mensaje cuestionando la intervención del senador en los espacios destinados a las comunidades étnicas del país.

“En los espacios del pueblo negro debe decidir el pueblo negro, no una persona como usted, que con marrulladas quiere venir a imponernos la voluntad del gobierno de turno. La comisión afro es un espacio de reivindicación de nuestras luchas y un lugar para acabar las deudas históricas del país con mi pueblo”, escribió el legislador.

El congresista defendió su postura y aseguró que su llegada al Congreso responde a la intención de representar a su comunidad y defender sus causas: “Yo me hice elegir para luchar por estas causas. De mí no esperen que me convierta en un negro de casa que viene a hacerle el mandado a los amos de turno. Yo vine a representar a mi gente con altura y gallardía”.

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Óscar Benavides defendió la importancia de que las comunidades afro tengan protagonismo al mostrar su rechazo a que el senador Enrique Gómez se encuentre en la Comisión - crédito @ODBenavidesA/X

Enrique Gómez se defendió de los señalamientos de Benavides

Frente a estas afirmaciones, el senador Enrique Gómez respondió en la misma plataforma digital publicando el video del altercado y acusando a los sectores de oposición de interrumpir el desarrollo ordinario de la sesión parlamentaria.

“¡Arman la trifulca, sabotean el debate y huyen sin votar! No cabe duda de que Óscar Benavides es el reflejo perfecto de esa violencia que la izquierda radical esgrime cada vez que las reglas, el orden y la decencia de la democracia les incomodan", posteó el congresista.

Además, Gómez cuestionó la manera en que sus contradictores han abordado la discusión y aseguró que, ante la falta de argumentos, recurren a confrontaciones personales: “Como carecen de argumentos y de votos para sostener un debate serio, siempre arrastran la discusión al barro: al terreno de la afrenta personal, de la incitación al conflicto y del saboteo, esperando que el caos juegue a su favor para luego salir corriendo de las urnas y del recinto”.

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Enrique Gómez reaccionó a las declaraciones de Benavides y publicó el video del altercado en el Congreso - crédito @Enrique_GomezM/X

“Es precisamente de esa manipulación de los actores más beligerantes del petrismo de la que la Patria Milagro va a liberar a las comunidades afro de nuestro país. Colombia no puede seguir tolerando que, bajo el chantaje de la victimización racial, pretendan mantener a nuestras regiones y a nuestra gente sometidas a la agenda de miseria del socialismo”, se lee en su mensaje.

En el mismo pronunciamiento, el senador defendió la postura de su sector: “¡Aquí vinimos a trabajar con orden, seriedad y de frente! No nos van a amedrentar con su ‘puesta en escena’”.

El representante defendió las luchas de las negritudes

Tras la réplica de Gómez, el representante Benavides volvió a pronunciarse en redes sociales para cuestionar los orígenes políticos del senador y ratificar su postura en la célula legislativa: “Lo que hay que ver: un blanco heredero de la oligarquía colombiana viene a decirme que no puedo defender a mi pueblo afro”.

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Óscar Benavides insistió en que Enrique Gómez no tendría legitimidad para intervenir en las discusiones relacionadas con las comunidades negras - crédito @ODBenavidesA/X

“El heredero de la oligarquía rancia y putrefacta, Enrique Gómez, no tiene la legitimidad para meter sus narices en las discusiones del pueblo negro. Deje de ser abusivo y entrometido”, respondió el congresista", señaló Benavides.