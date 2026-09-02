Asopartes pide blindar carreteras ante robos de carga que golpean abastecimiento nacional

Camiones de carga en Colombia - crédito @SectorMovilidad/X

Guardar

La seguridad en las carreteras volvió al centro de las preocupaciones del sector automotor y logístico en Colombia. La Asociación del Sector Motriz y sus Partes, Asopartes, pidió al Gobierno de Abelardo de la Espriella articular una estrategia nacional para blindar los corredores viales, proteger la infraestructura de transporte y reducir los riesgos que afectan el abastecimiento del país.

De acuerdo con la información publicada por Semana, el llamado del gremio surge en un momento en el que el transporte de carga mantiene un peso clave para la economía. Durante el año anterior se movilizaron más de 151 millones de toneladas, un 3,7 % más que en 2024, lo que aumenta la necesidad de garantizar rutas seguras para mercancías, vehículos, conductores y empresas.

PUBLICIDAD

Asopartes señaló que la fluidez del comercio nacional e internacional depende directamente de la protección de más de 13 millones de viajes realizados por 166.000 vehículos de carga registrados en el país. Por eso, el gremio considera que la seguridad logística no debe tratarse como un asunto aislado, sino como una prioridad para la competitividad.

Robos bajan, pero el riesgo sigue alto

Aunque las cifras muestran una reducción en los casos de piratería terrestre, el impacto económico sigue siendo elevado. Los eventos pasaron de 163 en 2024 a 101 en 2025, mientras que en el primer trimestre de 2026 se registró una caída del 64 %. Sin embargo, el valor de las mercancías expuestas continúa representando pérdidas millonarias y riesgos para la cadena de suministros.

PUBLICIDAD

Camiones de carga en Colombia . REUTERS/Leonardo Castro

Durante 2025, la Policía Nacional logró recuperar $24.763 millones en mercancía hurtada e inmovilizó 144 vehículos de carga, entre ellos 93 camiones y 37 tractocamiones. Para el gremio, estos resultados muestran avances, pero también evidencian que las organizaciones delincuenciales siguen operando sobre corredores estratégicos.

Uno de los casos recientes mencionados ocurrió en julio de 2026, cuando las autoridades recuperaron en el corredor Buenaventura-Bogotá un tractocamión cargado con 495 computadores, avaluados en más de $3.218 millones. En ese hecho se habría utilizado tecnología de inhibición de señal GPS, una modalidad que preocupa al sector por la capacidad de los delincuentes para bloquear sistemas de rastreo.

PUBLICIDAD

“Colombia está movilizando cada vez más carga por sus carreteras. El desafío es acompañar ese crecimiento con corredores cada vez más seguros. Proteger el transporte de carga significa proteger el abastecimiento y la competitividad del país”, afirmó Carlos Andrés Pineda Osorio, presidente de Asopartes.

Tecnología y mesa nacional de seguridad

Ante la sofisticación de las bandas dedicadas al hurto de carga, Asopartes recomendó a las empresas transportadoras adoptar soluciones tecnológicas complementarias. Entre ellas mencionó la telemetría, el uso de geocercas, botones de pánico y monitoreo en tiempo real para reforzar la trazabilidad de los vehículos y reaccionar con mayor rapidez ante situaciones de riesgo.

PUBLICIDAD

FOTO ARCHIVO: Camiones de carga en Colombia . REUTERS/Karen Toro

El gremio advirtió que los delincuentes emplean bloqueadores de rastreo satelital, conocidos como jammers, lo que obliga a fortalecer los sistemas de prevención y seguimiento. La estrategia, según Asopartes, debe combinar tecnología privada, presencia institucional y análisis de información para anticipar zonas críticas.

La propuesta central consiste en crear una mesa de trabajo unificada que integre al Ministerio de Defensa, la Policía Nacional, el Ministerio de Transporte, aseguradoras y comercializadores. El objetivo sería cruzar información del Registro Nacional de Despachos de Carga, RNDC, con mapas de riesgo para identificar corredores de mayor exposición.

Esa coordinación permitiría anticipar focos de peligro y evitar interrupciones en la cadena de suministros que puedan afectar la disponibilidad de repuestos, autopartes y llantas en el territorio nacional. Para el gremio, el problema no solo golpea a transportadores y empresas, sino también a consumidores, talleres, comercios y sectores que dependen de entregas oportunas.

PUBLICIDAD

El pedido de Asopartes al Gobierno apunta a que la seguridad vial y logística sea tratada como una política integral. Aunque los indicadores recientes muestran reducción en los robos, el gremio insiste en que el crecimiento de la carga movilizada exige una respuesta más robusta para impedir que los corredores estratégicos sigan expuestos a hurtos, bloqueos tecnológicos y afectaciones al abastecimiento.