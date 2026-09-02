Colombia

Alcalde de Facatativá advierte que solo habría agua para 15 días si no llueve: “Tendríamos que declarar alerta roja”

La falta de lluvias redujo las reservas de los cinco embalses del municipio, mientras las autoridades implementan racionamientos y medidas para garantizar el abastecimiento de la población

El alcalde Luis Carlos Casas advirtió que Facatativá podría quedarse sin suministro de agua en 15 a 20 días si no se presentan nuevas lluvias. - crédito captura de video
El alcalde Luis Carlos Casas advirtió que Facatativá podría quedarse sin suministro de agua en 15 a 20 días si no se presentan nuevas lluvias. - crédito captura de video
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Facatativá enfrenta una crisis de desabastecimiento hídrico debido a la reducción de las lluvias registrada durante los últimos meses. En diálogo con El Tiempo, el alcalde Luis Carlos Casas advirtió que, si no se presentan nuevas precipitaciones, el municipio tendría suministro de agua para los próximos 15 a 20 días.

“Tenemos la proyección de entregarle suministro de agua a toda la ciudad por los próximos 15 a 20 días si no llega a llover. En ese caso, tendríamos que declarar alerta roja y haremos uso de nuevos mecanismos jurídicos, financieros y administrativos”, señaló el mandatario.

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Facatativá mantiene alerta naranja por la situación hídrica

Ante la reducción de las reservas, el municipio decretó alerta naranja y estableció medidas para limitar el consumo de agua. Entre ellas se encuentra el racionamiento del servicio de acueducto por sectores durante periodos de 12 horas.

Casas explicó que la falta de precipitaciones se ha mantenido durante los últimos meses. “Hace dos o tres meses que no llueve con intensidad en Facatativá, lo cual ha generado desabastecimiento del recurso hídrico y ha culminado en la crisis de agua que atravesamos hoy”, afirmó en conversación con el medio.

Los embalses registran bajos niveles

Los cinco embalses de Facatativá tienen capacidad para almacenar poco más de un millón de metros cúbicos de agua, pero actualmente cuentan con alrededor de 200.000 metros cúbicos disponibles, de acuerdo con la información publicada por el diario.

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Uno de los casos más representativos es el del embalse Mancilla, cuya capacidad es cercana a los 300.000 metros cúbicos. Actualmente tendría unos 20.000 metros cúbicos, una reducción que ha dejado expuestas zonas del suelo y evidenciado el descenso del nivel del agua.

CAR Cundinamarca señaló que en Facatativá las lluvias estuvieron 60% por debajo de lo esperado durante agosto, en medio de las condiciones asociadas al fenómeno de El Niño. - crédito EFE/ Mario Guzmán
CAR Cundinamarca señaló que en Facatativá las lluvias estuvieron 60% por debajo de lo esperado durante agosto, en medio de las condiciones asociadas al fenómeno de El Niño. - crédito EFE/ Mario Guzmán

CAR reporta una reducción de las lluvias

Carlos Emilio Gutiérrez, subdirector general de Planificación y Ordenamiento Ambiental de la CAR Cundinamarca, explicó al medio que las condiciones actuales están relacionadas con un fenómeno de El Niño que podría ser más fuerte que el registrado en años anteriores.

El funcionario señaló que este fenómeno genera disminución de las lluvias y aumento de las temperaturas. En Facatativá, específicamente, indicó que durante agosto llovió un 60% menos de lo esperado.

La CAR también señaló que la situación podría afectar a otros municipios durante los próximos meses. Según Gutiérrez, la cuenca baja del río Bogotá, desde el Salto del Tequendama hasta Ricaurte, estaría entre las zonas que podrían enfrentar dificultades.

Autoridades controlan la captación ilegal

Además de las medidas relacionadas con el consumo, las autoridades municipales han intensificado los operativos contra actividades que utilizan agua de manera irregular.

El alcalde aseguró que desde hace más de un año se realizan controles sobre empresas, cultivos y urbanizadores irregulares que, según las autoridades, captan agua de quebradas o modifican sus cauces.

Casas afirmó que aproximadamente el 70% del consumo de agua del municipio se factura, mientras que el resto no es fiscalizado ni ingresa a la Empresa de Acueducto.

El mandatario también denunció el hallazgo de cultivos de fresas que almacenan miles de litros de agua provenientes de conexiones ilegales en pozos, además de casos relacionados con empresas y urbanizaciones informales.

El mandatario explicó que las lluvias recientes no han sido suficientes para recuperar los niveles de las fuentes que abastecen al municipio y reiteró el llamado al ahorro de agua. - crédito Alcaldía de Facatativá

Alcalde muestra el estado del embalse Mancilla

Mientras continúa la situación de desabastecimiento, el alcalde Luis Carlos Casas publicó el pasado domingo 30 de agosto un video en las redes sociales de la Alcaldía de Facatativá desde el embalse de Mancilla, en el que se refirió al estado actual de la fuente y a las lluvias registradas durante los últimos días.

El mandatario explicó que las precipitaciones recientes no necesariamente representan una recuperación suficiente de los niveles de agua, debido a que los nacimientos que alimentan los embalses y el río Botello no han recibido el aporte necesario.

“A pesar de que llueve en las partes bajas, nuestros nacimientos que alimentan los embalses, el río Botello, pues no ha sido lo suficiente”, afirmó Casas en la grabación.

Durante el video, el alcalde también mencionó las medidas de control que se han implementado en las zonas altas y las acciones adelantadas frente al uso irregular del recurso. Entre ellas, se refirió al cierre de lavaderos que utilizan agua potable para lavar carros y motocicletas y a las denuncias presentadas ante la Fiscalía por presuntas captaciones ilegales.

Casas reiteró el llamado a los habitantes del municipio para mantener las medidas de ahorro mientras avanzan las obras destinadas a mejorar la disponibilidad del recurso.

“Por eso hoy necesitamos la colaboración de todos. Con la ayuda de Dios y la de todos los facatativeños pasaremos esta situación”, manifestó el alcalde al finalizar el video.

Alcaldía busca aumentar la disponibilidad de agua

Como parte de las acciones para enfrentar el desabastecimiento, la Administración municipal trabaja en la construcción de dos nuevos pozos de agua subterránea.

El proyecto contempla una inversión de 30.000 millones de pesos y permitiría incrementar la disponibilidad en 150 litros por segundo. Los nuevos puntos de abastecimiento se sumarían a los siete pozos que actualmente existen en el municipio.

También se adelanta la ampliación del embalse Santa Marta, con el objetivo de alcanzar una capacidad de almacenamiento de 50.000 metros cúbicos.

Sin embargo, durante el video publicado el 30 de agosto, Casas advirtió que las obras de infraestructura no constituyen una solución inmediata a la situación actual. El mandatario explicó que algunos de estos proyectos pueden tardar más de uno o dos meses e incluso varios años en completarse, por lo que insistió en la necesidad de que los habitantes contribuyan con el ahorro del agua mientras avanzan los trabajos.

El funcionario destacó las condiciones climáticas que enfrenta el municipio y explicó las acciones que adelanta la Administración para fortalecer la infraestructura de abastecimiento. - crédito Empresa Aguas de Facatativá EAF SAS ESP

Aguas de Facatativá pide reducir el consumo

El mismo domingo 30 de agosto, Gustavo Vargas Leyton, gerente de Aguas de Facatativá, también se pronunció en un video difundido a través de las redes sociales de la Alcaldía.

El funcionario hizo énfasis en que el ahorro del recurso debe mantenerse en las diferentes actividades cotidianas y pidió a los ciudadanos adoptar medidas tanto en sus hogares como en los lugares de trabajo y espacios de esparcimiento.

“El fenómeno del Niño y el cambio climático es una realidad. Estamos pasando por Facatativá momentos complicados, con prácticamente cero lluvias”, señaló Vargas.

El gerente también destacó el trabajo que adelanta la Administración municipal en materia de infraestructura y mencionó proyectos relacionados con pozos profundos, ampliación de embalses y redes de acueducto y alcantarillado.

Según explicó, estas obras buscan atender las necesidades del municipio y generar mejores condiciones para enfrentar futuros escenarios climáticos. Vargas también señaló que se han desarrollado actividades de sensibilización en colegios, universidades y otros espacios con el propósito de fortalecer la conciencia sobre el uso eficiente del agua.

“La única alternativa es ahorrar agua. Estamos haciendo las obras, los proyectos de infraestructura, pero lo único que tenemos que hacer la ciudadanía es ahorrar agua”, afirmó el gerente de Aguas de Facatativá.

También contemplan comprar agua a otros municipios

En caso de que las condiciones de abastecimiento se deterioren, la Administración municipal contempla recurrir a otras fuentes para atender la demanda.

Entre las alternativas está la compra de agua por bloque a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá o a municipios vecinos.

Mientras avanzan estas acciones, la Alcaldía mantiene el llamado a la comunidad para hacer un uso responsable del recurso. El alcalde propuso, entre otras medidas, reducir el tiempo de las duchas de cinco a tres minutos para disminuir el consumo general de agua.

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