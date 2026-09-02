Colombia

Juan José Lafaurie se metió en la pelea entre su mamá, Maria Fernanda Cabal, y Miguel Polo Polo: “El tiempo no cambia a nadie”

El hijo de la exsenadora del Centro Democrático también criticó la postura del exrepresentante por la curul afro ante el nombramiento de una exintegrante del equipo de Cabal en el Ministerio de Cultura

Tras perder su curul en las elecciones del 8 de marzo, el silencio de Miguel Polo Polo se convirtió en un tema de críticas por parte de Juan José Lafaurie, hijo de María Fernanda Cabal - crédito @LafaurieCabal/X - @miguelpolopolo/Instagram
Tras perder su curul en las elecciones del 8 de marzo, el silencio de Miguel Polo Polo se convirtió en un tema de críticas por parte de Juan José Lafaurie, hijo de María Fernanda Cabal - crédito @LafaurieCabal/X - @miguelpolopolo/Instagram
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El nombramiento de Liliana Gissella Rueda Flórez como secretaria general del Ministerio de Cultura ha desatado una gran rencilla entre la exsenadora María Fernanda Cabal y el exrepresentante a la Cámara Miguel Polo Polo.

Ambos excongresistas, que en el pasado eran cercanos por su postura política, continuaron con sus diferencias ante la llegada de la funcionaria a la cartera liderada por Paola Holguín, excompañera de bancada de Cabal.

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Sin embargo, la pelea entre los exparlamentarios sigue generando repercusión en el país, luego de que se sumara un nuevo integrante a la discusión.

Se trata de Juan José Lafaurie, hijo de la exsenadora del Centro Democrático y del empresario José Félix Lafaurie que salió en defensa de su madre y lanzó fuertes cuestionamientos al exlegislador cartagenero.

- crédito @LafaurieCabal/X
- crédito @LafaurieCabal/X

Sin citar nombres, el empresario introdujo una frase breve donde dejo entrever su disgusto por el trato de Polo Polo hacia la exsenadora, al rememorar que fue una de las personas que apoyo en su etapa como congresista.

El tiempo no cambia a nadie. Solo termina revelando quién tenía principios y quién apenas conveniencias”, escribió Lafaurie en la red social X.

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El comentario de Juan José Lafaurie Cabal generó una oleada de reacciones en el país, en la que varios internautas lo respaldaron, criticaron o hicieron burla de ello.

Tanto Cabal como Polo Polo habían finalizado su relación política a finales de 2025 luego de que el exparlamentario por la curul afro respaldara públicamente al hoy presidente Abelardo de la Espriella, algo que ella interpretó como una deslealtad política.

- crédito @miguelpolopolo/Instagram - María Fernanda Cabal/Facebook
- crédito @miguelpolopolo/Instagram - María Fernanda Cabal/Facebook

Contexto de la pelea

Las diferencias entre María Fernanda Cabal y Miguel Polo Polo se ahondó en septiembre de 2026 tras la llegada de Rueda Flórez al Ejecutivo de De la Espriella, teniendo en cuenta que fue parte de la Unidad de Trabajo Legislativo de Cabal pasó a formar parte del ministerio encabezado por Paola Holguín.

A partir de esa designación, sectores cercanos a Polo Polo rescataron mensajes antiguos en los que la hoy funcionaria lo había acusado de traición.

Uno de ellos fue el abogado Orlando Ladeutt que dirigió un mensaje dirigido a Rueda Flórez en el que la confrontó por sus señalamientos de septiembre de 2025. “A Miguel Polo Polo lo llamaste ‘desagradecido’, ‘oportunista’ y ‘vendido’, insinuando que Abelardo compraba apoyos. Hoy Abelardo es presidente y tú haces parte de su Gobierno. ¿Entonces? ¿También te compró a ti? Bienvenida al club de los ‘desagradecidos’”, escribió.

Orlando Ladeutt recordó que Liliana Gissella Rueda Flórez llamó a Miguel Polo Polo “desagradecido”, “oportunista” y “vendido” antes de sumarse al Gobierno de Abelardo de la Espriella - crédito X
Orlando Ladeutt recordó que Liliana Gissella Rueda Flórez llamó a Miguel Polo Polo “desagradecido”, “oportunista” y “vendido” antes de sumarse al Gobierno de Abelardo de la Espriella - crédito X

La tensión subió cuando María Fernanda Cabal replicó en X el mensaje de Ladeutt y reafirmó su visión sobre la conducta de su antiguo aliado. “MUY malagradecido”, escribió la exsenadora.

Acto seguido, Polo Polo respondió a la frase de la excongresista y le pidió dejar atrás ese enfrentamiento. “Señora, avance, pase la página. No sea monotemática: ya pasó un año y sigue con el mismo tema. Al final tuve razón: Abelardo era el único candidato capaz de derrotar a la izquierda, y a usted no le alcanzó ni para competir. Por el cariño que alguna vez le tuve, se lo digo: estas cosas la desdibujan”, contestó.

María Fernanda Cabal llamó "malagradecido" a Miguel Polo Polo y él le respondió - crédito @MiguelPoloP/X
María Fernanda Cabal llamó "malagradecido" a Miguel Polo Polo y él le respondió - crédito @MiguelPoloP/X

Posteriormente, en una publicación más extensa, el exrepresentante de las curules afro rememoró que Cabal descalificaba en privado a antiguos aliados y dirigentes de su mismo sector, entre ellos, el expresidente Iván Duque.

Le faltó el respeto a Duque llamándolo ‘gordo marica’. Dijo que era la heredera de Uribe y, cuando no ganó en su partido, se fue hablando mal de él. Se comprometió a apoyar a Paloma, no cumplió y también terminó hablando de ella”, mencionó.

A su vez, señaló que esos términos despectivos incrementaron cuando se sumó a la campaña de De la Espriella. “Cuando decidí apoyar a Abelardo, me llamó ‘desagradecido’, y en más de una ocasión se refirió a él en privado como ‘defensor de mafiosos’. Pero, al final, todos somos los malos y la única buena es ella. Cuando crees que el mundo entero te debe algo simplemente por ser tú, quizá vale la pena revisarse”, puntualizó.

Miguel Polo Polo aseguró que Cabal habría cuestionado en privado a dirigentes como Iván Duque, Álvaro Uribe, Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella - crédito @MiguelPoloP/X
Miguel Polo Polo aseguró que Cabal habría cuestionado en privado a dirigentes como Iván Duque, Álvaro Uribe, Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella - crédito @MiguelPoloP/X

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