Hay un terrorista colombiano entre los 10 criminales hispanos más buscados por el FBI: es cabecilla del ELN y objetivo del Gobierno de Abelardo de la Espriella

Wilver Villegas Palomino es conocido con el alias de El Puerco y 'Carlos, el puerco' - créditos Lina Gasca / Colprensa | FBI / sitio web | @FBI/X

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El Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI) ofrece recompensas de entre un millón y 10 millones de dólares por información que permita localizar o condenar a 10 fugitivos hispanos vinculados con acusaciones de narcotráfico, lavado de dinero, homicidio, terrorismo y crimen organizado transnacional.

Los requeridos son originarios de México, Honduras, Venezuela y Colombia, de acuerdo con las fichas de búsqueda del FBI, y justo uno de ellos es uno de los mayores objetivos por parte del presidente Abelardo de la Espriella, un señalado integrante del ELN (Ejército de Liberación Nacional): Wilver Villegas Palomino.

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El colombiano aparece entre los fugitivos requeridos, y de acuerdo con lo que menciona su ficha técnica, Villegas Palomino nació en Curumaní (Cesar), es buscado con una recompensa de hasta cinco millones de dólares.

El Gobierno de Donald Trump lo identifica como presunto integrante de alto rango del ELN, y entre sus alias más conocidos figuran Carlos El Puerco o “El Puerco”.

El criminal colombiano enfrenta cargos por narcoterrorismo y conspiración para distribuir cocaína internacionalmente, y dentro de la acusación por parte del FBI se le relaciona con actividades atribuidas al Frente de Guerra Nororiental del ELN en el Catatumbo (una de las zonas más críticas por cuenta de la presencia de grupos armados ilegales en Norte de Santander), en Colombia, y en Venezuela.

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El dinero ofrecido en este caso hace parte del Programa de Recompensas de Narcóticos del Departamento de Estado.

Al criminal colombiano "se le debe considerar armado y peligroso", menciona la ficha técnica emitida por parte del FBI -crédito FBI / sitio web

Los otros nueve criminales hispanos más buscados por el FBI: uno es cabecilla del Tren de Aragua y otros del Cartel Jalisco Nueva Generación

En varios expedientes, las compensaciones económicas forman parte de programas del Departamento de Estado de EE. UU. destinados a combatir el narcotráfico y las organizaciones criminales transnacionales.

El listado está encabezado por un mexicano a quien las autoridades estadounidenses atribuyen un esquema de fraude contra propietarios de tiempos compartidos y presuntos vínculos con el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

En otro de los casos, el FBI advierte que el buscado pudo haberse sometido a una cirugía plástica para modificar su apariencia.

Julio César Montero Pinzón tiene la mayor recompensa

Julio César Montero Pinzón, mexicano nacido el 2 de junio de 1982, figura como el hombre con la mayor recompensa del grupo.

EE. UU. ofrece hasta 10 millones de dólares por información que contribuya a su captura o condena.

El FBI lo identifica con los alias El Tarjetas, “Moreno”, “El Chess”, César Hernández Jiménez y “CH Jiménez”.

Las autoridades lo señalan como presunto integrante de alto rango del Cártel Jalisco Nueva Generación, con vínculos en Jalisco.

Según la acusación, Montero Pinzón habría dirigido durante cerca de una década una red internacional de fraude dirigida a estadounidenses dueños de tiempos compartidos en México. Esa estructura presuntamente lavó cientos de millones de dólares que habrían servido para financiar actividades de tráfico de drogas y armas de la organización criminal.

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También es señalado como presunto jefe de grupos de sicarios con acceso a armamento de uso militar. En octubre de 2025, una corte federal de Estados Unidos emitió una orden de arresto en su contra por conspiración para lavar dinero, fraude electrónico y apoyo material a una organización terrorista extranjera.

Cinco fugitivos son buscados con recompensas de hasta cinco millones de dólares

Yulan Adonay Archaga Carías, nacido en San Pedro Sula, Honduras, es requerido con una recompensa de hasta cinco millones de dólares.

El FBI lo identifica como presunto líder de la pandilla Mara Salvatrucha, conocida como MS-13, en Honduras.

Archaga Carías, conocido también por sus alias de Porky y “Alexander Mendoza”, enfrenta cargos federales relacionados con delincuencia organizada, importación de cocaína y posesión de ametralladoras.

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El FBI sostiene que habría coordinado el traslado de cargamentos de cocaína de varias toneladas a través de Honduras, con destino a Estados Unidos, además de ordenar homicidios y suministrar armas, narcóticos y recursos a la estructura de la pandilla.

Con la misma recompensa aparece Giovanni Vicente Mosquera Serrano, venezolano nacido en 1988. Las autoridades estadounidenses lo señalan como presunto dirigente de alto rango del Tren de Aragua, organización criminal originada en Venezuela que Estados Unidos designó como organización terrorista extranjera.

Mosquera Serrano, también conocido como “El Viejo”, enfrenta acusaciones por conspiración para distribuir cocaína a escala internacional y por apoyo material a una organización terrorista extranjera.

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El expediente está relacionado con la supuesta distribución de cocaína desde Colombia hacia Estados Unidos.

El hondureño Víctor Eduardo Morales Zelaya, alias Cuervo”, completa el grupo de integrantes de la MS-13 que tienen una recompensa de hasta cinco millones de dólares. El FBI lo describe como un presunto líder nacional de la organización en Honduras y colaborador de Archaga Carías.

Las autoridades le atribuyen la coordinación de operaciones de narcotráfico, actos violentos contra grupos rivales, secuestros y el traslado de ganancias ilegales.

Morales Zelaya enfrenta cargos similares a los de Archaga Carías. La ficha del FBI señala que tiene tatuajes en el cuello, el torso y los brazos.

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Narcotráfico, secuestro y lavado de dinero en los casos mexicanos

Entre los mexicanos con recompensas de hasta cinco millones de dólares está Juan José Ponce Félix, conocido como “El Ruso”.

El FBI considera que podría estar en Mexicali, Baja California, aunque también le atribuye conexiones con Sinaloa, California y Oregón.

Ponce Félix es buscado por su presunta participación en actividades de una organización de tráfico de drogas de Sinaloa. La acusación incluye conspiración bajo la Ley contra las Organizaciones Corruptas e Influenciadas por el Crimen Organizado, conocida como ley RICO, delitos violentos asociados con el crimen organizado, toma de rehenes, lavado de dinero y uso de armas de fuego.

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En 2015 fue acusado formalmente en una corte federal de California-

Otro de los nombres es Juan José Esparragoza Moreno, alias El Azul, por quien se ofrecen hasta cinco millones de dólares.

El FBI lo acusa de encabezar una organización que habría introducido más de 14 toneladas de marihuana a Estados Unidos.

Las autoridades registran entre sus alias los nombres de Juan José Esparragoza Martínez, José Luis Esparragoza y Arturo Beltrán. La ficha agrega un elemento que podría dificultar su identificación: el FBI considera posible que Esparragoza Moreno se haya sometido a una cirugía plástica.

En 2003, el gobierno estadounidense lo incluyó en la lista de personas sancionadas bajo la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros del Narcotráfico.

La medida permite bloquear activos bajo jurisdicción estadounidense y restringir transacciones con ciudadanos y empresas de ese país.

También figura Fausto Isidro Meza Flores, alias El Chapo Isidro, a quien el FBI señala como presunto líder de la Organización Criminal Transnacional Meza-Flores, con operaciones en Sinaloa. La recompensa por datos que lleven a su arresto o condena llega a cinco millones de dólares.

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Según las autoridades, la organización habría traficado heroína, metanfetamina, cocaína, fentanilo y marihuana hacia Estados Unidos.

Meza-Flores fue acusado inicialmente en 2012 y afrontó una acusación ampliada en 2019. El FBI considera que permanece en México y advierte que puede estar armado y tener capacidad para abandonar el país.

Dos venezolanos son requeridos por casos ligados al Tren de Aragua

Aníbal Alexander Canelón Aguirre, venezolano nacido en 1976, tiene una recompensa de hasta un millón de dólares. El FBI lo identifica con los alias Prometheus y “The Engineer”, y lo señala como presunto cabecilla de una red que habría enviado grupos a Estados Unidos para robar dinero de entidades financieras y financiar al Tren de Aragua.

La investigación menciona el método denominado ATM jackpotting, que consiste en instalar programas maliciosos en cajeros automáticos para habilitar retiros de efectivo no autorizados.

Según el FBI, el dinero habría circulado después a través de una red de lavado de activos.

Canelón Aguirre enfrenta cargos por conspiración para cometer fraude bancario, robo bancario, daños a sistemas informáticos protegidos, lavado de dinero y apoyo material a terroristas. Las autoridades le atribuyen vínculos con Venezuela y México.

El último nombre del listado es Omar Alexander Cárdenas, nacido en California y señalado por el FBI como hispano. La recompensa ofrecida por información que permita su captura asciende a un millón de dólares.

A diferencia de los demás expedientes, el caso de Cárdenas está relacionado con un homicidio. El FBI lo busca por su presunta participación en el asesinato de un hombre el 15 de agosto de 2019, en un centro comercial al aire libre de Sylmar, cerca de Los Ángeles.

Según la ficha, Cárdenas habría disparado varias veces contra la víctima con una pistola semiautomática y la habría herido en la cabeza.

En abril de 2020 se emitió una orden local de arresto por asesinato y, en septiembre de 2021, una orden federal por fuga ilegal para evitar el proceso judicial. El FBI indica que suele usar barba y lentes graduados.