Colombia

Así fue el fuerte agarrón entre congresistas por la elección del presidente de la Comisión Afro: “Yo soy más negro que tú”

Los representantes Oscar Benavides y Estefanel Gutiérrez protagonizaron un cruce de palabras después de que Gutiérrez fuera elegido presidente de la comisión

Los congresistas Oscar Benavides y Estefanel Gutiérrez sostuvieron un fuerte cruce de palabras en la lección de presidente de la Comisión Afro en el Congreso - crédito @EstefanelGP/X

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Durante la elección de la mesa directiva de la Comisión Afro del Congreso de la República se desató una polémica tras un intercambio de palabras entre los representantes Óscar Benavides y Estefanel Gutiérrez.

Gutiérrez ganó la votación con 29 votos a favor. Recibió el apoyo de Salvación Nacional, la Alianza Social Independiente (ASI), las curules de paz y Cambio Radical, entre otros sectores afines al Gobierno nacional.

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Óscar Benavides, por su parte, no fue elegido para el período 2026-2027 ni quedó postulado para el siguiente período, lo que provocó el reclamo del representante afín al petrismo.

Óscar Benavides, por su parte, no fue elegido para el período 2026-2027 - crédito Instagram de Oscar Benavides
Óscar Benavides, por su parte, no fue elegido para el período 2026-2027 - crédito Instagram de Oscar Benavides

“Estefanel, a mí se me cae de un pedestal”, le dijo Óscar Benavides. Gutiérrez respondió: “Yo soy más negro que tú”, frase que repitió en más de una ocasión. Benavides le recordó que ocupa la curul afro en la Cámara de Representantes.

En su cuenta oficial de X, el representante Estefanel Gutiérrez aseguró que “se volvió costumbre” retirarse de los recintos y debates cuando, según él, no se tolera la crítica. Atribuyó esa actitud al Pacto Histórico.

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“Se volvió costumbre: el Pacto Histórico retirándose de los recintos y de los debates porque no soportan la crítica. Creen que es lo que ellos digan o nada (sic)”, afirmó.

Estefanel Gutiérrez afirmó que la “revictimización” no funciona en su caso. Además, aseguró que se siente orgulloso de ser negro y de provenir de barrios populares.

“Sus discursos de revictimización conmigo no les funcionan. Yo también soy orgullosamente negro e hijo de un barrio popular (sic)”, puntualizó.

Estefanel Gutiérrez - crédito @EstefanelGP/X
Estefanel Gutiérrez aseguró que se siente orgulloso de ser negro y de provenir de barrios populares - crédito @EstefanelGP/X

Investigación con Oscar Benavides

Óscar Benavides, representante a la Cámara por la circunscripción afro, fue citado por la Corte Suprema de Justicia para rendir versión libre dentro de una indagación preliminar por los presuntos delitos de captación masiva de dinero y usurpación de funciones públicas.

La diligencia está prevista para el viernes 4 de septiembre de 2026, desde las 9:00 a. m. Benavides deberá comparecer ante el magistrado Francisco Farfán, presidente de la Sala de Instrucción del alto tribunal, según informó Semana.

La actuación surgió a partir de una denuncia presentada por Daniel David Martínez. El denunciante pidió investigar posibles irregularidades en una campaña de donaciones promovida después del terremoto que afectó al Chocó el 10 de agosto, cuya magnitud fue de 7,4.

Tras la emergencia, Benavides divulgó en sus redes sociales una convocatoria para recolectar ayudas para los damnificados. Solicitó alimentos no perecederos, prendas de vestir y productos de aseo. Además, difundió números de cuenta y otros canales para recibir aportes económicos.

De acuerdo con las verificaciones citadas en la denuncia, las cuentas de Nequi y Bancolombia publicadas para las donaciones no aparecían a nombre de una entidad sin ánimo de lucro. El expediente señala que estaban registradas a nombre de José Francisco Ibalde Ibarra, líder político del Chocó que, según el documento, mantiene cercanía con el congresista.

- crédito @odbenavidesa/Instagram
El expediente señala que estaban registradas a nombre de José Francisco Ibalde Ibarra, líder político del Chocó que, según el documento, mantiene cercanía con el congresista - crédito @odbenavidesa/Instagram

Martínez consideró que ese mecanismo pudo confundir a quienes entregaron dinero, debido a que los recursos presuntamente no ingresaron a cuentas institucionales ni a cuentas bancarias de la persona jurídica que recibiría los aportes. Por esta razón, solicitó determinar si los donantes contaron con información precisa sobre el destino de las transferencias.

La denuncia incluyó una petición para que la Corte Suprema remitiera copias a la Fiscalía General de la Nación. La solicitud menciona a la creadora de contenido Laura Camila Vargas, integrante de la Unidad de Trabajo Legislativo de Benavides, quien habría participado en tareas relacionadas con la recolección del dinero.

La difusión de la campaña generó cuestionamientos en redes sociales. Las críticas se centraron en los mecanismos utilizados para recibir y administrar las donaciones, y alcanzaron al representante y a miembros de su equipo.

Benavides negó que se tratara de una colecta personal. En una publicación en X, aseguró que las críticas buscaban afectarlo: “El establecimiento pretende amedrentarme con leguleyadas, pero se van a quedar con las ganas. Con sus jugaditas no me van a detener”.

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