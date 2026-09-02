Colombia

Gabriela Muñoz respondió a cuenta de seguidores de Abelardo de la Espriella que afirmó que juntarse con Petro es perjudicial: “Lecciones de moral”

La militante del Pacto Histórico respondió a un perfil vinculado a seguidores del actual presidente, defendió el origen de las emisoras de paz y criticó la cancelación del espacio de Camila Zuluaga en Blu Radio

Gabriela Muñoz le contestó a cuenta de seguidores de Abelardo de la Espriella en X - crédito @gabrielaa.muol/Instagram - @AbelardoPTE/X
Gabriela Muñoz le contestó a cuenta de seguidores de Abelardo de la Espriella en X - crédito @gabrielaa.muol/Instagram - @AbelardoPTE/X
Guardar

La militante del Pacto Histórico Gabriela Muñoz abrió una discusión en X tras relacionar la suspensión de la programación habitual de las 20 Emisoras de Paz con el final del espacio radial que lideraban Camila Zuluaga y Ana Cristina Restrepo en Blu Radio. La dirigente cuestionó las decisiones y planteó que podrían afectar la libertad de expresión.

Muñoz recordó que el expresidente Gustavo Petro fue señalado como “dictador” durante su mandato. Afirmó que, pese a esos cuestionamientos, su administración “nunca cerró un medio de comunicación”.

PUBLICIDAD

Luego, la militante cuestionó que, en las primeras tres semanas del actual Gobierno, las estaciones creadas en el proceso del Acuerdo Final de 2016 dejarán de emitir contenidos informativos, culturales y regionales. “Silenciar las voces críticas también es censura”, escribió.

La publicación de Muñoz recibió una respuesta desde la cuenta De la Espriella Presidente. El mensaje rechazó su interpretación y sostuvo que una cercanía con Petro podía llevar a reproducir afirmaciones falsas. “Se les pega lo mentiroso”, señaló la publicación.

Gabriela Muñoz cuestionó la suspensión de las Emisoras de Paz y la salida de Camila Zuluaga de Blu Radio - crédito @gabymunozz_/X
Gabriela Muñoz cuestionó la suspensión de las Emisoras de Paz y la salida de Camila Zuluaga de Blu Radio - crédito @gabymunozz_/X

En primer lugar, el perfil cuestionó la denominación de Emisoras de Paz y afirmó que las frecuencias pertenecen al Estado. También las calificó como un “despilfarro de dinero” y sostuvo que los recursos serán destinados a iniciativas que, según el mensaje, beneficien a la población.

PUBLICIDAD

El perfil también se refirió a la decisión empresarial de Blu Radio de retirar de su programación el espacio de Zuluaga y Restrepo. “Es una cadena radial privada”, indicó, antes de afirmar que el presidente no interviene en las contrataciones, despidos o cancelaciones de programas de la emisora.

El programa tuvo su última emisión el 31 de agosto. Fuentes citadas por medios de comunicación atribuyeron la decisión a asuntos financieros, niveles de audiencia, anunciantes y cambios en la programación.

Esta fue la respuesta de Gabriela Muñoz a cuenta de seguidores de Abelardo de la Espriella

En su réplica, Gabriela Muñoz señaló que la cuenta que respondió no sería oficial y afirmó que el presidente la tiene bloqueada en otras plataformas. “Aun así, respondo”, expresó la militante, quien criticó el tono de la publicación.

Una cuenta asociada a De la Espriella rechazó los señalamientos de Gabriela Muñoz - crédito @AbelardoPTE/X
Una cuenta asociada a De la Espriella rechazó los señalamientos de Gabriela Muñoz - crédito @AbelardoPTE/X

La dirigente rechazó los mensajes que calificaron como falsas sus críticas al Ejecutivo. También afirmó que quien administra la cuenta “lo hace parecer” desconectado de la situación que enfrentan las comunidades donde operaban las estaciones.

En su publicación, Muñoz recordó que las 20 Emisoras de Paz surgieron del Acuerdo Final de 2016. Según planteó, esos espacios fueron desarrollados con las comunidades y tenían como objetivo servir a territorios afectados por la violencia.

La activista aseguró que el Gobierno decidió detener su programación habitual, con lo cual, a su juicio, desconoció compromisos relacionados con la paz, la participación ciudadana y el derecho a recibir información.

Muñoz sostuvo que la interrupción de los espacios no puede desligarse del debate sobre libertad de prensa. “Su Gobierno decidió cerrarlas”, manifestó, pese a que las emisoras continúan al aire con una programación distinta.

Gabriela Muñoz acusó al Gobierno de restringir voces críticas tras la suspensión de las Emisoras de Paz - crédito @gabymunozz_/X
Gabriela Muñoz acusó al Gobierno de restringir voces críticas tras la suspensión de las Emisoras de Paz - crédito @gabymunozz_/X

La integrante del Pacto Histórico mencionó nuevamente la cancelación del programa de Camila Zuluaga y Ana Cristina Restrepo en Blu Radio. En ese punto, afirmó que la periodista no pertenece a la izquierda y, aun así, resultó afectada por un escenario que vinculó con posibles presiones sobre los medios.

“Hasta la información quieren controlar”, expresó Muñoz. Además, negó actuar como una cuenta coordinada en redes sociales y defendió sus críticas al Gobierno. “Yo razono”, escribió.

Muñoz rechazó que se atribuyera su posición a una cercanía con el expresidente Gustavo Petro. “Perjudicial es este Gobierno”, afirmó, y acusó a la administración de afectar derechos y oportunidades de los colombianos.

La militante también criticó la operación de cuentas afines al oficialismo. Consideró que esos perfiles promueven ataques contra voces disidentes y pidió que no se usen canales institucionales o cercanos al poder para estigmatizar a jóvenes y opositores.

“Una bodega no va a darme lecciones de moral”, señaló. En su mensaje final, exigió respuestas sobre la situación del país y sostuvo que seguirá expresando sus opiniones frente a las decisiones del Ejecutivo.

Temas Relacionados

Gabriela MuñozAbelardo de la EspriellaGustavo PetroEmisoras de PazColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Colombiano desertó del Ejército ruso, se rindió ante las tropas ucranianas y contó su testimonio: “Había gente muerta, gente que se desmayaba”

El Ministerio de Relaciones Exteriores informó que recibió 752 solicitudes de asistencia consular de colombianos reclutados por Ucrania o de sus familiares, además de 721 solicitudes relacionadas con reclutados por la Federación de Rusia o sus allegados

Colombiano desertó del Ejército ruso, se rindió ante las tropas ucranianas y contó su testimonio: “Había gente muerta, gente que se desmayaba”

Incendios forestales en Colombia, hoy 2 de septiembre, EN VIVO: Ministerio del Interior reporta avance del 83% en liquidación de conflagraciones en el Tolima

El ministro Rodrigo Lara reportó que, de 53 sectores en seguimiento, 44 fueron liquidados, cinco están controlados y cuatro permanecen activos

Incendios forestales en Colombia, hoy 2 de septiembre, EN VIVO: Ministerio del Interior reporta avance del 83% en liquidación de conflagraciones en el Tolima

Euro hoy en Colombia: cotización de apertura del 2 de septiembre

Este fue el comportamiento del euro durante los primeros minutos de la sesión bursátil

Euro hoy en Colombia: cotización de apertura del 2 de septiembre

A casi un mes del terremoto, se reveló impresionante video de estudiantes de un colegio en Dosquebradas tratando de evacuar en medio de los destrozos

Las imágenes difundidas en redes registran a alumnos y profesores saliendo mientras caían fragmentos del edificio, en la emergencia del 10 de agosto, cuando parte de la estructura empezó a desprenderse

A casi un mes del terremoto, se reveló impresionante video de estudiantes de un colegio en Dosquebradas tratando de evacuar en medio de los destrozos

EN VIVO - VfL Osnabrück vs. Bayern Múnich: siga aquí el debut de Luis Díaz en la Copa de Alemania 2026-2027

El atacante colombiano en el inicio de la temporada acumula un gol, en el arranque de la Bundesliga, y un título, el de la Supercopa de Alemania

EN VIVO - VfL Osnabrück vs. Bayern Múnich: siga aquí el debut de Luis Díaz en la Copa de Alemania 2026-2027
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Lanzaron artefacto explosivo contra un puesto de control del Ejército en Jamundí, Valle del Cauca: esto se sabe

Lanzaron artefacto explosivo contra un puesto de control del Ejército en Jamundí, Valle del Cauca: esto se sabe

Ataque con drones explosivos contra estación de Policía en Ataco, Tolima, deja al menos dos uniformados heridos

Violento ataque terrorista en Pelaya, Cesar: 40 drones explosivos dejaron al menos dos militares heridos

No fue solo la estación de Policía, templos religiosos también resultaron afectados tras ataque con drones en El Tambo, Cauca

Ataque con drones explosivos en Buenos Aires, Cauca, dejó a un soldado muerto y a tres más heridos

ENTRETENIMIENTO

Yina Calderón desmintió que haya coordinado un escándalo con la madre de Aida Victoria en contra de ‘El Agropecuario": “No tengo ni idea de dónde está”

Yina Calderón desmintió que haya coordinado un escándalo con la madre de Aida Victoria en contra de ‘El Agropecuario": “No tengo ni idea de dónde está”

Escroo destruyó a Yina Calderón y la acusó de ser la “vocera” de El Agropecuario: “Él te habla entre sábanas”

Alci Acosta continúa en UCI: su hijo, el Checo Acosta se refirió a la evolución del artista

Camilo suma una segunda noche de concierto en Bogotá: lo que debe saber para no perderse la última fecha del año

Westcol entró en pánico tras jugar con una tabla ouija durante un campamento en el bosque: “Por ponernos a chimbear”

Deportes

EN VIVO - VfL Osnabrück vs. Bayern Múnich: siga aquí el debut de Luis Díaz en la Copa de Alemania 2026-2027

EN VIVO - VfL Osnabrück vs. Bayern Múnich: siga aquí el debut de Luis Díaz en la Copa de Alemania 2026-2027

Así va el mercado de fichajes para los futbolistas colombianos a nivel internacional: James Rodríguez aún sigue sin equipo

EN VIVO - Santa Fe vs. Millonarios: siga aquí el clásico capitalino adelantado de la fecha 16 de la Liga BetPlay II-2026

Este será el técnico encargado de Millonarios en el clásico vs Santa Fe tras la salida de Fabián Bustos

Iván Mejía se despachó en contra de los directivos de Millonarios por la salida del técnico Fabián Bustos: “Siguen vendiendo humo”