Gabriela Muñoz respondió a cuenta de seguidores de Abelardo de la Espriella que afirmó que juntarse con Petro es perjudicial: “Lecciones de moral”

Gabriela Muñoz le contestó a cuenta de seguidores de Abelardo de la Espriella en X - crédito @gabrielaa.muol/Instagram - @AbelardoPTE/X

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La militante del Pacto Histórico Gabriela Muñoz abrió una discusión en X tras relacionar la suspensión de la programación habitual de las 20 Emisoras de Paz con el final del espacio radial que lideraban Camila Zuluaga y Ana Cristina Restrepo en Blu Radio. La dirigente cuestionó las decisiones y planteó que podrían afectar la libertad de expresión.

Muñoz recordó que el expresidente Gustavo Petro fue señalado como “dictador” durante su mandato. Afirmó que, pese a esos cuestionamientos, su administración “nunca cerró un medio de comunicación”.

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Luego, la militante cuestionó que, en las primeras tres semanas del actual Gobierno, las estaciones creadas en el proceso del Acuerdo Final de 2016 dejarán de emitir contenidos informativos, culturales y regionales. “Silenciar las voces críticas también es censura”, escribió.

La publicación de Muñoz recibió una respuesta desde la cuenta De la Espriella Presidente. El mensaje rechazó su interpretación y sostuvo que una cercanía con Petro podía llevar a reproducir afirmaciones falsas. “Se les pega lo mentiroso”, señaló la publicación.

Gabriela Muñoz cuestionó la suspensión de las Emisoras de Paz y la salida de Camila Zuluaga de Blu Radio - crédito @gabymunozz_/X

En primer lugar, el perfil cuestionó la denominación de Emisoras de Paz y afirmó que las frecuencias pertenecen al Estado. También las calificó como un “despilfarro de dinero” y sostuvo que los recursos serán destinados a iniciativas que, según el mensaje, beneficien a la población.

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El perfil también se refirió a la decisión empresarial de Blu Radio de retirar de su programación el espacio de Zuluaga y Restrepo. “Es una cadena radial privada”, indicó, antes de afirmar que el presidente no interviene en las contrataciones, despidos o cancelaciones de programas de la emisora.

El programa tuvo su última emisión el 31 de agosto. Fuentes citadas por medios de comunicación atribuyeron la decisión a asuntos financieros, niveles de audiencia, anunciantes y cambios en la programación.

Esta fue la respuesta de Gabriela Muñoz a cuenta de seguidores de Abelardo de la Espriella

En su réplica, Gabriela Muñoz señaló que la cuenta que respondió no sería oficial y afirmó que el presidente la tiene bloqueada en otras plataformas. “Aun así, respondo”, expresó la militante, quien criticó el tono de la publicación.

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Una cuenta asociada a De la Espriella rechazó los señalamientos de Gabriela Muñoz - crédito @AbelardoPTE/X

La dirigente rechazó los mensajes que calificaron como falsas sus críticas al Ejecutivo. También afirmó que quien administra la cuenta “lo hace parecer” desconectado de la situación que enfrentan las comunidades donde operaban las estaciones.

En su publicación, Muñoz recordó que las 20 Emisoras de Paz surgieron del Acuerdo Final de 2016. Según planteó, esos espacios fueron desarrollados con las comunidades y tenían como objetivo servir a territorios afectados por la violencia.

La activista aseguró que el Gobierno decidió detener su programación habitual, con lo cual, a su juicio, desconoció compromisos relacionados con la paz, la participación ciudadana y el derecho a recibir información.

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Muñoz sostuvo que la interrupción de los espacios no puede desligarse del debate sobre libertad de prensa. “Su Gobierno decidió cerrarlas”, manifestó, pese a que las emisoras continúan al aire con una programación distinta.

Gabriela Muñoz acusó al Gobierno de restringir voces críticas tras la suspensión de las Emisoras de Paz - crédito @gabymunozz_/X

La integrante del Pacto Histórico mencionó nuevamente la cancelación del programa de Camila Zuluaga y Ana Cristina Restrepo en Blu Radio. En ese punto, afirmó que la periodista no pertenece a la izquierda y, aun así, resultó afectada por un escenario que vinculó con posibles presiones sobre los medios.

“Hasta la información quieren controlar”, expresó Muñoz. Además, negó actuar como una cuenta coordinada en redes sociales y defendió sus críticas al Gobierno. “Yo razono”, escribió.

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Muñoz rechazó que se atribuyera su posición a una cercanía con el expresidente Gustavo Petro. “Perjudicial es este Gobierno”, afirmó, y acusó a la administración de afectar derechos y oportunidades de los colombianos.

La militante también criticó la operación de cuentas afines al oficialismo. Consideró que esos perfiles promueven ataques contra voces disidentes y pidió que no se usen canales institucionales o cercanos al poder para estigmatizar a jóvenes y opositores.

“Una bodega no va a darme lecciones de moral”, señaló. En su mensaje final, exigió respuestas sobre la situación del país y sostuvo que seguirá expresando sus opiniones frente a las decisiones del Ejecutivo.

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