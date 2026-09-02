Deportes

Equipo que había desaparecido del fútbol colombiano anunció que volverá a competir: “La pasión vuelve a la cancha”

Luego de ceder su lugar a Orsomarso de Palmira en el ascenso, Universidad Autónoma de Barranquilla anuncia una nueva etapa con evento, sin precisar en qué torneo jugará

-crédito Colprensa
-crédito Colprensa
Guardar

El fútbol profesional colombiano se despertó con el anuncio del regreso de uno de los equipos que supo competir en la primera división del balompié nacional: Uniautónoma FC de Barranquilla.

Desde su ascenso a la primera división del fútbol colombiano en el 2013, y luego de competir durante dos temporadas en la Liga Postobon, el 1 de septiembre de 2026, la institución educativa anunció que relanzarán al equipo barranquillero.

PUBLICIDAD

El cuadro atlanticense anunció su regreso al fútbol colombiano con un acto de relanzamiento el viernes 4 de septiembre en Barranquilla-crédito @UAutonoma/X
El cuadro atlanticense anunció su regreso al fútbol colombiano con un acto de relanzamiento el viernes 4 de septiembre en Barranquilla-crédito @UAutonoma/X

Universidad Autónoma FC anunció su regreso al fútbol colombiano y convocó a un acto de relanzamiento para el 4 de septiembre de 2026 a las 3:00 p. m. (hora de Colombia), en el Teatro UniAutónoma Mario Ceballos Araújo de Barranquilla.

Pese a que se anunció el regreso del equipo a las competencias del fútbol colombiano, el club aún no anunció a qué torneo volverá: sí reemplazará a algún equipo del Torneo BetPlay Dimayor o competirá en la Primera C de Colombia.

En el cuadro de los “Delfines del Caribe” (apodo por el cual se conoce a Uniautónoma FC) pasaron varias figuras que luego se destacaron en equipos como el Junior como James Sánchez, Walmer Pacheco, Alexis Pérez, entre otros.

PUBLICIDAD

Temas Relacionados

Uniautónoma FCLiga BetPlayTorneo BetPlayFútbol colombianoPrimera CColombia-Deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

EN VIVO - VfL Osnabrück vs. Bayern Múnich: siga aquí el debut de Luis Díaz en la Copa de Alemania 2026-2027

El atacante colombiano en el inicio de la temporada acumula un gol, en el arranque de la Bundesliga, y un título, el de la Supercopa de Alemania

EN VIVO - VfL Osnabrück vs. Bayern Múnich: siga aquí el debut de Luis Díaz en la Copa de Alemania 2026-2027

Así va el mercado de fichajes para los futbolistas colombianos a nivel internacional: James Rodríguez aún sigue sin equipo

Otro de los fichajes más destacados también fue del delantero Jhon Jáder Durán al Benfica de Portugal y de Johan Mojica al Getafe de España

Así va el mercado de fichajes para los futbolistas colombianos a nivel internacional: James Rodríguez aún sigue sin equipo

EN VIVO - Santa Fe vs. Millonarios: siga aquí el clásico capitalino adelantado de la fecha 16 de la Liga BetPlay II-2026

El equipo Embajador llega sin entrenador al derbi de Bogotá, tras la destitución de Fabián Bustos un día antes del partido

EN VIVO - Santa Fe vs. Millonarios: siga aquí el clásico capitalino adelantado de la fecha 16 de la Liga BetPlay II-2026

Este será el técnico encargado de Millonarios en el clásico vs Santa Fe tras la salida de Fabián Bustos

Ómar Rodríguez ha tenido dos etapas como entrenador interino del Embajador, tras la salida de David González y luego con la salida de Hernán Torres

Este será el técnico encargado de Millonarios en el clásico vs Santa Fe tras la salida de Fabián Bustos

Iván Mejía se despachó en contra de los directivos de Millonarios por la salida del técnico Fabián Bustos: “Siguen vendiendo humo”

El periodista responsabilizó al máximo accionista y al presidente por otro cambio en el banquillo, y sostuvo en X que el relevo no soluciona el problema de fondo en la conducción deportiva

Iván Mejía se despachó en contra de los directivos de Millonarios por la salida del técnico Fabián Bustos: “Siguen vendiendo humo”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Lanzaron artefacto explosivo contra un puesto de control del Ejército en Jamundí, Valle del Cauca: esto se sabe

Lanzaron artefacto explosivo contra un puesto de control del Ejército en Jamundí, Valle del Cauca: esto se sabe

Ataque con drones explosivos contra estación de Policía en Ataco, Tolima, deja al menos dos uniformados heridos

Violento ataque terrorista en Pelaya, Cesar: 40 drones explosivos dejaron al menos dos militares heridos

No fue solo la estación de Policía, templos religiosos también resultaron afectados tras ataque con drones en El Tambo, Cauca

Ataque con drones explosivos en Buenos Aires, Cauca, dejó a un soldado muerto y a tres más heridos

ENTRETENIMIENTO

Rossy Lemos reveló si renunció a ‘Noticias RCN’ para ayudar a los damnificados del terremoto en el Chocó: “Quiero estar con mi gente”

Rossy Lemos reveló si renunció a ‘Noticias RCN’ para ayudar a los damnificados del terremoto en el Chocó: “Quiero estar con mi gente”

Yina Calderón desmintió que haya coordinado un escándalo con la madre de Aida Victoria en contra de ‘El Agropecuario": “No tengo ni idea de dónde está”

Escroo destruyó a Yina Calderón y la acusó de ser la “vocera” de El Agropecuario: “Él te habla entre sábanas”

Alci Acosta continúa en UCI: su hijo, el Checo Acosta se refirió a la evolución del artista

Camilo suma una segunda noche de concierto en Bogotá: lo que debe saber para no perderse la última fecha del año

Deportes

EN VIVO - VfL Osnabrück vs. Bayern Múnich: siga aquí el debut de Luis Díaz en la Copa de Alemania 2026-2027

EN VIVO - VfL Osnabrück vs. Bayern Múnich: siga aquí el debut de Luis Díaz en la Copa de Alemania 2026-2027

EN VIVO - Santa Fe vs. Millonarios: siga aquí el clásico capitalino adelantado de la fecha 16 de la Liga BetPlay II-2026

Así va el mercado de fichajes para los futbolistas colombianos a nivel internacional: James Rodríguez aún sigue sin equipo

Este será el técnico encargado de Millonarios en el clásico vs Santa Fe tras la salida de Fabián Bustos

Iván Mejía se despachó en contra de los directivos de Millonarios por la salida del técnico Fabián Bustos: “Siguen vendiendo humo”