Equipo que había desaparecido del fútbol colombiano anunció que volverá a competir: “La pasión vuelve a la cancha”

-crédito Colprensa

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El fútbol profesional colombiano se despertó con el anuncio del regreso de uno de los equipos que supo competir en la primera división del balompié nacional: Uniautónoma FC de Barranquilla.

Desde su ascenso a la primera división del fútbol colombiano en el 2013, y luego de competir durante dos temporadas en la Liga Postobon, el 1 de septiembre de 2026, la institución educativa anunció que relanzarán al equipo barranquillero.

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El cuadro atlanticense anunció su regreso al fútbol colombiano con un acto de relanzamiento el viernes 4 de septiembre en Barranquilla-crédito @UAutonoma/X

Universidad Autónoma FC anunció su regreso al fútbol colombiano y convocó a un acto de relanzamiento para el 4 de septiembre de 2026 a las 3:00 p. m. (hora de Colombia), en el Teatro UniAutónoma Mario Ceballos Araújo de Barranquilla.

Pese a que se anunció el regreso del equipo a las competencias del fútbol colombiano, el club aún no anunció a qué torneo volverá: sí reemplazará a algún equipo del Torneo BetPlay Dimayor o competirá en la Primera C de Colombia.

En el cuadro de los “Delfines del Caribe” (apodo por el cual se conoce a Uniautónoma FC) pasaron varias figuras que luego se destacaron en equipos como el Junior como James Sánchez, Walmer Pacheco, Alexis Pérez, entre otros.

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