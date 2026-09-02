Hombre intentó asesinar a su propia madre en Buenaventura: le prendió fuego a la casa creyendo que estaba adentro

Un hombre fue enviado a prisión en Buenaventura por el incendio de la casa de su madre de 65 años - crédito imagen Ilustrativa Infobae)

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Un hombre fue enviado a prisión en la ciudad de Buenaventura, Valle del Cauca, tras ser señalado de incendiar la casa de su madre de 65 años luego de someterla, presuntamente, a un ciclo prolongado de agresiones físicas, verbales y psicológicas.

La mujer evitó morir en el incendio porque no estaba dentro de la vivienda cuando comenzó el fuego. Las llamas también causaron daños en inmuebles cercanos.

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El caso se originó por las denuncias sobre los maltratos que el procesado habría ejercido de forma reiterada contra su progenitora. La investigación indicó que las agresiones escalaron hasta una amenaza: prendería fuego a la casa si ella no se iba.

La víctima se negó a abandonar su vivienda. Según el expediente, el hombre llegó después a la residencia y la incendió en sus cuatro costados, aunque su madre ya no se encontraba allí.

La Fiscalía informó que presentó al acusado ante un juez por su presunta responsabilidad en las agresiones contra la mujer y por el incendio ocurrido en el distrito portuario.

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La intervención de los vecinos permitió que las autoridades acudieran al lugar apenas se inició la emergencia. Los agentes capturaron al hombre en la zona de los hechos.

El procesado, identificado en la audiencia como Rivas Valencia, recibió imputación por los delitos de incendio agravado y violencia intrafamiliar agravada. Durante la diligencia judicial, el acusado no aceptó los cargos formulados por el fiscal.

El juez ordenó una medida de aseguramiento en centro carcelario. La decisión tuvo en cuenta la gravedad de los hechos investigados y el riesgo que, según la autoridad judicial, representa para la víctima.

La Gobernación del Valle del Cauca anuncia un plan de seguridad y reactivación tras el sismo

Dilian Francisca Toro anuncia primeras acciones tras el terremoto que sacudió el norte del Valle del Cauca - crédito Colprensa - @sujarit_ghosh2/X

La Gobernación del Valle del Cauca anunció nuevas acciones de seguridad en municipios golpeados por el terremoto y por hechos de violencia, con un plan que también busca sostener la reactivación económica en zonas donde la caída de ventas y de clientes ya afecta a los negocios.

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El componente económico aparece como una de las razones centrales de la estrategia oficial. Según un estudio de la Fundación WWB Colombia, el 48,7% de los negocios reportó una disminución de las ventas y el 38% una reducción en el flujo de clientes en las áreas afectadas.

Las medidas fueron definidas en el más reciente consejo de seguridad departamental encabezado por la gobernadora Dilian Francisca Toro. Allí, las autoridades resolvieron reforzar la presencia institucional en Calima-El Darién, Roldanillo, Ansermanuevo, Buenaventura y en el sector comercial de San Andresito del Sur, en Cali.

De acuerdo con el reporte gubernamental, habrá operativos conjuntos del Ejército y la Policía en municipios del norte del departamento, entre ellos Ansermanuevo, y también en Calima-El Darién. En este último punto, la administración señaló que se han registrado ataques atribuidos a disidencias de las Farc.

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El presidente Abelardo de la Espriella visitó Buenaventura, una de las ciudades más afectadas por cuenta del terremoto en el Valle del Cauca, en donde anunció medidas especiales - crédito suministrada a Infobae Colombia

Toro explicó el alcance de la decisión con una referencia directa a la combinación de crisis que enfrenta esa zona del departamento: “Ya se generaron acciones con el Ejército y la Policía para lograr la seguridad y la tranquilidad en municipios como Ansermanuevo y otros del norte del Valle del Cauca, donde, además del sismo, se han presentado problemas de inseguridad. También en Calima-El Darién, donde hemos tenido ataques de disidencias de las Farc, estamos en una operación conjunta de la Fuerza Pública. Esperamos que la seguridad y la tranquilidad vuelvan al departamento”.

La estrategia incluye protección para comerciantes y caravanas hacia municipios afectados

El refuerzo de seguridad también llegará a San Andresito del Sur, en Cali, donde comerciantes resultaron afectados por el movimiento telúrico. La Gobernación informó que los acompañará para que puedan mantener sus actividades productivas y su trabajo.

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La gobernadora resumió ese objetivo en términos de empleo e ingresos. Dijo que el apoyo busca que los afectados “puedan seguir ejerciendo su emprendimiento y su trabajo, que genera empleo e ingresos”.

En la reunión participaron representantes de la Policía, el Ejército, la Fuerza Aérea, la Fiscalía, Medicina Legal, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo y Migración Colombia. En ese espacio también se anunció que la Fuerza Pública acompañará caravanas de solidaridad dirigidas a Sevilla, Roldanillo y Buenaventura.

Ese acompañamiento responde de forma directa a la pregunta central sobre qué hará el departamento ante la emergencia y la inseguridad: desplegará operativos de fuerza pública en municipios del norte, protegerá zonas comerciales afectadas y custodiará caravanas para facilitar la atención y la actividad económica en los territorios impactados.

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Buenaventura aparece como eje de la recuperación por el turismo de ballenas

En Buenaventura, el plan oficial incorpora una apuesta puntual por el turismo. La administración departamental quiere reactivar el avistamiento de ballenas, una de las actividades que mueve la economía del distrito.

Toro explicó que allí también habrá caravanas para facilitar la llegada de visitantes: “En Buenaventura se harán para que los turistas puedan ir a ver las ballenas porque necesitamos que la reconstrucción del Valle no se haga solo en la infraestructura, sino que también se haga en la generación de empleo e ingresos. Eso también es reconstruir el tejido social”.

La mandataria cerró el balance con un reconocimiento a los integrantes de la Fuerza Pública por su apoyo en las labores de rescate y atención de personas que quedaron atrapadas entre los escombros, así como en la recuperación de quienes perdieron la vida durante el desastre.

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