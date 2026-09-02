Colombia

Defensa Civil Colombiana abrió convocatorias para ser voluntario: va hasta el 6 de septiembre

El cuerpo de rescate especializado en emergencias busca nuevas caras que quieran apoyar a futuro, y tras la serie de emergencias que han afectado al país, como el terremoto de 7,4 y la serie de incendios que afecta a Tolima

crédito Defensa Civil Colombiana
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La Defensa Civil Colombiana abrió una convocatoria para incorporar voluntarios operativos en 2026, en un momento en el que el país mantiene labores de respuesta por el terremoto de magnitud 7,4 del 10 de agosto y por los incendios forestales que han afectado a departamentos como Cundinamarca, Tolima y Norte de Santander.

La institución invitó a los ciudadanos interesados a sumarse a la denominada “fuerza naranja”, que participa en labores de prevención, atención de emergencias, apoyo humanitario, rescate y acompañamiento a comunidades afectadas por desastres naturales.

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“Colombia nos necesita. Vamos a servir con entrega y corazón”, expresó la Defensa Civil Colombiana en el mensaje divulgado para promover el ingreso de nuevos integrantes.

La convocatoria está dirigida a personas entre 18 y 57 años que puedan cumplir con los requisitos previstos para el voluntariado operativo.

Entre las condiciones se encuentra tener buen estado de salud físico y mental, no registrar antecedentes disciplinarios, penales, policivos ni por delitos sexuales, y no pertenecer a otra entidad de primera respuesta.

También se exige ser colombiano de nacimiento o por adopción y contar con una disponibilidad mínima de seis horas mensuales para participar en las actividades institucionales.

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El proceso no representa un vínculo laboral ni una contratación con el Estado. Los ciudadanos que ingresen deberán atender los procesos de formación, capacitación y protocolos que determine la institución para intervenir en acciones de prevención y atención de emergencias.

La convocatoria busca ampliar la capacidad de respuesta comunitaria ante situaciones que exigen apoyo permanente de organismos de socorro en Colombia.

Los ciudadanos interesados pueden adelantar la postulación en el formulario compartido por la entidad: https://forms.gle/BvG8Y44MXtGnUkGx8

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