Isabel Cristina Zuleta habló con Gustavo Petro tras su polémica afirmación de que sigue siendo el presidente: le reclamó por la votación a favor del expresidente Uribe en la Comisión de Acusaciones

La senadora del Pacto Histórico habló en calidad de víctima y contó que la situación de violencia en la región la llevó a tomar la decisión de no tener hijo - crédito @Tercer_Canal/X

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La senadora del Pacto Histórico Isabel Zuleta respondió a las críticas por sus afirmaciones sobre Gustavo Petro y sostuvo que el exmandatario seguirá siendo “su presidente”, pese a que el actual jefe de Estado de Colombia es Abelardo de la Espriella, quien asumió el cargo el 7 de agosto de 2026.

Pero la polémica no quedó ahí, porque sumado a este episodio, la congresista se refirió a otra de los más recientes dentro de su partido y la decisión de votar en contra de la solicitud para trasladar a la Comisión de Acusaciones el expediente contra Álvaro Uribe Vélez por su presunta relación con las masacres de El Aro y La Granja y el asesinato del penalista Jesús María Valle.

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Dicha decisión la apoyaron cinco congresistas de la bancada de oposición en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes (Gabriel Becerra, David Alejandro Toro, María del Mar Pizarro, Heráclito Landínez y Jorge Bastidas).

Sin embargo, debido a los cuestionamientos que ha recibido el autodenominado líder del Pacto Histórico, el expresidente Gustavo Petro, Zuleta contó que luego de esta polémica en la que señalaron al exmandatario de no salir a rechazar el resultado de la votación, y por lo que se habla también de una alianza con el uribism, que habló con él por teléfono.

“Lo primero que hice fue preguntarle al presidente Gustavo Petro si había una orientación en ese sentido y él me dijo que no. Entonces, lo primero que yo hago es preguntarle al presidente, porque él sabe perfectamente mi dolor, mi angustia, y es el único que nos ha entendido en relación a angustias como la de Hidroituango”, señaló la senadora en charla con el Tercer Canal.

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El expresidente Uribe se deberá presentar el viernes 4 de septiembre de 2026 para continuar con la diligencia judicial en el búnker de la Fiscalía, en Bogotá - crédito Catalina Olaya/Colprensa

Zuleta aseveró que “los que tenemos este dolor merecemos ser escuchados por el Pacto (Histórico)”, y por esta razón detalló que su molestia se da también a la situación que se podría presentar comunidades abajos, en un caso hipotético, si se vuelve a registrar otro sismo con una intensidad similar al del lunes 10 de agosto de 2026 con magnitud de 7,4.

“Cuando tiembla, nosotros solo pensamos en esa represa. Todo el país piensa en otras cosas y nosotros la angustia que tenemos es sobre Hidroituango que se nos venga encima. Y el presidente Gustavo Petro también tiene la misma angustia. Entonces yo sé que él entiende el dolor y la angustia que nosotros sufrimos como víctimas del paramilitarismo en Ituango”. detalló la senadora, al relacionar que parte de su investigación ha permitido documentar masacres en esta zona de Antioquia.

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Sobre la respuesta que recibió por parte del expresidente, ella aseguró: “Cuando (Petro) me respondió, yo ya dije: ‘Esto es simplemente un descuido. ¿Cómo se van a descuidar con una cosa que nos marcó a nosotros la vida?’“

Este detalle no pasó por alto para Zuleta, que al final sentenció que por esta situación tomó la decisión de no tener hijo. Según ella, “porque no tenía posibilidad de darle la garantía a los hijos que tuviera de no sufrir lo que yo sufrí”.

Las declaraciones de la senadora se conocieron tras la controversía que se armó luego de que cinco congresistas del partido de oposición del Gobierno de Abelardo de la Espriella votaron a favor de que la Fiscalía, y no la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, siga con el expediente judicial del caso que sigue en curso en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez y su presunta relación en las masacres de El Aro, La Granja, y el homicidio del abogado penalista Jesús María Valle - crédito @ISAZULETA/X

La controversia que desató nueva polémica dentro del Pacto Histórico

La controversia escaló después de que, según el acta de la sesión del 19 de agosto, 15 integrantes de la Comisión Legal de Investigación y Acusación votaran por el “sí”, uno por el “no” y otro voto quedara “excluido”.

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Entre quienes respaldaron la solicitud estuvieron congresistas del Partido Liberal, Cambio Radical, Centro Democrático, la U, Citrep y el propio Pacto Histórico.

Zuleta reaccionó en X el viernes 29 de agosto y también difundió un video para rechazar la decisión.

“Con una inmensa tristeza y preocupación quedé con la explicación dada por el @PactoCol, entiendo que el CD fue el que impulsó la proposición y que tenían la mayoría de votos, pero así hubiésemos perdido el deber moral era votar no, dejar las constancias que las víctimas esperamos”, dijo la senadora.

Zuleta sostuvo que la decisión podía retrasar la indagatoria contra Uribe

La senadora explicó cuál veía como efecto inmediato de lo aprobado en la comisión.

“El efecto práctico de esto es que los abogados de la defensa del señor Uribe pedirán que se aplace la indagatoria prevista para el 4 de septiembre en la @FiscaliaCol”, explicó Zuleta.

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En la misma intervención, la congresista vinculó esa posibilidad con la espera de las víctimas de Ituango.

“Tantos años esperando, sufriendo en silencio el destierro miles de desplazados que quedamos vivos pero con el alma rota por la manera como nos arrancaron de esas montañas hermosas de Ituango, no es justo que se atrase ni un día esta oportunidad esperada para avanzar en algo en la justicia tan esquiva para mi adolorido territorio”, mencionó la senadora del Pacto Histórico.

La senadora Zuleta se refirió al caso del expresidente Uribe el viernes 28 de agosto de 2026 - crédito @ISAZULETA/X

Zuleta insistió en que el caso no debía pasar al Congreso porque los hechos investigados ocurrieron cuando Uribe era gobernador de Antioquia.

“Cuando ocurrieron las masacres de El Aro y de La Granja en mi municipio, el municipio de Ituango, Antioquia, el señor Álvaro Uribe Vélez era gobernador del departamento. Ninguna competencia tiene el Congreso de la República”, argumentó la congresista.

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Zuleta fue más allá y fijó una posición de fondo sobre la responsabilidad del exmandatario. “Nunca debió ser presidente de nuestro país porque su participación quedó probada”, dijo sobre Uribe Vélez.

En su réplica, la senadora habló en calidad de víctima: “Las víctimas lo sabemos. Las víctimas del paramilitarismo en Antioquia y específicamente en Ituango sabemos de su responsabilidad. No fueron las únicas masacres que ocurrieron, muchas otras. Yo documenté más de 200 masacres en el cañón del río Cauca y específicamente masacres tan aterradoras como las que ocurrieron en Orobajo, en Barbacoas, vecinos municipios de Ituango, pero del mismo cañón del río Cauca en donde queda El Aro”.

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