Colombia

Administración de Donald Trump realizó balance de bombardeos a lanchas en el Caribe, que dejan más de 200 muertos: “Hasta que Colombia sea capaz de controlar su propio territorio”

El gobierno de Donald Trump difundió cifras del primer año de Lanza del Sur, que ha dejado varios ataques a lanchas en el Caribe

Ataque a lancha en el Caribe por Estados Unidos - crédito captura de pantalla redes sociales/X
La campaña contra embarcaciones presuntamente vinculadas al narcotráfico acumuló 227 víctimas fatales y 68 naves destruidas desde septiembre de 2025 - crédito captura de pantalla redes sociales/X
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La Administración de Donald Trump presentó un balance del primer año de ataques militares contra presuntas embarcaciones vinculadas al narcotráfico en el Caribe y frente a las costas latinoamericanas del Pacífico, una ofensiva que afectó a lanchas colombianas.

La campaña dejó al menos 227 muertos y 68 lanchas destruidas, según informó la Agencia EFE.

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Un funcionario estadounidense, cuya identidad no fue revelada, sostuvo que la continuidad de la estrategia apunta a desplazar a los grupos criminales de las rutas marítimas y a reforzar el control territorial de los gobiernos aliados.

El Gobierno de Estados Unidos ha estado atacando embarcaciones en aguas del Caribe por su vinculación con el narcotráfico - crédito captura de video
El Gobierno de Estados Unidos ha estado atacando embarcaciones en aguas del Caribe por su vinculación con el narcotráfico - crédito captura de video

La declaración se produjo durante una llamada organizada por el aniversario de la operación, que comenzó el 2 de septiembre de 2025 y que posteriormente recibió el nombre de Lanza del Sur.

De acuerdo con EFE, el funcionario aseguró que Washington detectó descensos en la actividad marítima ilícita en varias zonas. Citó una caída del 65% en el Caribe occidental, del 60% en el Caribe oriental y de casi 50% en las costas del Pacífico latinoamericano.

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Colombia apareció en la definición estadounidense de una eventual victoria

El funcionario estadounidense incluyó a Colombia al describir el objetivo que, a juicio de Washington, permitiría considerar exitosa la ofensiva contra los cárteles y otras bandas.

“La victoria consiste en que todo el territorio de nuestros socios esté bajo el control de esos Gobiernos afines”, afirmó, según recogió la Agencia EFE.

Luego precisó: “Cuando Colombia sea capaz de controlar su propio territorio, y no los cárteles, cuando Ecuador pueda controlar su territorio, y no los cárteles, o cuando Venezuela controle su territorio, y no los cárteles”.

Estados Unidos atacó lancha en el mar Caribe - crédito redes sociales/X
El funcionario estadounidense incluyó a Colombia al describir el objetivo que, a juicio de Washington, permitiría considerar exitosa la ofensiva contra los cárteles y otras bandas - crédito redes sociales/X

La declaración no incluyó plazos ni explicó qué parámetros utilizará la Administración Trump para determinar si cada país logró ese objetivo.

Tampoco detalló qué medidas prevé Estados Unidos para los países citados ni si habrá nuevas operaciones militares dentro de sus aguas territoriales o en zonas cercanas.

El representante de Estados Unidos afirmó que la ofensiva obligó a las organizaciones dedicadas al narcotráfico a modificar sus trayectos, aumentar sus gastos y afrontar mayores riesgos.

La campaña se inició después de que Trump anunciara desde el Despacho Oval que el Pentágono había atacado una embarcación que, según su versión, transportaba una gran cantidad de drogas en el Caribe.

El mandatario difundió luego un video desclasificado de 29 segundos. La grabación, en blanco y negro, mostraba una lancha que explotaba tras lo que calificó como un “ataque cinético”.

Trump dijo entonces que la operación había alcanzado a presuntos integrantes del Tren de Aragua, organización criminal originaria de Venezuela, y que había causado la muerte de 11 personas.

Sin embargo, la información conocida después indicó que el operativo afectó a dos lanchas. También se informó sobre una segunda descarga contra dos supervivientes que permanecían en el agua tras el primer ataque. Ambos murieron.

La Casa Blanca sostuvo que esa acción posterior fue legal y necesaria para destruir por completo un cargamento de droga. Especialistas en derecho y legisladores estadounidenses cuestionaron esa explicación y plantearon que el hecho pudo constituir un crimen de guerra.

Pese a esas objeciones, Estados Unidos mantuvo la campaña militar durante el último año.

El Comando Sur difundió información limitada sobre los operativos

El Comando Sur de Estados Unidos, conocido como SOUTHCOM, comunicó buena parte de los ataques a través de sus redes sociales. Esas publicaciones ofrecieron información acotada sobre las embarcaciones destruidas, las identidades de las víctimas y las pruebas que vincularían a cada lancha con actividades de narcotráfico.

El Comando Sur de Estados Unidos, conocido como SOUTHCOM, comunicó buena parte de los ataques a través de sus redes sociales - crédito REUTERS
El Comando Sur de Estados Unidos, conocido como SOUTHCOM, comunicó buena parte de los ataques a través de sus redes sociales - crédito REUTERS

Por ese motivo, resulta difícil establecer un registro completo de la campaña. Los recuentos citados por EFE sitúan la cifra en al menos 68 embarcaciones destruidas y no menos de 227 personas muertas.

Solo se documentó el rescate de tres supervivientes durante los primeros 12 meses de Lanza del Sur.

La ofensiva formó parte de la estrategia de presión militar de Washington sobre el entonces presidente venezolano Nicolás Maduro. Según la información difundida, el Pentágono lo capturó el 3 de enero tras una operación en Caracas.

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