Caos en Transmilenio en el occidente de Bogotá: los pasajeros decidieron bajarse a la vía por impresionante trancón

El hecho ocurrió en la autopista Bogotá-Medellín y alteró la movilidad en el corredor de la calle 80 - crédito @BoteroNicolas00/X

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En la mañana del miércoles 2 de septiembre ​se presenta alto tráfico el occidente de Bogotá, por la calle 80 a la altura de la estación Polo, al parecer se debe a una falla semafórica.

El siniestro afectó tanto los carriles mixtos como el carril exclusivo de TransMilenio, según la información divulgada por las autoridades.

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La congestión se extendió hasta la NQS y alteró el recorrido de rutas que conectan con distintos sectores de la capital. Las personas que viajaban en los buses afectados descendieron de los vehículos y caminaron en busca de otras opciones para llegar a sus destinos.

TransMilenio informó a través de sus redes sociales que el hecho ocurrió en la salida de la calle 80, en la autopista Bogotá-Medellín, y obligó a suspender temporalmente la ruta alimentadora del corredor.

La flota de TransMilenio retornó en la carrera 107 por las afectaciones derivadas del siniestro vial - crédito Pasa en Bogotá/X

“Calle 80 (autopista Bogotá - Medellín): Por siniestro vial ajeno a la operación, que ocurrió en la salida de la calle 80, se cancela la ruta alimentadora del corredor y se retorna la flota en la carrera 107”, explicó el sistema de transporte público.

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A través de las redes sociales, se conocieron imágenes, que evidenciaron las filas de vehículos y pasajeros que dejaron los buses ante la demora. Algunos de ellos continuaron a pie para encontrar conexiones alternativas.

Hasta el momento, las autoridades no habían precisado cuánto tiempo tomaría resolver la emergencia vial ni normalizar el tránsito en la calle 80.

La recomendación para quienes se movilicen por ese punto es contemplar demoras y verificar las novedades operativas de TransMilenio antes de iniciar el viaje.